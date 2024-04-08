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Новости
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«Семейную ипотеку» в ряде регионов могут распространить на «вторичку»

Дата публикации: 08 апр 2024
«Семейную ипотеку» в ряде регионов могут распространить на «вторичку»

Правительство России обсудит вопрос о предоставлении льготной ипотеки на покупку «вторички» семьям с детьми в регионах, где строят мало жилья. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

«Правительству РФ: представить предложения по вопросам, касающимся возможности приобретения семьями, имеющими детей, с использованием льготной ипотечной программы для таких семей готового жилья на вторичном рынке, расположенного в границах населенных пунктов, в которых жилищное строительство осуществляется в недостаточном объеме», — говорится в тексте поручений.

Кроме этого, правительству нужно подумать о предоставлении жилья молодым и многодетным семьям, которые трудятся на территориях опережающего развития.

Предложения необходимо разработать до 30 июля 2024 года.

В начале марта президент России Владимир Путин поручил правительству разработать специальные условия льготной программы «Семейная ипотека» для малых городов и регионов, где строят мало домов. Тогда же стало известно о планах продлить действие программы до 2030 года.

Условия программы «Семейная ипотека»

Кредит выдается на покупку готового или строящегося жилья от застройщика, приобретение или строительство дома от юридического лица или ИП, в том числе с одновременной покупкой участка.

Его могут получить:

  • семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет;
  • семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью.

Читайте также: Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2024 году

Новости
Курс недвижимости
Ипотека
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии15
Н
Наталья К.
17 июл 2024

Как взять семейную ипотеку в Кировской области городе Советске, здесь нет строительства, вторичка стоит бешеных денег,такую ипотеку просто не потянуть обычной семье.

П
Пользователь
26 июн 2024

Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть список малых городов, в которых можно будет взять семейную ипотеку?

Домклик
03 июл 2024

Пользовательздравствуйте! На сегодняшний момент мы все еще ждем постановление Правительства РФ, в котором будут описаны точные условия программы. Как только информация появится, мы обязательно ее опубликуем на сайте и в наших соц.сетях.

С
Станислав Р.
20 апр 2024

Она будет распространяться только на покупку или можно будет ещё и рефинансировать имеющееся квартиру?

Домклик
22 апр 2024

Станислав Р.здравствуйте! Пока нет точной информации. Как только будут какие-то изменения, мы обязательно об этом расскажем. Подписывайтесь на наш Телеграмм-канал, чтобы быть в курсе новостей: https://t.me/domclick

З
Зоир Э.
09 апр 2024

Вау вот это новости ждём

Домклик
10 апр 2024

🤗

Е
Елена Я.
08 апр 2024

Плохо, что теперь ипотеку, не могут взять семьи с детьми инвалидами т.к. я получаю только пособия, на ребёнка и на себя. И ещё алименты. С декабря 2023 года, всё это теперь не считается доходом.

Домклик
10 апр 2024

Добрый день! На «Семейную ипотеку» могут претендовать семьи с детьми-инвалидами, если ребёнок рождён до 31 декабря 2023 года.

В
Виктория Ч.
13 апр 2024

Елена имела ввиду, что у родителя, например, «тяжелого» ребенка-инвалида только пособия (т.к. ребенку нужен постоянный уход), а пособия ни один банк не считает доходом. Поэтому таким семьям такой программой никогда не воспользоваться.

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