Как сделать крышу в частном доме своими руками
Построить крышу частного дома, тем более собственными силами, — задачка «со звёздочкой». Если ошибиться в выборе формы кровли или кровельного материала, можно столкнуться с неприятными последствиями — сыреющими чердаком и стенами или большими счетами за отопление.
Рассказываем, как правильно сделать крышу частного дома, какие есть стандарты и правила и сколько это стоит.
Возвести крышу загородного дома — задание не из лёгких, требующее кропотливой работы. Выбрать форму, подобрать кровельный материал, рассчитать параметры стропильной системы, подготовить детали, скрепить и установить всю конструкцию — только после этого крыша частного дома своими руками будет готова.
На каждом этапе строительства не обойтись без специальных знаний. Если их нет, потребуется дополнительное время на изучение «матчасти».
Виды крыш
При строительстве современных частных домов обычно выбирают из следующих конструкций:
- односкатных
- двускатных
- вальмовых
- полувальмовых
- шатровых
- многоскатных
Односкатные крыши — самые простые и недорогие, но их редко ставят на жилые дома. Чаще — на хозяйственные постройки, усиливая угол ската, в регионах, где выпадает много осадков, — так проще ухаживать за кровлей.
Многоскатные (когда несколько противоположных скатов соединены в верхнем стыке, так что дом похож на терем) считаются наиболее сложными в проектировании и сборке и тоже редко используются в индивидуальном жилищном строительстве.
На выбор конструкции влияют не только финансовые возможности владельца дома, но и технические особенности здания. Например, расстояние между несущими стенами, его высота, архитектурные детали проекта — такие, как мансарда или чердак.
Читайте также: Что выгоднее: купить дом или построить самому
Односкатные крыши
Односкатные крыши выглядят как плоская кровля, установленная под наклоном к зданию.
Можно сделать плоскую крышу в частном доме — это несложно с точки зрения расчётов и установки. Но даже у неё есть небольшой уклон. К тому же она будет дешевле многих других конструкций из-за небольшого расхода пило- и кровельных материалов.
Основным минусом крыш с одним скатом для частных домов считается маленькое подкровельное пространство — его размер не позволяет организовать мансарду или чердак, которые обычно нужны в хозяйстве.
Поэтому односкатные крыши часто ставят на хозяйственно-бытовые постройки на приусадебном участке.
Двускатные крыши
Представляют собой два ската, соединённые под углом по длинной стороне. Это наиболее распространенный вид крыш в сегменте ИЖС, потому что является удачным компромиссом трудоёмкости, цены и функциональности.
Двускатные крыши наиболее универсальны, подходят любым домам — угол ската подстраивают под расстояние между наружными стенами и под расположение внутренних перегородок.
Под такой крышей удобно сделать технический или дополнительный жилой этаж, и они успешно справляются с нагрузкой в период обильных осадков.
Вальмовые крыши
Такие конструкции нравятся многим собственникам за внешний вид. Вальмовая крыша состоит из двух трапециевидных и двух треугольных скатов и выглядит одновременно простой и сложной.
Они достаточно распространены, хоть и являются сложными для расчёта и монтажа.
Если у крыши вальмовой формы срезать снизу «треугольники», получится полувальмовая крыша. Их ещё называют голландскими.
Под полувальмовой крышей очень удобно размещать полноценное жилое помещение. Но так как в ней очень много углов, для установки требуется сложная стропильная система.
Шатровые крыши
Шатровые крыши многим хороши: аэродинамическими свойствами, высокой устойчивостью к осадкам, удобством эксплуатации и внешним видом.
Конструкцию образуют четыре треугольных ската, соединённые в одной вершине. Минус шатровых крыш в том, что их сложно проектировать и возводить.
Многоскатные крыши
Как уже было сказано выше, их редко используют в строительстве дач или низко- и среднеценового загородного жилья. Впрочем, иногда такие крыши встречаются в обычных домах с пристройкой.
Но чаще многоскатные крыши можно увидеть в дорогом сегменте, когда здание большое по площади и имеет сложную планировку. В таких случаях, как правило, обращаются к специалистам.
Как выбрать правильный уклон
Неправильно рассчитанный уклон может существенно сократить срок эксплуатации не только крыши, но и дома в целом.
