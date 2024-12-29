Мораторий на неустойки для застройщиков продлили
Правительство России продлило на полгода запрет на начисление неустойки девелоперам за несданные вовремя объекты. Он будет действовать до 30 июня 2025 года. Такое постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Если застройщик задерживает сдачу жилья по ДДУ, покупатель может требовать неустойку за каждый день просрочки. Вместе с тем у девелопера есть аналогичное право в том случае, если дольщик просрочил платеж. Введенный ранее мораторий, который действовал до конца 2024 года, запрещал начисление таких неустоек за период с 22 марта до 31 декабря 2024 года для обеих сторон.
Это же правило распространялось на взыскание убытков, а также на начисление процентов за пользование деньгами при расторжении ДДУ по инициативе дольщика. Кроме того, у застройщиков была отсрочка по оплате неустоек, штрафов, пеней и процентов до 31 декабря 2024-го по требованиям, которые граждане предъявили до 22 марта 2024-го.
Согласно подписанному постановлению, все эти положения будут действовать до 30 июня 2025 года. Вместе с тем правительство дополнило их новыми пунктами. Так, правительство уточнило, что мораторий действует на начисление неустоек за нарушение срока сдачи многоквартирного дома, являющегося уникальным (согласно Градостроительному кодексу).
Кроме того, за период с 1 января по 30 июня 2025 года с застройщиков в том числе нельзя будет взыскать:
- неустойку за несвоевременное устранение недостатков в новостройке (если жилье купили для личных нужд);
- штраф от суммы, присужденной за нарушение срока исправления дефектов.
При этом убытки за этот период в виде фактических расходов на устранение недостатков, которые делают объект непригодным для использования, девелоперы выплатить обязаны.
Если вышеуказанные требования дольщик заявил до 1 января 2025 года, застройщик может заплатить после 30 июня.
Вместе с тем по уже действующим положениям отсрочку продлили — до 30 июня 2025-го.
Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.
Правила безопасности при покупке квартиры
почему у нас поддерживают только банки и застройщиков, ни граждан, ни производство, а только эти сферы?
Оксана Х.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Доброго дня, считаю что эту статью с комментариями от обычных людей с их проблемами, надо дать почитать правительству.
Ирина М.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Здравствуйте , на ИЖС данный мораторий тоже распространяется?
Виталий У.здравствуйте! Введённый мораторий распространяется на застройщиков по ДДУ.
А давайте введем мараторий на кредиты ипотеки и оплату ЖКХ.
У нас страна состоит не из богатых.
Откройте глаза! Мы, практически, страна 3-го мира (по уровню бедности).
Такое ощущение, что логика и здравый смысл покинули этот мир...
Иван Р.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Теперь, благодаря мораторию застройщики будут бесконечно переносить выдачу ключей. Я купил квартиру у застройщика Самолёт в ЖК Молжаниново, ключи должны были выдать в ноябре 2024, перенесли на март 2025. Деньги с эскроу счета сняли, застройщик их получил. Я квартиру не получил.
Марат Г.здравствуйте! Сожалеем, что у вас произошла такая ситуация. Подробнее о том, что делать, если застройщик вовремя не сдаёт дом, рассказали в нашей статье.