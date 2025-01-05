Особый порядок приемки квартир в новостройках продлили
Правительство России продлило особый порядок передачи квартир в новостройках до конца 2025 года. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Особенности приемки объектов установили в конце 2023 года, они должны были действовать до 31 декабря 2024-го.
Согласно им, к примеру, дольщик имеет право не подписывать акт приема-передачи квартиры только при наличии существенных недостатков, которые должен зафиксировать специалист по приемке из национального реестра строителей. Если недостатки несущественные, акт приема передачи подписать придется, но с указанием соответствующих дефектов.
В первом случае дольщик может потребовать бесплатно исправить недостатки либо расторгнуть договор и требовать возврата денег за квартиру. Во втором — только устранить дефекты. В обоих случаях на ремонтные работы застройщику отводится 60 календарных дней.
Кроме того, если дольщик не принимает квартиру, застройщик имеет право составить односторонний передаточный акт, но только через месяц со дня сдачи квартиры, который прописан в договоре.
Инструкция: приемка квартиры в новостройке
Ничего хорошего не думаю. Качество падает. Купил студию у Метростроя в ЖК Сиреневый парк, лифты такое впечатление БУ. Кто их принял? Горячей воды нет толком до сих пор, а сдали в мае 2024 года дом
Я смотрю на то,что творится и в голове эти законы не укладываются. Застройщикам делают хорошо, а дольщики, которые купили студии в 20 квадратов, переплатив в 3 раза и должны платить ипотеку 20 лет обдирают до конца. Интергрупп в спб задержал сдачу ключей на 2 месяца. Приехала на приемку, а в дверях и ручек нет, да и двери не закрываются. Хочу принять квартиру с недостатками, а застройщик говорит, хочешь принять квартиру пиши, что претензий не имеешь или ключи не получишь. Пишу принимаю с недостатками, исправляйте в любое время, вот ключи! А мне застройщик говорит: не ключи, сиди снимай дальше жилье трать деньги, у нас мараторий. На 2 приемку не зовут, косяки не исправляют, да и зачем, если наше государство их защитило, а нас нет.... им проще копейку заплатить по суду в 2 раза меньше, а то и в 3, чем исправлять. Бедные дольщики! Сейчас вообще убирали понятие строительство по ГОСТу, теперь будут лепить, что захотят, а дольщик будет брать такое жилье, так как ставка 6 процентов. Сидим снимаем жилье дальше, тратим свои деньги, а людей вынуждают брать квартиры без исправлений и претензий и мараторий играет на руку для принуждения людей ещё больше вывернуть свои карманы. С этим мараторием даже и на приёмки повторные не зовут, на обращения не отвечают. Одним словом законы не для простого человека. Дольщик никак не защищён и о нем государство не подумало. Застройщик в лицо так и говорит: "ключи не получите потому-что сегодня не Ваш день! У нас мараторий!" Спасибо за такой закон, честно сказать другого и не ожидали.....Срам!
Инна В.здравствуйте! За что отвечает застройщик после сдачи новостройки, рассказали в статье.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Правам дольщиков полный "капец". А миллиардеры и чиновники, подписавшие такой закон, станут еще богаче. Ничего личного, просто бизнес
А что значит - застройщик имеет право составить односторонний передаточный акт?
Тайгана Х.здравствуйте! Если дольщик не принимает квартиру, то застройщик имеет право составить односторонний передаточный акт. Составить его он сможет только через месяц со дня сдачи квартиры, прописанного в договоре.
Домклика если в квартире жить не возможно и много нарушений, то получается застройщик в одностороннем порядке составляет акт и хочешь живи, хочешь не живи, так?
Олег Г.здравствуйте! Акт можно не подписывать, если вы обнаружили существенные недостатки в квартире, которые делают переезд и жизнь в ней невозможной. О приёмке квартиры в новостройке подробнее рассказали в статье.