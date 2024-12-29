Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
1K

Законопроект о рассрочке на рынке новостроек могут принять уже весной

Дата публикации: 29 дек 2024
Законопроект о рассрочке на рынке новостроек могут принять уже весной

Законопроект о введении понятия рассрочки при покупке жилья в новостройках планируется внести в Госдуму в ближайшее время, а принять — в весеннюю сессию. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Идею закрепить в законе понятие рассрочки он озвучил в конце ноября. Хуснуллин обосновал предложение тем, что застройщики активно предоставляют рассрочки покупателям, однако права девелоперов в законе не прописаны.

«Сегодня, если ипотеку выдает банк, то квартира защищена ипотечным залогом. Если выдает рассрочку застройщик, ему не платят, суды у нас справедливые — они всегда встают на сторону жителей, и если человек не платит, то к нему применить меры трудно», — сказал вице-премьер в ходе открытого заседания правкомиссии по региональному развитию.

По его словам, сейчас готовятся законодательные меры, которые как минимум уравняют и застройщиков, и банки в правах при предоставлении рассрочки.

«Так как у застройщиков есть определенный процент квартир построенных, но не распроданных, они могли бы давать их сами в рассрочку. Вот эти поправки, я думаю, что мы за январь где-то отработаем и внесем в Думу, чтобы уже в весеннюю сессию их постараться принять», — отметил Хуснуллин.

Материалы по теме:

На какой срок выгоднее брать ипотеку

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Что вы думаете об этой инициативе?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.

Рекомендуем

Новостройки от 2,6 млн рублей: самые бюджетные квартиры в Москве и области
4K
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
11K
Новостройки в России подорожали на 9% с начала года
462
Назван средний чек покупки жилья в России
527

Актуальное

Что будет с ключевой ставкой в 2025 году
сегодня 11:00
1K
Квартира в Москве за 5 млн рублей: подборка самых бюджетных новостроек в столице и области
вчера 12:00
1K
В России ускорят получение маткапитала
вчера 10:05
502
В Минстрое призвали застройщиков не поднимать цены на жилье
вчера 08:29
835
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал