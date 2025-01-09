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Новости
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В правительстве готовят меры поддержки россиян в рамках «Семейной ипотеки»

Дата публикации: 09 янв 2025
В правительстве готовят меры поддержки россиян в рамках «Семейной ипотеки»

Правительство России работает над предложениями по поддержке граждан в рамках льготной программы «Семейная ипотека». Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, выдачи ипотечных кредитов значительно сократились.

«Мы готовим ряд предложений, как можно поддержать граждан в этой ситуации, особенно по "Семейной ипотеке", по демографии, то, что вы сказали по малым городам, где нет сегодня строительства. Мы подготовили предложения с Минфином, с банками, мы очень активно работаем. Можно мы вам отдельно доложим? Там есть интересные предложения, надеемся на вашу поддержку», — сказал Хуснуллин президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства.

Вице-премьер отметил, что ограничения в виде лимитов по «Семейной ипотеке» сняты. «Сейчас прорабатываем вопрос о распространении программы на вторичный рынок жилья и снятии ограничений при предоставлении кредита», — заключил он.

В свою очередь, президент попросил представить предложения по поддержке граждан как можно скорее.

В конце декабря Путин призвал распространить «Семейную ипотеку» на вторичный рынок в населенных пунктах, где почти не строят новое жилье.

Кроме этого, президент заявил, что никаких ограничений в виде лимитов на эту программу со стороны государства быть не должно.

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Новости
Курс недвижимости
Ипотека
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Что это могут быть за предложения?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии31
В
Валерия К.
6 дней назад

А когда возобновят программу по снижению уже имеющей ипотеки на семейную ?

Домклик
2 дня назад

Валерия К.здравствуйте! На данный момент услуга не доступна. Если условия рефинансирования по Господдержке изменятся, сразу же расскажем на сайте журнала Домклик и в наших соцсетях.

А
Александр С.
13 янв 2025

Логично наверно нужно место, а у нас получается за стенкой с родителями, потом бери ипотеку.

Домклик
5 дней назад

Александр С.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Г
Галина К.
12 янв 2025

Если введут семейную со ставкой 6% на вторичный рынок, это будет огромный рывок вперед. На вторичном рынке гораздо больше подходящих предложений, в которые "Можно въехать", а новостройки от застройщика в большинстве случаев - это строящиеся дома.

И
Ильгиз Н.
11 янв 2025

Снижение ставки и списание части долга по ипотеке. За каждого ребёнка.

А
Арсен А.
11 янв 2025

Когда они начнут выдавать под строительство семейную ипотеку

Э
Эхтирам Ш.
11 янв 2025

Юля Вы прелесть 👍

Домклик
7 дней назад

Эхтирам Ш.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением 💚

И
Иван Т.
10 янв 2025

Ну ждите роста цен на вторичку

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