Топ-10 ошибок при строительстве дома
Строить свой дом равно столкнуться с множеством тонкостей. Какие-то вещи можно продумать заранее, на этапе планирования и подготовки проекта, а часть непредвиденных ситуаций придётся решать уже по факту. В этой статье делимся личным опытом и приводим топ главных ошибок при строительстве дома — сохраняйте статью и запоминайте главное, чтобы их избежать.
Личный опыт: разбор ошибок
Ольга и Сергей нашли проект дома самостоятельно — исходя из своих потребностей и желаний. Им было важно, чтобы в доме были подсобные помещения для стиральной и сушильной машин, гладильной доски, сушилки для белья. Такую зону семья устроила в котельной (площадь 7 кв. м). Также нужна была гардеробная, большая кухня–гостиная, минимум 3 отдельных спальни, 2 санузла и терраса. Так как хотели оставить больше места на участке, всё это получилось уместить только в двухэтажный дом.
После долгих поисков в интернете семья, наконец, нашла подходящий проект. Детали дорабатывали уже с проектировщиком (был в штате подрядчика) — добавили балки на межэтажные перекрытия и изменили количество окон.
Теперь про ошибки.
В процессе и после завершения строительства «всплыло» много моментов, которые в итоге привели к некоторым сложностям. Перечислю основные.
Первая ошибка — при монтаже кровли в смету по строительству дома не был занесён монтаж водосточной системы. Подрядчик не предупредил нас об этом, но и мы сами не продумали этот момент.
Поскольку специалисты подрядчика, которые строили дом и монтировали кровлю, не установили крепления под водосточную систему, это повлекло дополнительные расходы. Нужно было искать и нанимать другую бригаду, арендовать строительные леса и покупать более дорогую водосточную систему из-за специфики монтажа. Другими словами, если бы это сделал подрядчик, вышло бы сильно проще и дешевле.
Такую же ошибку мы допустили с террасой. По договору подрядчик сделал только свайный фундамент под террасу, с обвязкой, но без настила. Мы очень пожалели, что не договорились с мастерами, которые строили дом, о монтаже напольного покрытия. Исходя из объёма выполненных работ, они предлагали нам постелить пол на террасе за совершенно приемлемую стоимость. Мы решили повременить, но в итоге так же пришлось искать других исполнителей, которые запросили гораздо больше. Кроме того, жить в своем доме без пола на террасе было просто неудобно.
Ещё один наш просчёт — это выбор и поиск исполнителей для различных видов работ: отделки фасада, обустройства отмостки, строительства забора и навеса, всех видов работ по внутренней отделке. У нас не было возможности нанять бригаду, которая выполнит все работы «под ключ», поэтому искали исполнителей отдельно для каждой цели.
Из-за того, что у проверенных мастеров обычно плотный график, нередко приходилось ждать, пока тот или иной специалист освободится. Это существенно повлияло на сроки завершения работ. Мы поняли, что нужно было озаботиться этим вопросом сильно заранее.
Больше всего не повезло с плиточником. Примерно за месяц до того, как нам должны были потребоваться его услуги, мы стали искать исполнителя. Оказалось, что все проверенные специалисты заняты на полгода вперёд. В итоге пришлось довериться человеку «с улицы» (нашли на сайте объявлений). Качеством его работы мы остались очень недовольны.
Что советуют герои статьи
Все работы по обустройству участка и двора (крыльцо, ступени, терраса, отмостка, дорожки, подшив крыши террасы) лучше сразу включить в договор с подрядчиком, который будет строить дом, с указанием сроков и стоимости. Также в договоре должны быть прописаны гарантийные обязательства исполнителя.
Если вы планируете строить навес рядом с домом во дворе, все детали нужно продумать заранее, например, сделать проект. Так как мы строили навес, когда дом уже был готов, пришлось где-то пожертвовать эстетикой (примыкание крыши навеса к крыше террасы получилось неидеальным).
Тот же совет с уличным освещением. Нужно продумать, где у вас планируются опоры для фонарей, где будут проходить закладные под кабель.
Будьте готовы к тому, что сумма расходов на обустройство и ремонт не совпадёт с ожиданиями. Помимо роста цен на материалы и работы, вы, скорее всего, столкнетесь с непредвиденными затратами. В результате весь процесс займёт больше времени, чем вы рассчитывали, и переезд придётся отложить.
