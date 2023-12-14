Эксперт рассказал, как фотографировать квартиру при продаже
Эксперт по недвижимости Феликс Альберт рассказал, как привлечь внимание покупателей с помощью фотографий при продаже квартиры. Рассказываем, о чем важно помнить и как правильно фотографировать квартиру, если вы решили ее продать.
Продаем не мебель, а пространство
Ваша задача — показать пространство жилья максимально выгодно. Если мебель после продажи не нужна, ее можно отдать родственникам или продать.
Покупателю недвижимости не нужна ваша мебель. Гораздо важнее для него — площадь жилья и пространство.
Деперсонализация квартиры
Личные фотографии, подсвечники, картины и другие приятные мелочи в пока еще вашей квартире важны вам. Но покупатель не хочет видеть чужой быт в своей потенциальной квартире, он хочет представить себя дома.
Чем меньше «следов» предыдущих владельцев, тем больше шансов на продажу. Помните о правиле баскетбольного мяча: все предметы меньше баскетбольного мяча убираем в коробки для переезда.
Светлые фотографии
Светлые фотографии привлекают внимание и нравятся больше, чем темные.
Наши инстинкты говорят: темное опасно, темнота скрывает врагов. И, напротив, на протяжении эволюции мы тянулись к ярко освещенным пространствам. Поэтому светлые и яркие фотографии воспринимаются нами лучше, чем темные.
При съемке пространства напротив окон с дневным светом или при попадании в кадр яркого пятна, например люстры или лампочки, вся комната становится темной. Так устроена любая камера. Старайтесь не фотографировать их.
А если по-другому не получается, разберитесь с настройками камеры. Они позволят сделать фотографию светлой.
Самое главное — планировка
Самое важное — это то, как метраж жилья распределен в пространстве. Квадратная комната 21 кв. м и сильно вытянутая комната той же площади — это две принципиально разные комнаты.
Красивые фотографии недвижимости важны для привлечения внимания, но не очень подходят для понимания того, стоит ли смотреть именно эту квартиру.
Первый вопрос, который задают мне клиенты-покупатели: «Какая там планировка?» Коллеги, собственники, дайте покупателям планировку в объявлении — поставьте себя на их место. Планировка — вот самая важная фотография. Не забывайте о ней!