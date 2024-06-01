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Недвижимость
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Жизнь в загородном доме: плюсы и минусы

Дата публикации: 01 июн 2024
Жизнь в загородном доме: плюсы и минусы
Содержание

Всех жителей многоэтажек хоть раз да посещала мысль о том, чтобы переехать из душного города поближе к природе. Нам кажется, что мы избавимся от городской суеты, пробок и шума, ощутим себя свободными и счастливыми.

Если вы задумались о переезде из квартиры в собственный дом за чертой города, то будьте готовы к некоторым особенностям новой жизни.

Здоровье

Это первое, с чем, скорее всего, ассоциируется у вас переезд за город. И вы абсолютно правы.

Это наверняка поможет вам и вашей семье расслабиться и отдохнуть от ежедневной гонки со временем и наконец выспаться. Не секрет, что на свежем воздухе мы спим крепче, отдыхаем лучше, а просыпаемся легче и полными сил.

Чистый воздух, вкусная вода, отличные условия для активного отдыха, возможность ведения личного хозяйства, свежие фрукты и овощи с собственной грядки — несомненные плюсы переезда. Особенно если у вас есть дети. Вы всегда можете быть уверены в качестве продуктов, если вырастили их сами. Вы можете завести животных, и тогда будете обеспечены не только овощами и фруктами, но и мясом, яйцами. Если жизнь фермера не для вас, купить свежее молоко и мясо точно можно у бабушки по соседству.

Да и гулять, вдыхая воздух полной грудью, одно удовольствие. Вы сможете любоваться деревьями и цветами, ходить в лес за грибами, ловить рыбу в речке, слушать пение птиц и смотреть на звёзды. А что может быть лучше для душевного спокойствия и восстановления сил после городской суеты? 

Пространство, не ограниченное входной дверью

Ещё один плюс. Что находится за дверью вашей городской квартиры? Площадка, где ещё шесть таких же квартир? Подъезд, в котором курит сосед? Почтовые ящики и куча бумаг, которые бросают здесь же недобросовестные соседи?

А за дверью загородного дома начинается мир, который вы можете наполнить тем, что вам по душе. Может быть, вы разобьёте на участке небольшой сад, может быть, поставите на лето бассейн и шезлонг, а может, качели для ребёнка, будку для собаки, мангал, беседку, баню, гараж — да что угодно или даже всё сразу. Это ваша территория, и всё огранивается ее размером и вашей фантазией.

Отдых на природе 

Вам больше не нужно думать, куда поехать с друзьями на шашлыки — природа уже у вашего порога.

Вам кажется, что в деревне больше и нечем заняться? Отнюдь. Среди других отличных деревенских развлечений — отдых в собственной бане и купание в речке, катание на велосипеде, рыбалка. И множество забытых активных игр: бадминтон, игры с мячом, перетягивание каната и прочие. А зимой можно всей семьей кататься на лыжах.

Не стоит забывать, что само понятие отдыха здесь немного иное. В городе вы можете сходить в кино, театр или клуб, но там тоже будет многолюдно и шумно. В своём доме вы можете устроить романтический вечер у камина в любой момент. Или лежать в гамаке и смотреть на небо. Ну а кто-нибудь несомненно скажет, что забота о своём маленьком огороде — это тоже отдых. 

Совершенно иной уровень комфорта

Ещё один очевидный плюс жизни в собственном доме — возможность реконструировать само жилище, достраивать его или менять по своему усмотрению и вкусу. Вы сможете сделать это в любой момент, и вам не придётся ходить и получать разрешительные документы. 

Дизайн двора тоже можно сделать каким угодно, что для города практически нереально. 

Во всех современных деревнях и посёлках вам будут доступны те же коммуникации, что и в городе, включая интернет. А это значит, что вы сможете работать удалённо.

Кроме того, отопительный сезон здесь начнётся тогда, когда вам удобно, и закончится тоже.

Вы можете больше не переживать по поводу того, что кто-то займёт ваше парковочное место. И никаких сомнительных компаний во дворе и подъезде.

Можете завести собаку, о которой всегда мечтали, и спокойно отпускать ребёнка гулять с ней. И вообще ваш ребенок будет постоянно гулять и проводить время на свежем воздухе. 

Рассчитать ипотеку на загородный дом

Транспортная доступность

Загородная жизнь позволяет вам находиться вдалеке от оживленных магистралей. С другой же стороны, именно это первый и достаточно большой минус. Большинство поселков расположено на приличном расстоянии от железнодорожных станций. Даже если недалеко от дома есть остановка автобуса, он будет ходить лишь несколько раз в день, а в плохую погоду может не прийти вовсе.

Возможным решением в этой ситуации может стать собственный автомобиль. Но если вы работаете в ближайшем крупном городе, то сезонные пробки, затянувшийся ремонт дороги или внезапная поломка машины могут выбить вас из колеи. Да и детей до 11 класса возить и забирать каждый день из школы не очень удобно, согласитесь.

Кстати, дороги внутри поселка или деревни тоже доставляют немало головной боли. За городом их чистят и ремонтируют реже и хуже, чем в его пределах.

Работы по дому

К красивому просторному дому, бане и огороду прилагается необходимость за всем этим хозяйством ухаживать. Сантехника из ЖЭКа уже не вызовешь. Будьте готовы к тому, что вам придется самостоятельно выполнять строительные и ремонтные работы или приглашать мастеров за деньги.

Если в городской квартире ремонт ограничивается только внутренними помещениями, то здесь — домом полностью: стены, крыша, трубы, забор и беседки. А ещё не стоит забывать про снег, который нужно чистить зимой. И траву, которую нужно косить летом.

Документы на дом и земельный участок

Это не минус жизни за городом, а просто то, на что нужно обратить особое внимание. Прежде чем купить недвижимость, тщательно изучите документы не только на постройку, но и на земельный участок под ней.

Обратитесь к специалистам. Уточните, можно ли будет прописаться, если для вас это важно. Узнайте о назначении земли и видах разрешенного использования. С ними связаны права и обязанности владельца загородной недвижимости.

Инфраструктура

Минус, о котором стоит подумать всерьёз. С медициной в сельской местности зачастую все плохо. Поликлиники далеко, в плохом состоянии и бедно укомплектованы как оборудованием, так и персоналом. Если в вашей семье есть люди, которые нуждаются в постоянном наблюдении врача, возможно, переезд — не ваш вариант.

Ещё один аспект — образование. Если вы выберете школу и детсад в городе, то будете вынуждены постоянно возить туда детей. Если же выберете школу в посёлке, то можете столкнуться с более низким качеством образования. К тому же в деревне вы не найдёте такого разнообразия кружков и секций для детей, как в городе.

Но есть коттеджные поселки, расположенные в 30 минутах езды от города, и ваш ребёнок в старших классах сможет сам добираться из школы домой. Существуют поселки, внутри которых уже есть вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура.

Вам остаётся только взвесить все плюсы и минусы и сделать выбор. 

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Загородная недвижимость: строительство и покупка
Ипотека на ИЖС
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
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