Другой вариант развития событий — можно пожертвовать комфортом и переехать в дом, когда ремонт ещё не завершён. Мы так и сделали — стали жить в доме, когда на втором этаже шли ремонтные работы.
- Ольга и Сергей не включили все работы при строительстве дома и оформлении участка в договор с подрядчиком. Пришлось нанимать разных исполнителей и в итоге переплачивать деньгами и временем.
- С похожей ситуацией семья столкнулась при отделке дома, когда не получилось нанять одного подрядчика на все виды работ.
- Герои статьи не ожидали столкнуться с высокой нагрузкой проверенных подрядчиков и не учли этот момент. Пришлось нанимать мастера по объявлению, ремонт затянулся, и результат был неидеальным.
Таким был опыт наших героев.
Но промахи бывают самые разные. Мы спросили экспертов о неудачных решениях и собрали топ-10 ошибок при строительстве дома. Эта информация должна вам помочь, независимо от того, строите вы дом сами или с подрядчиком.
№1. Неудачно выбранный участок для дома
Подбор участка — самый ответственный этап. Если выбрать его неправильно, можно столкнуться с дополнительными расходами и самое грустное — не реализовать желаемый проект дома. Покупка неудачного участка складывается из следующих ошибок:
- Вы не провели оценку геологических особенностей. Обязательно закажите геологическое исследование грунта, чтобы определить его состав, несущую способность и уровень грунтовых вод. Без этого будут проблемы с фундаментом — из-за пучинистых грунтов, высокого уровня грунтовых вод или нестабильности почвы.
- Вы проигнорировали особенности рельефа. Участок с большим уклоном требует дополнительных затрат на выравнивание и может привести к проблемам с водоотведением.
- Не проверили коммуникации. Убедитесь, что есть возможность подключить дом к электросетям, газу, водопроводу, или хотя бы есть план их прокладки. Отсутствие коммуникаций выльется в серьёзные расходы на прокладку сетей.
- Вы не учли транспортную доступность. Отсутствие хороших дорог, удалённость от инфраструктуры, школ, магазинов, больниц сделает жизнь за городом сложнее.
- Вы не проверили градостроительный план земельного участка. Из него понятно, можно ли здесь строить дом в принципе. Бывает, что на участке есть территории с полным запретом на строительство.
- Не проверили сделку на юридические риски. Важно проверить участок в Росреестре и уточнить категорию земли, разрешённое использование, отсутствие обременений, арестов, судебных споров. Это убережёт от внезапных проблем при строительстве и оформлении права собственности.
- Участок находится вблизи источников шума и загрязнений: рядом с автотрассой, аэродромом, промышленным предприятием или свалкой. Последствия такого соседства известны.
- Участок находится в низине, что может стать причиной затоплений и сложностей с фундаментом. Лучший всего подходит ровная или слегка приподнятая местность, желательно с хорошим естественным отводом воды.
- Вы не оценили свои реальные потребности при выборе участка. Например, выбрали слишком маленький участок для задуманного дома. Или на территории нет места для сада, который вы хотели бы разбить, или места для парковки. Подумайте заранее, как вы хотите обустроить участок, желательно с перспективой на много лет.
№2. Строительство дома без проекта
Часто ли строят дома без проекта? К сожалению, да. Особенно при небольшом бюджете или желании сэкономить. Многие считают, что смогут «на глаз» построить небольшой дом, ориентируясь на опыт знакомых или картинку из интернета.
Почему так не стоит делать?
Во-первых, отсутствие точных расчётов нагрузки на фундамент, стены, перекрытия может привести к деформациям и разрушению конструкции, а проблемы с коммуникациями, которые не учли, приведут к дискомфорту или дополнительным затратам на переделку.
Во-вторых, нерациональная планировка. Неудобное и непродуманное расположение комнат, недостаток мест хранения, гардеробных, плохая инсоляция, пожалуй, больше всего расстраивают владельцев загородной недвижимости после переезда.
В-третьих, завышение сметы. Отсутствие проекта не позволяет точно оценить стоимость строительства и контролировать расходы.
Ещё возникнут сложности при продаже. Дом без проекта сложнее продать, так как покупатели не уверены в его надёжности и безопасности.