В регионах, где выпадает много осадков, недостаточный уклон ведёт к повреждению кровли под тяжестью, например, выпавшего снега. Чтобы этого избежать, скаты следует размещать под углом не менее 40 градусов.
Климат не единственный критерий, влияющий на градус уклона. Не менее важен тип кровельного материала. Так, если класть листы шифера или черепицы под недостаточным уклоном, то через места стыков под крышу будет просачиваться вода, которая не сможет стекать вниз по кровле.
Чтобы минимизировать этот риск, нужен уклон не менее 25 градусов для односкатной крыши и 30–45 — для двускатной. Тогда дому не будут страшны сырость, плесень и прочие спутники застоя воды в помещении.
Кровельный материал
Выбор кровельного материала влияет на то, какой будет стропильная система. Так как стропила составляют опору крыши, от веса кровли зависит их толщина.
Может быть так, что выбранная конструкция и желаемый тип кровли потребуют слишком сложного устройства стропил (потому что нужны будут дополнительные крепления, например). Поэтому, определяя, чем покрыть крышу, имеет смысл держаться баланса между функциональностью, ценой, эстетикой и, конечно, здравым смыслом.
Проверить соответствие дома и крыши правилам надежности и безопасности можно с помощью специалистов технадзора ещё на стадии проекта.
Наиболее распространённое покрытие скатных крыш (в этот вид входят одно- и двухскатные крыши, вальмовые и полувальмовые, а также шатровые):
- листовой материал (металлочерепица, профнастил, медный, стальной, алюминиевый, фальцевый);
- битумосодержащее (ондулин);
- штучные материалы (классическая черепица, сланец, битумная черепица).
Кровли обладают разными шумопоглощающими свойствами, отличаются по степени устойчивости к осадкам и ветру, могут выпускаться в цветовой палитре или в единственном цвете, быть дорогими и дешевыми.
Выражение «дождь барабанит по крыше» удивительно точно описывает звук воды, которая падает на покрытие из тонкого металлического листа. На такой даже неспешно шагающий голубь будет слышен как топающий слон. Поэтому, выбирая материал, лучше не стесняться и спросить консультанта об особенностях его эксплуатации.
Самый дешевый кровельный материал сейчас — рубероид. Его цена стартует от 50 рублей за квадратный метр. Но, по мнению экспертов, он очень проигрывает более современным материалам по технологичности, надёжности (его может повредить сильный град) и сроке службы: как правило, рубероидное покрытие в суровых регионах с перепадом температур требует замены через 5 лет.
В списке самых дорогих материалов для кровли — металлочерепица (от 240 рублей за 1 кв. м и выше, в зависимости от материала и производителя). Она самая лёгкая из всех, не требует возведения мощного фундамента, стен и стропильной системы.
Сделать крышу частного дома из металлочерепицы разумно, если есть желание сэкономить на строительстве. Как правильно выбрать фундамент для частного дома, можно узнать здесь.
Основные элементы кровли
Профессиональные строители оперируют почти двумя десятками терминов, обозначающих разные элементы кровли, потому что у всего есть название.
Чтобы самостоятельно построить крышу частного дома, их нужно будет изучить.
Главные составляющие крыши следующие:
Кровельное покрытие.
Мауэрлат — мощный опорный брус по периметру стен здания.
Стропила — конструктивные элементы, несущие кровельное покрытие. Входят в стропильную систему, включающую несколько деталей (наклонные стропильные ноги, вертикальные стойки и наклонные подкосы и другие).
Конёк. Это верхняя часть кровли (гребень), соединяющая скаты в одной точке. Для односкатной и шатровой крыш коньки не нужны.
Контробрешетка — она нужна для вентиляции так называемого кровельного пирога. Это рейки небольшой толщины, положенные вертикально (от вершины крыши до нижней части ската). На них перпендикулярно кладётся обрешётка.
Обрешётка — доски, уложенные под углом 90 градусов на контробрешётку, они служат основой для покрытия.
Карниз — свисающая часть кровли, которая закрывает верхнюю часть наружных стен от осадков и ветра.
Ендова — внутренний угол, образованный на стыке двух скатов в многощипцовых (когда соединяются несколько двускатных кровельных конструкций) и многоскатных кровлях.
Порядок возведения крыши
Процесс делится на подготовительный этап и непосредственно стройку.
