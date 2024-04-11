Аналитики Домклик назвали регионы-лидеры по выдачам льготной ипотеки в марте
Аналитический центр Домклик изучил ключевые изменения на российском рынке недвижимости за последний месяц и выяснил, как распределился спрос на льготные ипотечные программы в марте 2024 года.
Востребованность льготных программ
Согласно данным Сбербанка о заключенных ипотечных сделках, спрос на льготную ипотеку остается на уровне 40% (+3 п.п. по отношению к февралю). Текущий уровень востребованности льготных программ по-прежнему выше, чем в первом полугодии 2023 года.
Несмотря на то, что в конце прошлого года условия «Господдержки» были значительно изменены, программа продолжает лидировать по спросу: в марте на ее долю пришлось 20% всех ипотечных сделок по стране.
Высокий процент сделок отмечается преимущественно в следующих регионах:
- Республика Тыва (56%);
- Республика Хакасия (36%);
- Калининградская область (34%);
- Республика Адыгея (30%);
- Краснодарский край (30%).
Аналитики Домклик связывают популярность этой программы с востребованностью индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в этих регионах. Так, в Калининградской области, Республике Адыгея и в Краснодарском крае на долю ИЖС приходится более 65% всех сделок по программе. В республиках Тыва и Хакасия процент ИЖС в выдачах по «Господдержке» и вовсе превышает 90%.
По итогам марта, программа «Семейной ипотека» остается на втором месте по спросу: на ее долю пришлось около 18% всех выдач Сбера. Наибольший спрос на программу наблюдается в Республике Адыгея, Тюменской и Астраханской областях, Ставропольском крае, в республиках Татарстан и Марий Эл, а также в столичных регионах — в Санкт-Петербурге и Московской области. В этих регионах доля «Семейной ипотеки» в общем количестве выдач составляет 25-30%.
Высокий спрос на программу в столичных регионах отчасти объясняется более жесткими условиями кредитования по программе «Господдержка»: после повышения первоначального взноса и сокращения максимальной суммы кредита в конце прошлого года часть заемщиков переключилась с «Господдержки» на «Семейную ипотеку».
На третьем месте по популярности в марте — «Дальневосточная и арктическая ипотека»: на ее долю приходится около 2,7% всех выдач Сбера. На остальные программы приходится около 0,4%. При этом, учитывая возобновление IT-ипотеки, в ближайшее время распределение выдач по льготным программам может сильно измениться.