Если строительство происходит без проекта, строители могут не учесть или забыть о каком-то из ключевых элементов здания. Во время проведения технадзора на сторонних объектах мы сталкивались с таким ситуациями, когда в газобетонном доме, построенном без проекта, отсутствовал армопояс, что привело к ситуации, когда полностью пришлось менять кровлю дома. В случае с каркасным домом могли неправильно врезать укосины или вообще забыть о них. Плюс ко всему, проект, начерченный грамотным специалистом, предусматривает геометрические характеристики каждого из материалов.
№3. Неправильное устройство фундамента дома
Фундамент — основа долгого и безопасного существования дома. Если он выполнен с нарушениями, ремонт обойдётся очень дорого. Какие нарушения могут быть:
- Неверный тип фундамента.
«Выбор между ленточным, свайным, плитным или комбинированным фундаментом должен основываться на результатах геологических изысканий и особенностях здания. Неподходящий фундамент может "повести" стены и вызвать растрескивание», — пояснил Денис Васильев, эксперт «СВОД-СТРОЙ».
- Некачественный бетон или его подготовка. Если в раствор попадают лишние примеси, нет должного уплотнения или не соблюдается время заливки, бетон теряет прочность. Важно также использовать качественную арматуру с соответствующей защитой от коррозии.
- Отсутствие гидроизоляции и дренажа. Подземные воды и осадки при отсутствии дренажа могут подмывать фундамент, а без горизонтальной гидроизоляции влага будет подниматься по стенам. Через время это вызовет сырость, плесень и разрушение конструкции изнутри.
- Не продумана хорошая вентиляция подпольного пространства. Это тоже приведёт к накоплению влаги и образованию плесени.
№4. Некачественное возведение стен дома
Основная функция стен — несущая и теплоизоляционная. Вот ключевые моменты, где часто делают ошибки:
Некачественные материалы. Старайтесь покупать сертифицированные кирпичи, блоки (газобетон, пеноблок, керамические блоки) и проверять их соответствие проектным требованиям. Неравномерная геометрия или неподходящие характеристики материала приводят к трещинам и потерям тепла.
Сырой материал для каркасных домов. Использование такого материала при монтаже может привести к тому, что дом может "повести" и нарушится его геометрия.
Неправильная технология кладки. Толщина швов, перевязка, армирование по рядам — все эти аспекты нужно строго соблюдать. Ошибки кладки снижают несущую способность и долговечность стен.
Отсутствие армопоясов. При использовании газобетона или блоков на каждом уровне перекрытия крайне желательно устройство армопояса. Это увеличивает жёсткость конструкции и минимизирует риски растрескиваний при усадках грунта. Исключением может стать керамический блок. Межэтажное перекрытие при строительстве из таких блоков по технологии производителя может укладываться без армопояса.
Ещё одна ошибка — неправильный выбор толщины блока, или недостаточное утепление дома. Стены обязательно должны проходить по теплотехническому расчету, добавила Дарья Романашенко.
№5. Строительство дома без утепления
С современными материалами для стен, такими как теплая керамика и газобетон, можно не делать дополнительное утепление, если выбрать правильную толщину блока. А вот строительство крыши без утепления — большая ошибка, которая приведёт к постоянным затратам на отопление и дискомфорту, рассказывает Дарья Романашенко. Дом без утепления будет быстро терять тепло, зимой в доме будет холодно, а летом жарко.
«В суровом климате (да и не только) дом обязательно нуждается в утеплении. Без этого растёт его теплопотеря. Без утеплителя все затраты на отопление многократно возрастают. Дом становится некомфортным, особенно в холодные месяцы. Кроме того, будет проблема конденсата и плесени. В неутеплённом или плохо утеплённом каркасном доме стены будут постоянно "плакать" из-за перепада температур. Появятся сырость и грибок», — отметил Денис Васильев.
Если дом из газобетонных блоков толщиной 400 мм и ряда керамических блоков, то стены, как правило, утеплять не нужно.
Ольга и Сергей утепляли межэтажные перекрытия. Использована минеральная вата 300 мм, смонтирована в 3 слоя по 100 мм с перекрытием швов предыдущего слоя. Также использована пароизоляция.
Результатом довольны. Тепло- и звукоизоляция — на хорошем уровне.
Сам дом из СИП-панелей, поэтому утеплять стены не понадобилось.
№6. Неграмотное строительство кровли
Кровля защищает дом от атмосферных воздействий, и ошибки при её строительстве могут привести к протечкам, разрушению и другим неприятностям. Поэтому:
- Не экономьте на покрытии. Тонкий металл, некачественная черепица быстро выйдут из строя. Важно учитывать климатические особенности региона, например сильные ветра, снеговые и дождевые нагрузки.
