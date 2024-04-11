До 5% бонусами СберСпасибо за квартиру в новостройке на Домклик
Получите возврат бонусами СберСпасибо до 5% стоимости купленной квартиры в новостройке от застройщиков — партнеров банка.
Возврат до 5% бонусами СберСпасибо будет начисляться частями в течение 6 месяцев клиентам с ипотекой СберБанка, выбравшим квартиру у застройщика — участника акции. Бонусы можно потратить у партнёров СберСпасибо. Например, на обустройство новой квартиры. Акция действует с 11 апреля по 30 июня 2024 года.
Мы в Домклик всегда стремимся предложить нашим клиентам наиболее выгодные условия для решения квартирного вопроса и рады представить повторный запуск акции «Спасибо за квартиру». Благодаря ей тысячи наших пользователей по всей стране смогут приобрести недвижимость и получить привлекательный кешбэк бонусами СберСпасибо, которыми можно расплачиваться за товары и услуги у партнёров программы лояльности.
Впервые акцию «Спасибо за квартиру» мы совместно с Домклик провели в августе прошлого года. Тогда более 8 тыс. наших клиентов воспользовались этим предложением и смогли не только приобрести новое жильё, но и получить дополнительные бонусы СберСпасибо. Потратить их можно у партнёров программы лояльности, например, на товары для ремонта, новую мебель или бытовую технику. Всё это можно приобрести на Мегамаркете, оплатив до 99% стоимости бонусами.
Совместно со Сбером мы запустили уникальную акцию с возможностью приобрести квартиру в нашей компании и получить до 5% от стоимости квартиры бонусами СберСпасибо, которые можно потратить на покупку кухни, техники, мебели, декора или воспользоваться конвертацией бонусов в рубли для оплаты товаров и услуг. Первый опыт акции «Спасибо за квартиру» был успешным, поэтому мы решили повторить акцию еще раз.
Как получить бонусы
- Выберите квартиру в новостройке на Домклик от застройщиков, участвующих в акции
- Оформите ипотеку на выбранную квартиру на Домклик
- Получайте кешбэк до 5% бонусами от стоимости объекта равными частями в течение 6 месяцев. Например, если вы купили квартиру за 9 000 000 ₽, вам будет начислено 450 000 бонусов — по 75 000 бонусов в месяц.
Как можно использовать бонусы СберСпасибо
Бонусами СберСпасибо вы можете оплатить покупки на платформах online-маркетов, продукты и товары из супермаркетов, аптек, кафе и ресторанов, магазинов бытовой техники и многое другое. Также вы можете компенсировать платёж по кредиту с помощью бонусов или поделиться своими бонусами с родными и друзьями.
Выбрать квартиру от партнеров-участников акции
Узнайте подробнее про программу «СберСпасибо»:
Добрый день. Условия
Акция действует по кредитным заявкам, поданным до 31.08.2024 г.
Адреса, участвующие в акции, - в Документах- так указано на сайте, в каких документах искать адреса?
Наталья Г.здравствуйте! Обратитесь, пожалуйста, к менеджеру по сопровождению в личном кабинете Домклик.
Добрый день. Мной была приобретена квартира в мае 2024 (ПИК Ильинские луга, которые судя по Вашей ссылке участвуют в Акции : До 5% бонусами СберСпасибо. Но физически мы не попали в эту вкцию , так как менеджеры ПИК об этом не знают! Сделала запрос в Домклик, мне ответили:" Участие в акции дополнительно должно быть подтверждено соответствующим гарантийным письмом, направленным в банк от партнера банка через личный кабинет до заключения кредитного договора и договора приобретения объекта.
Застройщик направляет гарантийное письмо, в теме которого указана программа «СПАСИБО за квартиру» (В гарантийном письме будет отражено полное название и код субпродукта), менеджер заводит корректный субпродукт в сделке.
По сделке 86694284 не было направлено гарантийное письмо по программе "спасибо". Акция не применима к данной сделке."
Чья вина? ПИК ничего не знал, Домклик тоже отправляет в ПИК за гарантийным письмом, которое должно было отправлено ДО заключения договора!
Домклик и Застройщик вообще связь между собой держит?
В итоге мы не получаем бонусы, хорошие бонусы, по чьей вине?
Надеюсь в решении данной проблемы.
С уважением, Наталья.
Наталья Г.здравствуйте! Напишите, пожалуйста, на эл. почту realty@domclick.ru: ваши ФИО, контактный номер телефона и ваш вопрос. Наши специалисты свяжутся с вами!
Добрый день, ПИК учувствует в акции?
Наталья Г.здравствуйте! Посмотреть застройщиков-участников акции можно здесь.
Домкликможно и не смотреть, письмо всё ровно не отправят)) Для чего вы в водите людей в заблуждение? То что он есть в списках ни чего не значит.
Сергей К.здравствуйте! Перечень жилых комплексов участвующих в акции можете посмотреть здесь. Акция не является публичным конкурсом согласно гл. 57 ГК РФ и не является лотереей согласно ФЗ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», а организована как маркетинговое мероприятие.
По правилам акции (это отражено в правилах), участие выбранной квартиры в акции дополнительно подтверждается гарантийным письмом, направленным в Сбер группой компаний, в чат сделки до заключения кредитного договора и договора приобретения объекта.
Группа компаний самостоятельно определят квартиры, которые доступны по акции. Клиенту необходимо запросить список доступных квартир по акции у застройщика. Подробнее о правилах акции можете почитать здесь.
Здравствуйте! Обман со стороны сбербанка, ни каких бонусов не дают за покупку квартиры. Оформил кредитный договор 27.08.2024г. Два раза звонил менеджерам и уточнял выполнил ли я всё условия для получения бонусов, мне сказали все выполнил, ждите 60 дней и получите бонусы. Прошло 60 дней бонусов ни каких не пришло, сейчас говорят, что застройщик должен был отправить гарантийное письмо, а он не отправил. Какой-то сговор и обман покупателей!!!
Сергей К.здравствуйте! Напишите, пожалуйста, на эл. почту realty@domclick.ru: ваши ФИО, контактный номер телефона и ваш вопрос. Наши специалисты свяжутся с вами!