Срок службы изношенных лифтов в России продлили на пять лет
Лифты, срок службы которых истек до 15 февраля 2025 года, разрешили заменить или отремонтировать до 15 февраля 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя России.
Соответствующее решение принял Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и подписали все страны — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В силу оно вступило в конце декабря.
В ЕАЭС входят пять стран: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
«Оно (решение — ред.) предусматривает, что в Российской Федерации лифты, отработавшие назначенный срок службы до 15 февраля 2025 года, должны быть приведены в соответствие с требованиями технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов", утвержденного Решением Комиссии № 824, до 15 февраля 2030 года», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, таким образом, до 2030 года нужно заменить 120 тыс. лифтов. В приоритете при этом будет оборудование, которое фактически выработало ресурс прочности.
«Ростехнадзором по результатам технического обследования лифта будет выноситься заключение о замене или частичной замене отдельных узлов и компонентов либо о продлении срока эксплуатации лифта, если его техническое состояние будет соответствовать требованиям безопасности», — уточняется в сообщении.
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