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Новости
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До 5% бонусами СберСпасибо за квартиру в новостройке на Домклик

Дата публикации: 11 апр 2024
До 5% бонусами СберСпасибо за квартиру в новостройке на Домклик
Содержание

Получите возврат бонусами СберСпасибо до 5% стоимости купленной квартиры в новостройке от застройщиков — партнеров банка.

Возврат до 5% бонусами СберСпасибо будет начисляться частями в течение 6 месяцев клиентам с ипотекой СберБанка, выбравшим квартиру у застройщика — участника акции. Бонусы можно потратить у партнёров СберСпасибо. Например, на обустройство новой квартиры. Акция действует с 11 апреля по 30 июня 2024 года.

Мы в Домклик всегда стремимся предложить нашим клиентам наиболее выгодные условия для решения квартирного вопроса и рады представить повторный запуск акции «Спасибо за квартиру». Благодаря ей тысячи наших пользователей по всей стране смогут приобрести недвижимость и получить привлекательный кешбэк бонусами СберСпасибо, которыми можно расплачиваться за товары и услуги у партнёров программы лояльности.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Впервые акцию «Спасибо за квартиру» мы совместно с Домклик провели в августе прошлого года. Тогда более 8 тыс. наших клиентов воспользовались этим предложением и смогли не только приобрести новое жильё, но и получить дополнительные бонусы СберСпасибо. Потратить их можно у партнёров программы лояльности, например, на товары для ремонта, новую мебель или бытовую технику. Всё это можно приобрести на Мегамаркете, оплатив до 99% стоимости бонусами.

Фото эксперта
Екатерина Звонова
генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»

Совместно со Сбером мы запустили уникальную акцию с возможностью приобрести квартиру в нашей компании и получить до 5% от стоимости квартиры бонусами СберСпасибо, которые можно потратить на покупку кухни, техники, мебели, декора или воспользоваться конвертацией бонусов в рубли для оплаты товаров и услуг. Первый опыт акции «Спасибо за квартиру» был успешным, поэтому мы решили повторить акцию еще раз.

Фото эксперта
Екатерина Чурюкина
руководитель управления прямых продаж ГК ФСК

Как получить бонусы

  • Выберите квартиру в новостройке на Домклик от застройщиков, участвующих в акции
  • Оформите ипотеку на выбранную квартиру на Домклик
  • Получайте кешбэк до 5% бонусами от стоимости объекта равными частями в течение 6 месяцев. Например, если вы купили квартиру за 9 000 000 ₽, вам будет начислено 450 000 бонусов — по 75 000 бонусов в месяц.

Как можно использовать бонусы СберСпасибо

Бонусами СберСпасибо вы можете оплатить покупки на платформах online-маркетов, продукты и товары из супермаркетов, аптек, кафе и ресторанов, магазинов бытовой техники и многое другое. Также вы можете компенсировать платёж по кредиту с помощью бонусов или поделиться своими бонусами с родными и друзьями.

Подробнее о правилах акции

Выбрать квартиру от партнеров-участников акции

Узнайте подробнее про программу «СберСпасибо»:

Новости
Курс недвижимости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
Комментарии140
Н
Наталья Г.
07 нояб 2024

Добрый день. Условия

Акция действует по кредитным заявкам, поданным до 31.08.2024 г.

Адреса, участвующие в акции, - в Документах- так указано на сайте, в каких документах искать адреса?

Домклик
07 нояб 2024

Наталья Г.здравствуйте! Обратитесь, пожалуйста, к менеджеру по сопровождению в личном кабинете Домклик.

Н
Наталья Г.
06 нояб 2024

Добрый день. Мной была приобретена квартира в мае 2024 (ПИК Ильинские луга, которые судя по Вашей ссылке участвуют в Акции : До 5% бонусами СберСпасибо. Но физически мы не попали в эту вкцию , так как менеджеры ПИК об этом не знают! Сделала запрос в Домклик, мне ответили:" Участие в акции дополнительно должно быть подтверждено соответствующим гарантийным письмом, направленным в банк от партнера банка через личный кабинет до заключения кредитного договора и договора приобретения объекта.

Застройщик направляет гарантийное письмо, в теме которого указана программа «СПАСИБО за квартиру» (В гарантийном письме будет отражено полное название и код субпродукта), менеджер заводит корректный субпродукт в сделке.

По сделке 86694284 не было направлено гарантийное письмо по программе "спасибо". Акция не применима к данной сделке."

Чья вина? ПИК ничего не знал, Домклик тоже отправляет в ПИК за гарантийным письмом, которое должно было отправлено ДО заключения договора!

Домклик и Застройщик вообще связь между собой держит?

В итоге мы не получаем бонусы, хорошие бонусы, по чьей вине?

Надеюсь в решении данной проблемы.

С уважением, Наталья.

Домклик
06 нояб 2024

Наталья Г.здравствуйте! Напишите, пожалуйста, на эл. почту realty@domclick.ru: ваши ФИО, контактный номер телефона и ваш вопрос. Наши специалисты свяжутся с вами!

Н
Наталья Г.
05 нояб 2024

Добрый день, ПИК учувствует в акции?

Домклик
05 нояб 2024

Наталья Г.здравствуйте! Посмотреть застройщиков-участников акции можно здесь.

С
Сергей К.
05 нояб 2024

Домкликможно и не смотреть, письмо всё ровно не отправят)) Для чего вы в водите людей в заблуждение? То что он есть в списках ни чего не значит.

Домклик
06 нояб 2024

Сергей К.здравствуйте! Перечень жилых комплексов участвующих в акции можете посмотреть здесь. Акция не является публичным конкурсом согласно гл. 57 ГК РФ и не является лотереей согласно ФЗ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», а организована как маркетинговое мероприятие.

По правилам акции (это отражено в правилах), участие выбранной квартиры в акции дополнительно подтверждается гарантийным письмом, направленным в Сбер группой компаний, в чат сделки до заключения кредитного договора и договора приобретения объекта.

Группа компаний самостоятельно определят квартиры, которые доступны по акции. Клиенту необходимо запросить список доступных квартир по акции у застройщика. Подробнее о правилах акции можете почитать здесь.

С
Сергей К.
01 нояб 2024

Здравствуйте! Обман со стороны сбербанка, ни каких бонусов не дают за покупку квартиры. Оформил кредитный договор 27.08.2024г. Два раза звонил менеджерам и уточнял выполнил ли я всё условия для получения бонусов, мне сказали все выполнил, ждите 60 дней и получите бонусы. Прошло 60 дней бонусов ни каких не пришло, сейчас говорят, что застройщик должен был отправить гарантийное письмо, а он не отправил. Какой-то сговор и обман покупателей!!!

Домклик
01 нояб 2024

Сергей К.здравствуйте! Напишите, пожалуйста, на эл. почту realty@domclick.ru: ваши ФИО, контактный номер телефона и ваш вопрос. Наши специалисты свяжутся с вами!

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