Главное с начала 2025 года
- В правительстве готовят меры поддержки россиян в рамках «Семейной ипотеки»
- Мораторий на неустойки для застройщиков продлили
- Как узнать остаток налогового вычета
- Особый порядок приемки квартир в новостройках продлили
- Частные дома в России подорожали на 6,7% за год
- Законопроект о рассрочке на рынке новостроек могут принять уже весной
В правительстве готовят меры поддержки россиян в рамках «Семейной ипотеки»
Правительство России работает над предложениями по поддержке граждан в рамках льготной программы «Семейная ипотека».
Мы готовим ряд предложений, как можно поддержать граждан, особенно по «Семейной ипотеке», по демографии, то, что вы сказали по малым городам, где нет сегодня строительства. Мы подготовили предложения с Минфином, с банками, мы очень активно работаем.
Эти предложения Хуснуллин обещал представить президенту РФ Владимиру Путину отдельно. Тот, в свою очередь, попросил сделать это как можно скорее.
Читать, какая ипотечная программа лучше>>
Мораторий на неустойки для застройщиков продлили
Правительство России продлило на полгода запрет на начисление неустойки девелоперам за несданные вовремя объекты. Он будет действовать до 30 июня 2025 года.
Если застройщик задерживает сдачу жилья по ДДУ, покупатель может требовать неустойку за каждый день просрочки. Вместе с тем у девелопера есть аналогичное право в том случае, если дольщик просрочил платеж. Введенный ранее мораторий, который действовал до конца 2024 года, запрещал начисление таких неустоек за период с 22 марта до 31 декабря 2024 года для обеих сторон.
Этот же запрет распространялся на взыскание убытков, а также на начисление процентов за пользование деньгами при расторжении ДДУ по инициативе дольщика. По решению правительства эти правила будут действовать до 30 июня 2025 года.
Читать о других изменениях>>
Как узнать остаток налогового вычета
После покупки жилья, том числе в ипотеку, можно оформить имущественный налоговый вычет. Сумма возврата зависит от того, сколько стоила недвижимость и сколько процентов вы заплатили по ипотечному кредиту, а также от размера уплаченного налога за год.
Узнать, какая сумма уже получена и сколько осталось, можно в налоговой службе региона или на сайте ФНС. Рассказываем, как это сделать онлайн ⬇️
Особый порядок приемки квартир в новостройках продлили
Правительство России продлило особый порядок передачи квартир в новостройках до конца 2025 года. Эти правила установили в декабре 2023 года, действовать они должны были до конца 2024-го.
Согласно им, дольщик может не подписывать акт приема-передачи квартиры только при наличии существенных недостатков. Если они несущественные, документ подписать придется, но с указанием соответствующих дефектов.
В первом случае дольщик может потребовать бесплатно исправить недостатки либо расторгнуть договор и требовать возврата денег за квартиру. Во втором — только устранить дефекты. В обоих случаях на ремонтные работы застройщику отводится 60 календарных дней.
Узнать, как правильно принять квартиру в новостройке>>
Частные дома в России подорожали на 6,7% за год
Средняя стоимость загородного дома в России за 2024 год увеличилась на 6,7%, до 7,35 млн руб. По сравнению с 2023-м рост цен замедлился, выяснили аналитики портала «Мир квартир».
По их данным, цены на дома выросли в 71 регионе из 85, в 14 они, наоборот, снизились. Сильнее всего такая недвижимость подорожала в республике Алтай (+35,6%), Кемеровской (+29,3%), Московской (+28,9%) и Калужской (+17,8%) областях, республике Ингушетия (+17,2%).
А подешевели частные дома больше всего в Мурманской (-11,2%) и Нижегородской (-9,5%) областях, Калмыкии (-9%), Смоленской области (-6,5%) и Мордовии (-5,8%).
Читать инструкцию по покупке частного дома>>
Законопроект о рассрочке на рынке новостроек могут принять уже весной
Законопроект о введении понятия рассрочки при покупке жилья в новостройках планируется внести в Госдуму в ближайшее время, а принять — в весеннюю сессию.
По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, если ипотеку оформляет банк, то квартира защищена ипотечным залогом. А в случае с застройщиками подобные механизмы не действуют. В связи с этим в правительстве готовят меры, которые как минимум уравняют девелоперов и банки в правах.
Так как у застройщиков есть определенный процент квартир построенных, но не распроданных, они могли бы давать их сами в рассрочку. Вот эти поправки, я думаю, что мы за январь где-то отработаем и внесем в Думу, чтобы уже в весеннюю сессию их постараться принять.
да
Да,я следила
Добрый день. Когда Сбер начнет выдавать Семейную ипотеку без субсидирования у застройщика?
Анна Б.здравствуйте! Вы можете оформить заявку на кредит без субсидирования от застройщика с первоначальным взносом от 50,1%.
Рекомендуем посмотреть подробные условия на странице программы и в отдельной статье.
Для расчёта условий рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Домкликкак удобно, у обычного человека ведь 3-5 млн руб. всегда где то завалялось)))
Домклика где взять эти 50,1% взноса вы случайно не подскажете?!!! Ничего, что субсидирование отменено 1 января 2025 года??? Почему вы до сих пор требуете комиссию с застройщиков??
Олег П.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Екатерина Е.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Ипотечный стандарт принят и работает, в том числе и в Банке, стоимость объекта контролируется на стороне Банка, и нет увеличения стоимости объекта. Субсидирование разрешено ипотечным стандартом. При увеличении стоимости объекта, сделка не состоится.
Уточним, условие банка — наличие субсидирования. Дополнительные условия выдвигает застройщик, не банк. Если вам не подходят условия застройщика, вы можете выбрать другого, который подходит по условиям программы, на нашем сайте по ссылке, установив фильтр «Субсидирование».
Если Сбер не финансирует выбранный объект, то требуется гарантийное письмо от застройщика.
Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.