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Недвижимость
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Дом из СИП-панелей: что нужно знать

Дата публикации: 20 июн 2024
Дом из СИП-панелей: что нужно знать
Содержание

Применение СИП-панелей в строительстве  — это одно из наиболее динамично развивающихся направлений загородного домостроения. Данная технология позволяет недорого и в короткие сроки возводить объекты любой степени сложности.

Об особенностях использования этого материала в загородном строительстве рассказали в компании «Вирмак».

Что такое СИП-панель

СИП-панель (SIP — structural insulated panel) — это конструкционная теплоизоляционная панель, которая может быть и несущим элементом, и одновременно теплоизоляцией. Выглядит она как сэндвич, состоящий из двух плит, между которыми под давлением приклеивается слой твердого утеплителя (пенополистирол или другой утеплитель с высокой плотностью).

В качестве плит используются разные материалы. Как правило, это ОСБ-плиты или цементно-стружечные плиты (ЦСП), которые выглядят, как бетонные листы.

Панели изготавливаются на заводе и монтируются на строительной площадке как конструктор.

Плюсы СИП-панелей для постройки дома

Надежность

Дома, построенные из СИП-панелей, отличаются высокой надежностью за счет особой конструкции материала.

Если говорить о панелях, где листовым материалом выступают ЦСП плиты, то для них характерна:

  • огнестойкость (класс НГ)
  • экологичность — при производстве материала используются только цемент, стружка и вода
  • биостойкость — не подвержены воздействию плесени и грибковым поражениям
  • водостойкость — ЦСП не впитывает воду

Центральный слой утеплителя в виде пенополистирола или каменной ваты стабилизирует панель и превращает её в высокопрочную конструкцию, что позволяет стенам выдерживать значительные нагрузки.

Скорость монтажа

Панели изготавливаются на заводе с высокой точностью, что позволяет свести процесс сборки на строительной площадке к минимуму.

Дом из СИП-панелей производится на предприятии за одну рабочую смену и собирается за пару недель недель на строительной площадке, что значительно сокращает сроки строительства по сравнению с традиционными технологиями.

Низкая теплопроводность

Стена из СИП-панелей толщиной 17,4 см равнозначна по теплопотерям стене из кирпича толщиной более 2 метров. Это значит, что затраты на отопление такого дома будут гораздо ниже по сравнению с каменным.

Доступная цена

Строительство домов из СИП-панелей является экономически выгодным вариантом по сравнению с традиционными материалами. Сокращение сроков монтажа и снижение затрат на рабочую силу значительно уменьшают общую стоимость проекта. 

Кроме того, дома из СИП-панелей отличаются устойчивостью к погодным условиям и сейсмическим воздействиям, что позволяет использовать эту технологию для частного домостроения в различных климатических зонах. 

Минусы домов из СИП-панелей

Такие дома требуют хорошей системы вентиляции, так как панели создают герметичную конструкцию (термос).В противном случае в помещении может возникнуть проблема с влажностью и качеством воздуха.

При строительстве важно использовать только качественные  материалы: панели и сухую строганную доску с минимальными геометрическими отклонениями, произведенные и обработанные в заводских условиях.

Не менее важно, чтобы строительство выполняли профессионалы, так как только они могут обеспечить точную подгонку стыков панелей, что напрямую влияет на прочность и изоляционные свойства дома. 

На что следует обратить внимание 

На сегодняшний день на рынке строительства домов можно найти массу вариаций СИП-панелей. В качестве листового материала может использоваться ОСБ-плита (как распространенный и экономичный вариант), ЦСП (более долговечный материал), гринборд и другие, а также существуют различные предложения самого утеплителя —пенополистерол, каменная вата, неопор. Данные компоненты имеют свои плюсы и минусы, отличаются по свойствам (классу горючести, звукоизоляции, теплопроводности) и цене. Все эти вариации призваны удовлетворить самые различные запросы.

Обрусовка и раскрой СИП-панелей должны осуществляться в соответствии с проектными решениями в производственных условиях. К сожалению, в сегодняшних реалиях это выполняется не всегда.

Наконец, производство обязательно должно соответствовать всем современным требованиям, что подтверждается сертификатом качества ISO9001 и сертификатом соответствия.

Фото эксперта
Иван Захурдаев
Исполнительный директор, компания «Вирмак»

Популярные проекты домов из СИП-панелей

СП-1-129

Один из наиболее популярных проектов одноэтажных домов, выполненный в европейском стиле. Его отличительной особенностью является наличие зоны второго света в кухне-гостинной с выходом на террасу.

Проектом предусмотрена мастер-спальня со своим отдельным санузлом и гардеробом и полноценный набор помещений для проживания: кабинет, гостевая комната (возможно размещение двух детских комнат).

Общая площадь дома — 129 кв. м, цена — от 4 399 000 рублей.

Подробнее о проекте

СП-2-148

Проект двухэтажного дома для проживания большой семьи. Дом с открытой планировкой зоны кухни-гостиной, большой террасой и крыльцом, четырьмя полноценными спальными комнатами на втором этаже.

Общая площадь дома — 148 кв. м, цена от 4 729 000 рублей.

Подробнее о проекте

СП-1-99

Проект одноэтажного дома в стиле барнхаус. Небольшой дом с комбинировнаным материалом отделки в виде кликфальц и планкена. Представлена оптимизированная планировка с тремя спальнями, одна из которых является мастер-спальней со своим отдельным санузлом и гардеробной, панорамной зоной в кухне-гостиной и выходом на большую террасу.

Общая площадь дома — 99 кв. м, цена от 3 249 000 рублей.

Подробнее о проекте 

Партнеры
Загородная недвижимость: строительство и покупка
ИЖС
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Комментарии2
Т
Татьяна С.
26 июн 2024

Интересные статьи

Домклик
04 июл 2024

Татьяна С.здравствуйте! Большое спасибо! Рады, что вам нравится :)

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