Дом из СИП-панелей: что нужно знать
Применение СИП-панелей в строительстве — это одно из наиболее динамично развивающихся направлений загородного домостроения. Данная технология позволяет недорого и в короткие сроки возводить объекты любой степени сложности.
Об особенностях использования этого материала в загородном строительстве рассказали в компании «Вирмак».
Что такое СИП-панель
СИП-панель (SIP — structural insulated panel) — это конструкционная теплоизоляционная панель, которая может быть и несущим элементом, и одновременно теплоизоляцией. Выглядит она как сэндвич, состоящий из двух плит, между которыми под давлением приклеивается слой твердого утеплителя (пенополистирол или другой утеплитель с высокой плотностью).
В качестве плит используются разные материалы. Как правило, это ОСБ-плиты или цементно-стружечные плиты (ЦСП), которые выглядят, как бетонные листы.
Панели изготавливаются на заводе и монтируются на строительной площадке как конструктор.
Плюсы СИП-панелей для постройки дома
Надежность
Дома, построенные из СИП-панелей, отличаются высокой надежностью за счет особой конструкции материала.
Если говорить о панелях, где листовым материалом выступают ЦСП плиты, то для них характерна:
- огнестойкость (класс НГ)
- экологичность — при производстве материала используются только цемент, стружка и вода
- биостойкость — не подвержены воздействию плесени и грибковым поражениям
- водостойкость — ЦСП не впитывает воду
Центральный слой утеплителя в виде пенополистирола или каменной ваты стабилизирует панель и превращает её в высокопрочную конструкцию, что позволяет стенам выдерживать значительные нагрузки.
Скорость монтажа
Панели изготавливаются на заводе с высокой точностью, что позволяет свести процесс сборки на строительной площадке к минимуму.
Дом из СИП-панелей производится на предприятии за одну рабочую смену и собирается за пару недель недель на строительной площадке, что значительно сокращает сроки строительства по сравнению с традиционными технологиями.
Низкая теплопроводность
Стена из СИП-панелей толщиной 17,4 см равнозначна по теплопотерям стене из кирпича толщиной более 2 метров. Это значит, что затраты на отопление такого дома будут гораздо ниже по сравнению с каменным.
Доступная цена
Строительство домов из СИП-панелей является экономически выгодным вариантом по сравнению с традиционными материалами. Сокращение сроков монтажа и снижение затрат на рабочую силу значительно уменьшают общую стоимость проекта.
Кроме того, дома из СИП-панелей отличаются устойчивостью к погодным условиям и сейсмическим воздействиям, что позволяет использовать эту технологию для частного домостроения в различных климатических зонах.
Минусы домов из СИП-панелей
Такие дома требуют хорошей системы вентиляции, так как панели создают герметичную конструкцию (термос).В противном случае в помещении может возникнуть проблема с влажностью и качеством воздуха.
При строительстве важно использовать только качественные материалы: панели и сухую строганную доску с минимальными геометрическими отклонениями, произведенные и обработанные в заводских условиях.
Не менее важно, чтобы строительство выполняли профессионалы, так как только они могут обеспечить точную подгонку стыков панелей, что напрямую влияет на прочность и изоляционные свойства дома.
На что следует обратить внимание
На сегодняшний день на рынке строительства домов можно найти массу вариаций СИП-панелей. В качестве листового материала может использоваться ОСБ-плита (как распространенный и экономичный вариант), ЦСП (более долговечный материал), гринборд и другие, а также существуют различные предложения самого утеплителя —пенополистерол, каменная вата, неопор. Данные компоненты имеют свои плюсы и минусы, отличаются по свойствам (классу горючести, звукоизоляции, теплопроводности) и цене. Все эти вариации призваны удовлетворить самые различные запросы.
Обрусовка и раскрой СИП-панелей должны осуществляться в соответствии с проектными решениями в производственных условиях. К сожалению, в сегодняшних реалиях это выполняется не всегда.
Наконец, производство обязательно должно соответствовать всем современным требованиям, что подтверждается сертификатом качества ISO9001 и сертификатом соответствия.
Популярные проекты домов из СИП-панелей
СП-1-129
Один из наиболее популярных проектов одноэтажных домов, выполненный в европейском стиле. Его отличительной особенностью является наличие зоны второго света в кухне-гостинной с выходом на террасу.
Проектом предусмотрена мастер-спальня со своим отдельным санузлом и гардеробом и полноценный набор помещений для проживания: кабинет, гостевая комната (возможно размещение двух детских комнат).
Общая площадь дома — 129 кв. м, цена — от 4 399 000 рублей.
СП-2-148
Проект двухэтажного дома для проживания большой семьи. Дом с открытой планировкой зоны кухни-гостиной, большой террасой и крыльцом, четырьмя полноценными спальными комнатами на втором этаже.
Общая площадь дома — 148 кв. м, цена от 4 729 000 рублей.
СП-1-99
Проект одноэтажного дома в стиле барнхаус. Небольшой дом с комбинировнаным материалом отделки в виде кликфальц и планкена. Представлена оптимизированная планировка с тремя спальнями, одна из которых является мастер-спальней со своим отдельным санузлом и гардеробной, панорамной зоной в кухне-гостиной и выходом на большую террасу.
Общая площадь дома — 99 кв. м, цена от 3 249 000 рублей.
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