Частные дома в России подорожали на 6,7% за год
Средняя стоимость загородного дома в России за 2024 год увеличилась на 6,7%, до 7,35 млн руб. По сравнению с 2023-м рост цен замедлился. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».
Как выяснили аналитики, цены на дома выросли в 71 регионе из 85, в 14 они, наоборот, снизились.
Сильнее всего такая недвижимость подорожала в республике Алтай (+35,6%), Кемеровской (+29,3%), Московской (+28,9%) и Калужской (+17,8%) областях, республике Ингушетия (+17,2%). А подешевели частные дома больше всего в Мурманской (-11,2%) и Нижегородской (-9,5%) областях, Калмыкии (-9%), Смоленской области (-6,5%) и Мордовии (-5,8%).
В Москве стоимость поднялась на 16,2%, в Подмосковье — на 28,9%, в Санкт-Петербурге — на 16,5%, в Ленинградской области — на 15,7%. «За год средний дом в России подорожал на 6,7%», — говорится в сообщении.
Вместе с тем предложение загородных домов за год выросло на 24%.
«Со времен пандемии спрос на загородные дома остается стабильным, хотя и не таким высоким, как в 2020-2021 годах. Главным драйвером повышения цен выступает не он, а инфляция и рост цен на строительные материалы и работы, дефицит трудовых ресурсов. И все же рост цен в минувшем году недотягивает до уровня инфляции (для сравнения: в прошлом году он составил 15,5%). В 2025 году динамика, вероятно, будет еще более вялой», — считает гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.
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