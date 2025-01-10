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Новости
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Еще 32 станции метро хотят построить в Москве к 2030 году

Дата публикации: 10 янв 2025
Еще 32 станции метро хотят построить в Москве к 2030 году

Власти Москвы планируют возвести 32 станции метро в ближайшие пять лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Согласно нашей Стратегии развития, к 2030 году в Москве планируем построить порядка 40 новых станций метро. Восемь из них открылись для пассажиров в 2024 году», — написал он в своем блоге.

Собянин напомнил, что в прошлом году на Сокольнической ветке появилась станция «Потапово», благодаря которой жителям Новой Москвы стало удобнее добираться до центра города.

Также в сентябре открыли движение на первом участке Троицкого радиуса между четырьмя станциями: «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». А накануне Нового года достроили еще три станции: «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская».

«В новом году откроем участок Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до станции "Новаторская" с четырьмя станциями: "ЗИЛ" и "Крымская" с пересадками на МЦК, "Академическая" с пересадкой на Калужско-Рижскую линию и "Вавиловская". А к 2030 году 16-я линия московской подземки прирастет еще шестью станциями: "Сосенки", "Летово", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк"», — рассказал мэр Москвы.

Вместе с тем полным ходом идет строительство станции «Достоевская» — первой на Кольцевой линии за 70 лет, завершить работы планируется в 2030 году. Кроме этого, в 2028-м появится станция «Гольяново», а в 2025-м продолжится проектирование Бирюлевской ветки, на которой будет 10 станций.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Где еще необходимо построить станции метро?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии5
И
Ирина П.
10 янв 2025

в Санкт-Петербурге хотелось бы

С
Светлана Ш.
10 янв 2025

К Долгопрудному и Водникам необходимо провести веточку с метро...разгрузится транспортный поток и решится проблема транспортной доступности к этим городам.На данный момент это проблема номер 1.

И
Инна Х.
10 янв 2025

В Мытищи-Королёв надо построить, мучаются несколько тысяч жителей долгие годы

И
Илаха З.
10 янв 2025

👍

Домклик
15 янв 2025

Илаха З.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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