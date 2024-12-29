Законопроект о рассрочке на рынке новостроек могут принять уже весной
Законопроект о введении понятия рассрочки при покупке жилья в новостройках планируется внести в Госдуму в ближайшее время, а принять — в весеннюю сессию. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Идею закрепить в законе понятие рассрочки он озвучил в конце ноября. Хуснуллин обосновал предложение тем, что застройщики активно предоставляют рассрочки покупателям, однако права девелоперов в законе не прописаны.
«Сегодня, если ипотеку выдает банк, то квартира защищена ипотечным залогом. Если выдает рассрочку застройщик, ему не платят, суды у нас справедливые — они всегда встают на сторону жителей, и если человек не платит, то к нему применить меры трудно», — сказал вице-премьер в ходе открытого заседания правкомиссии по региональному развитию.
По его словам, сейчас готовятся законодательные меры, которые как минимум уравняют и застройщиков, и банки в правах при предоставлении рассрочки.
«Так как у застройщиков есть определенный процент квартир построенных, но не распроданных, они могли бы давать их сами в рассрочку. Вот эти поправки, я думаю, что мы за январь где-то отработаем и внесем в Думу, чтобы уже в весеннюю сессию их постараться принять», — отметил Хуснуллин.
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