- Следите за качеством монтажа кровли. Неправильно уложенные листы кровли, негерметичные стыки приведут к протечкам.
- Не стройте с нарушениями вентиляции и гидроизоляции кровли. Вода будет проникать под кровлю и разрушать стропильную систему. Впоследствии это приведёт к образованию конденсата и гниению стропил.
«Подкровельные плёнки (паро-, гидро-, ветроизоляционные) должны быть уложены с соблюдением технологии. Без вентиляционных зазоров влага будет скапливаться в утеплителе, разрушая стропильную систему и вызывая появление грибка», — пояснил эксперт «СВОД-СТРОЙ».
- Правильно рассчитайте стропильную систему. Недостаточная несущая способность стропил может привести к обрушению кровли.
- Учтите правильный угол наклона. Каждый кровельный материал требует своего уклона. Слишком малый наклон может приводить к протечкам и скоплению снега, а слишком большой — к большим ветровым нагрузкам.
№7. Неправильная планировка санузла
Санузел — место с повышенной влажностью, и ошибки при его строительстве могут привести к протечкам, плесени и другим проблемам.
Типичные ошибки: недостаточная вентиляция. В помещении скапливается влага, что приводит к образованию конденсата и плесени. Неправильный уклон канализационных труб: вода плохо уходит, засоры возникают часто.
Неудобная планировка санузла, когда невозможно разместить все необходимое. Обязательно располагайте нужное сантехоборудование на этапе проектирования с архитектором!
В числе других ошибок при устройстве санузла:
- Перегруз несущих конструкций.
«Тяжёлые ванны, бойлеры и трубы должны опираться на надёжные перекрытия. Если неправильно рассчитать нагрузки, возможны деформации и трещины», — добавил Денис Васильев.
- Плохое расположение коммуникаций. Желательно, чтобы санузел находился рядом с главными водопроводными и канализационными стояками. Чем длиннее трубы, тем выше риск протечек, засоров и теплопотерь при подаче горячей воды, добавил эксперт.
- Отсутствие гидроизоляции. Пол и стены в зоне душа и ванны обязательно должны быть защищены гидроизоляционными материалами. Без неё влага проникает в стыки, вызывая плесень и разрушая отделку.
- Нет вентиляции или она установлена неправильно. В сыром помещении вентиляция критически важна. Вытяжка с дефектами, отсутствие притока воздуха приводят к постоянной сырости.
№8. Неудачный монтаж вентиляции
Качественная вентиляция залог здорового микроклимата в доме. Неудачная вентиляция складывается из следующих факторов:
- Отсутствие проектных расчётов. Система должна быть спроектирована с учётом объёма помещений, количества проживающих и необходимого воздухообмена. «Самодельные» решения часто не обеспечивают нормальный приток и вытяжку.
- Неправильный монтаж вентиляционных труб. Слишком длинные каналы, плохая герметичность, острые повороты и отсутствие вентиляторов на сложных участках снижают эффективность. В результате воздух просто не проходит в нужном объёме, или будут утечки воздуха и шум.
- Нет организованного притока. Если дома установлены мощные вытяжки, а свежему воздуху неоткуда поступать, внутри создаётся разрежение (когда из помещения вытягивается больше воздуха, чем попадает в него). В будущем это станет причиной проникновения запахов из канализации и других комнат.
№9. Экономия на материалах
На каких материалах точно не стоит экономить?
Фундамент (бетон, арматура). Всё здание опирается на фундамент. Любая экономия здесь почти гарантировано приведёт к дорогостоящим ремонтам или даже разрушению дома.
Материалы несущих стен. Кирпич, блоки, дерево — подбирайте тщательно, учитывая климат и расчёты. Некачественные элементы снижают долговечность и теплоэффективность.
Утеплитель. Дешёвые виды утеплителя быстро теряют форму, накапливают влагу и теряют свои свойства. Лучше выбирать надёжные материалы: минеральная вата, пенополистирол, специализированные плиты.
Кровельная система. Качественная металлочерепица или керамическая черепица от проверенного бренда, а также правильный монтаж с гидро- и пароизоляцией продлевают срок службы кровли на десятилетия.
Инженерное оборудование. Котёл отопления, насосы, электропроводка, вентиляционное оборудование должны отвечать нормам безопасности и быть от надёжных производителей. Поломка котла или короткое замыкание — это не только финансовые, но и потенциально опасные ситуации.
