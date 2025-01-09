В правительстве готовят меры поддержки россиян в рамках «Семейной ипотеки»
Правительство России работает над предложениями по поддержке граждан в рамках льготной программы «Семейная ипотека». Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
По его словам, выдачи ипотечных кредитов значительно сократились.
«Мы готовим ряд предложений, как можно поддержать граждан в этой ситуации, особенно по "Семейной ипотеке", по демографии, то, что вы сказали по малым городам, где нет сегодня строительства. Мы подготовили предложения с Минфином, с банками, мы очень активно работаем. Можно мы вам отдельно доложим? Там есть интересные предложения, надеемся на вашу поддержку», — сказал Хуснуллин президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства.
Вице-премьер отметил, что ограничения в виде лимитов по «Семейной ипотеке» сняты. «Сейчас прорабатываем вопрос о распространении программы на вторичный рынок жилья и снятии ограничений при предоставлении кредита», — заключил он.
В свою очередь, президент попросил представить предложения по поддержке граждан как можно скорее.
В конце декабря Путин призвал распространить «Семейную ипотеку» на вторичный рынок в населенных пунктах, где почти не строят новое жилье.
Кроме этого, президент заявил, что никаких ограничений в виде лимитов на эту программу со стороны государства быть не должно.
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А когда возобновят программу по снижению уже имеющей ипотеки на семейную ?
Валерия К.здравствуйте! На данный момент услуга не доступна. Если условия рефинансирования по Господдержке изменятся, сразу же расскажем на сайте журнала Домклик и в наших соцсетях.
Логично наверно нужно место, а у нас получается за стенкой с родителями, потом бери ипотеку.
Александр С.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Если введут семейную со ставкой 6% на вторичный рынок, это будет огромный рывок вперед. На вторичном рынке гораздо больше подходящих предложений, в которые "Можно въехать", а новостройки от застройщика в большинстве случаев - это строящиеся дома.
Снижение ставки и списание части долга по ипотеке. За каждого ребёнка.
Когда они начнут выдавать под строительство семейную ипотеку
Юля Вы прелесть 👍
Эхтирам Ш.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением 💚
Ну ждите роста цен на вторичку