«Семейную ипотеку» в ряде регионов могут распространить на «вторичку»
Правительство России обсудит вопрос о предоставлении льготной ипотеки на покупку «вторички» семьям с детьми в регионах, где строят мало жилья. Такое поручение дал президент Владимир Путин.
«Правительству РФ: представить предложения по вопросам, касающимся возможности приобретения семьями, имеющими детей, с использованием льготной ипотечной программы для таких семей готового жилья на вторичном рынке, расположенного в границах населенных пунктов, в которых жилищное строительство осуществляется в недостаточном объеме», — говорится в тексте поручений.
Кроме этого, правительству нужно подумать о предоставлении жилья молодым и многодетным семьям, которые трудятся на территориях опережающего развития.
Предложения необходимо разработать до 30 июля 2024 года.
В начале марта президент России Владимир Путин поручил правительству разработать специальные условия льготной программы «Семейная ипотека» для малых городов и регионов, где строят мало домов. Тогда же стало известно о планах продлить действие программы до 2030 года.
Условия программы «Семейная ипотека»
Кредит выдается на покупку готового или строящегося жилья от застройщика, приобретение или строительство дома от юридического лица или ИП, в том числе с одновременной покупкой участка.
Его могут получить:
- семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет;
- семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью.
Как взять семейную ипотеку в Кировской области городе Советске, здесь нет строительства, вторичка стоит бешеных денег,такую ипотеку просто не потянуть обычной семье.
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть список малых городов, в которых можно будет взять семейную ипотеку?
Пользовательздравствуйте! На сегодняшний момент мы все еще ждем постановление Правительства РФ, в котором будут описаны точные условия программы. Как только информация появится, мы обязательно ее опубликуем на сайте и в наших соц.сетях.
Она будет распространяться только на покупку или можно будет ещё и рефинансировать имеющееся квартиру?
Станислав Р.здравствуйте! Пока нет точной информации. Как только будут какие-то изменения, мы обязательно об этом расскажем. Подписывайтесь на наш Телеграмм-канал, чтобы быть в курсе новостей: https://t.me/domclick
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Плохо, что теперь ипотеку, не могут взять семьи с детьми инвалидами т.к. я получаю только пособия, на ребёнка и на себя. И ещё алименты. С декабря 2023 года, всё это теперь не считается доходом.
Добрый день! На «Семейную ипотеку» могут претендовать семьи с детьми-инвалидами, если ребёнок рождён до 31 декабря 2023 года.
Елена имела ввиду, что у родителя, например, «тяжелого» ребенка-инвалида только пособия (т.к. ребенку нужен постоянный уход), а пособия ни один банк не считает доходом. Поэтому таким семьям такой программой никогда не воспользоваться.