Еще 32 станции метро хотят построить в Москве к 2030 году
Власти Москвы планируют возвести 32 станции метро в ближайшие пять лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Согласно нашей Стратегии развития, к 2030 году в Москве планируем построить порядка 40 новых станций метро. Восемь из них открылись для пассажиров в 2024 году», — написал он в своем блоге.
Собянин напомнил, что в прошлом году на Сокольнической ветке появилась станция «Потапово», благодаря которой жителям Новой Москвы стало удобнее добираться до центра города.
Также в сентябре открыли движение на первом участке Троицкого радиуса между четырьмя станциями: «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». А накануне Нового года достроили еще три станции: «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская».
«В новом году откроем участок Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до станции "Новаторская" с четырьмя станциями: "ЗИЛ" и "Крымская" с пересадками на МЦК, "Академическая" с пересадкой на Калужско-Рижскую линию и "Вавиловская". А к 2030 году 16-я линия московской подземки прирастет еще шестью станциями: "Сосенки", "Летово", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк"», — рассказал мэр Москвы.
Вместе с тем полным ходом идет строительство станции «Достоевская» — первой на Кольцевой линии за 70 лет, завершить работы планируется в 2030 году. Кроме этого, в 2028-м появится станция «Гольяново», а в 2025-м продолжится проектирование Бирюлевской ветки, на которой будет 10 станций.
Рядом с метро или МЦД к 2030 году будут жить 93% москвичей
в Санкт-Петербурге хотелось бы
К Долгопрудному и Водникам необходимо провести веточку с метро...разгрузится транспортный поток и решится проблема транспортной доступности к этим городам.На данный момент это проблема номер 1.
В Мытищи-Королёв надо построить, мучаются несколько тысяч жителей долгие годы
👍
Илаха З.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.