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Аналитики Домклик назвали регионы-лидеры по выдачам льготной ипотеки в марте

Дата публикации: 11 апр 2024
Аналитики Домклик назвали регионы-лидеры по выдачам льготной ипотеки в марте

Аналитический центр Домклик изучил ключевые изменения на российском рынке недвижимости за последний месяц и выяснил, как распределился спрос на льготные ипотечные программы в марте 2024 года.

Востребованность льготных программ

Количество выданных кредитов по льготным программам в марте 2024 года (топ-10 регионов по количеству выдач). Количество сделок по программе «Господдержка» и доля выдач относительно общего количества выдач за месяц показаны желтым, по «Семейной ипотеке» — зеленым, по остальным программам — светло-зеленым. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем льготным программам (обозначено белым над столбцами). Доля льготной ипотеки в общем количестве выдач по региону показана у основания столбцов, в скобках – изменение доли по отношению к февралю 2024 года (в п. п.)
Количество выданных кредитов по льготным программам в марте 2024 года (топ-10 регионов по количеству выдач). Количество сделок по программе «Господдержка» и доля выдач относительно общего количества выдач за месяц показаны желтым, по «Семейной ипотеке» — зеленым, по остальным программам — светло-зеленым. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем льготным программам (обозначено белым над столбцами). Доля льготной ипотеки в общем количестве выдач по региону показана у основания столбцов, в скобках – изменение доли по отношению к февралю 2024 года (в п. п.)

Согласно данным Сбербанка о заключенных ипотечных сделках, спрос на льготную ипотеку остается на уровне 40% (+3 п.п. по отношению к февралю). Текущий уровень востребованности льготных программ по-прежнему выше, чем в первом полугодии 2023 года.

Несмотря на то, что в конце прошлого года условия «Господдержки» были значительно изменены, программа продолжает лидировать по спросу: в марте на ее долю пришлось 20% всех ипотечных сделок по стране.

Высокий процент сделок отмечается преимущественно в следующих регионах:

  • Республика Тыва (56%);
  • Республика Хакасия (36%);
  • Калининградская область (34%);
  • Республика Адыгея (30%);
  • Краснодарский край (30%).

Аналитики Домклик связывают популярность этой программы с востребованностью индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в этих регионах. Так, в Калининградской области, Республике Адыгея и в Краснодарском крае на долю ИЖС приходится более 65% всех сделок по программе. В республиках Тыва и Хакасия процент ИЖС в выдачах по «Господдержке» и вовсе превышает 90%.

По итогам марта, программа «Семейной ипотека» остается на втором месте по спросу: на ее долю пришлось около 18% всех выдач Сбера. Наибольший спрос на программу наблюдается в Республике Адыгея, Тюменской и Астраханской областях, Ставропольском крае, в республиках Татарстан и Марий Эл, а также в столичных регионах — в Санкт-Петербурге и Московской области. В этих регионах доля «Семейной ипотеки» в общем количестве выдач составляет 25-30%.

Высокий спрос на программу в столичных регионах отчасти объясняется более жесткими условиями кредитования по программе «Господдержка»: после повышения первоначального взноса и сокращения максимальной суммы кредита в конце прошлого года часть заемщиков переключилась с «Господдержки» на «Семейную ипотеку».

На третьем месте по популярности в марте — «Дальневосточная и арктическая ипотека»: на ее долю приходится около 2,7% всех выдач Сбера. На остальные программы приходится около 0,4%. При этом, учитывая возобновление IT-ипотеки, в ближайшее время распределение выдач по льготным программам может сильно измениться.

Аналитика Домклик
Новости
Курс недвижимости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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