Не стоит экономить на качестве окон и дверей. Иначе они будут пропускать холод, создавать сквозняки и требовать постоянного ремонта, добавила Дарья Романашенко. Отдельно стоит отметить, что дешёвая электропроводка станет причиной частых коротких замыканий, при самом плохом сценарии — пожара и других опасных ситуаций.
Обратите внимание на качество труб водоснабжения и канализации. Некачественные трубы могут лопнуть, вызвать протечки и затопление.
№10. Подбор неквалифицированного персонала
Строительство дома и так достаточно беспокойное время, которое отнимает много сил. Того хуже, если придётся постоянно контролировать работу подрядчиков, потому что вы не уверены в их компетенции, тратить время на разговоры и просьбы переделать работу. Как выбрать подрядчика и не пожалеть?
Проверяйте репутацию. Изучайте отзывы в интернете, на сайтах, форумах, в группах. Просите рекомендации у знакомых, которые уже строили дом. Проверьте портфолио компании и посетите офис, чтобы лично пообщаться со специалистами. Пусть покажут фото и построенных объектов, и процесса строительства.
«Прямо спрашивайте: "Чем ваша компания выгодно отличается от других?". Важным моментов в выборе подрядчика являются условие оплаты, есть ли возможность оплачивать работы по факту их выполнения, а не только по предоплате и другие», — советует Дарья Романашенко.
Проверьте документы и юридическую чистоту компании, чтобы не столкнуться с банкротством.
Оцените квалификацию подрядчика. «Попросите выехать на строящийся объект и посмотрите, как компания строит. Это расскажет гораздо больше, чем выезд на выставочный образец готового дома. Поговорите с прорабом: оцените его опыт, знания и умение решать возникающие проблемы», — советует эксперт «Кирбет». Убедитесь, что у прораба и рабочих есть необходимые сертификаты и допуски к выполнению определённых видов работ.
«Обратите внимание на договор и смету. Контракт должен включать конкретные сроки, объём работ, стоимость материалов и штрафные санкции за несоблюдение условий. Смета с разбивкой по позициям позволит понять, нет ли "лишних" накруток. Надёжная фирма всегда работает по проекту и предоставляет полную проектную документацию: детальные чертежи, спецификации материалов и планы коммуникаций. Отсутствие проектной базы — признак непрофессионального подхода», — предупреждает Денис Васильев.
При масштабном строительстве рекомендуют нанимать независимый технический надзор, он будет следить за качеством работ на всех этапах. Если решите сделать так, сообщите об этом компании, заодно проверите реакцию.
И не бойтесь задавать вопросы, в таком деле глупых вопросов быть не может.
«Мы ориентировались на опыт подрядчика, соотношение цены и качества, отзывы других заказчиков.
Нам понравилось, что подрядчик был настроен очень дружелюбно, всегда был готов ответить на любые вопросы просто в телефонном режиме или в мессенджере. Также он предложил нам посмотреть ранее построенные объекты, что мы и сделали.
Более того, с согласия предыдущих заказчиков, подрядчик поделился с нами их контактными данными, чтобы мы могли также задать свои вопросы и получить обратную связь.
Споры и разногласия возникали в основном с мастерами, которые выполняли работы по внутренней отделке. Как уже говорила, особенно не повезло нам с плиточником — при укладке плитки не везде совпали швы, затирка была сделана некачественно. В подобных случаях просили устранить недостатки, но всё исправить, конечно, не удалось. Осталось только смириться», — поделилась Ольга.
Заключение
Строительство частного дома — многослойный процесс, к которому нужен очень внимательный и грамотный подход и на каждом шаге. Любая ошибка может стоить времени и денег. Мы постарались разложить все возможные ошибки максимально подробно. Надеемся, эта статья будет для вас полезной.
Желаем удачного строительства и скорого переезда в уютный дом.
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- Личный опыт: разбор ошибок
- №1. Неудачно выбранный участок для дома
- №2. Строительство дома без проекта
- №3. Неправильное устройство фундамента дома
- №4. Некачественное возведение стен дома
- №5. Строительство дома без утепления
- №6. Неграмотное строительство кровли
- №7. Неправильная планировка санузла
- №8. Неудачный монтаж вентиляции
- №9. Экономия на материалах
- №10. Подбор неквалифицированного персонала
- Заключение
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