Подготовительный этап
Итак, чтобы сделать крышу частного дома, сначала нужно выбрать форму и кровельный материал. После того как выбор сделан, составляется проект конструкции крыши.
Проекты современных крыш создаются в специальных компьютерных программах. Если нет опыта их использования, помогут квалифицированные проектировщики и архитекторы, которые учтут все пожелания и финансовые возможности.
Чтобы составить проект самостоятельно, придётся глубоко погрузиться в детали, изучить, на что влияет используемый материал, какими свойствами обладает и как реагирует на взаимодействие с другими. Без этого качественный проект сделать не получится.
Когда проект готов, можно приступить к расчету объёма строительных материалов. В этом поможет специальный онлайн-калькулятор, который сам посчитает, сколько дерева и кровли понадобится.
Для этого нужно ввести параметры:
- длину и ширину скатов
- тип кровельного материала
- вид крыши
- размера стропил
- необходимость гидроизоляции
С полученным результатом можно отправляться на закупку строительных материалов. Это не менее ответственная часть, чем все остальные.
Так, древесину для стропил рекомендуют выбирать из хвойных пород, сухую (влажность не более 20%) и без дефектов, например сучков. Сразу стоит «заложиться» на большее время: найти такую может быть непросто или же придётся ждать поставки в необходимом объёме.
Кроме древесины и кровельного покрытия, понадобятся:
- утеплитель
- гидроизоляционная пленка
- пароизоляция
- железные скобы
- саморезы
- шурупы
- гвозди
По их количеству можно проконсультироваться в магазине по продаже строительных материалов, захватив с собой чертёж конструкции с основными расчётами.
Читайте также: Как сэкономить на покупке стройматериалов
Строительство
Оно проходит в три основных этапа:
- укладывается мауэрлат
- обустраивается стропильная система
- сооружается кровельный пирог
Крыша «начинается» сразу после возведения стен — сверху на них кладется гидроизоляция. На одну стену, если крыша односкатная; на две, если ската будет два; и на четыре для многоскатных крыш.
На гидроизоляцию на уровне внутренней стены кладется мауэрлат, край которого выступает на несколько сантиметров. Затем — балки-перекрытия, их концы должны выступать за стену на ширину карниза. Они крепятся к мауэрлату гвоздями и саморезами.
Затем кладутся доски, и наступает очередь стоек, для которых тоже используется доска. На стойки крепят коньковый брус.
На коньке фиксируют стропила, под ними устанавливаются ригели (они соединяют противоположные стропильные ноги, не давая им «разъезжаться»).
Потом обустраивается каркас фронтона и обшивается доской дюймовкой. Следующий на очереди карниз, он монтируется целиком. Торцы перекрытия закрываются лобовой доской, а снизу крепятся два пояса досок. На стропила кладется гидроизоляционная мембрана. Сверху выполняется контробрешетка, а потом обрешетка. И только на неё укладывается кровельный материал.
Когда крыша снаружи готова, проводится её утепление — изнутри. Самый популярный материал для теплоизоляционного слоя — минеральная вата.
Более дорогие листовые или напыляемые полимерные утеплители применяют реже. Теплоизолятор закрывают паробарьером. Это специальная мембрана, которая защищает слой минеральной ваты и всю деревянную систему стропил от влаги.
Как построить односкатную крышу
Первым делом подготавливается проект и рассчитывается количество необходимых материалов на калькуляторе в интернете. Затем эксперты рекомендуют перепроверить результаты с консультантом в магазине или специалистом, которому вы доверяете. Только после этого формируется заказ всего необходимого.
Выбору деревянных элементов уделяется особенное внимание. Из бруса строят стропильную систему, на которой держится вся крыша, и она должна выдерживать воздействие и нагрузку атмосферных явлений и осадков.
Для стропильных ног покупается доска 50 х 150 мм или 50 х 200 мм, однако размер может зависеть от того, каким будет шаг (минимальный — 600 мм).
Сечение и шаг зависят от региона строительства и привязаны к природным условиям. Если в Екатеринбурге снеговую нагрузку считают 210 кг/м², то в Ростове-на-Дону — 140 кг/м².
Прежде чем назначать дату доставки всех материалов, стоит продумать, где они будут лежать до начала и во время работ. Доски и брус не должны мокнуть, так как влага влияет на износостойкость, а также лежать на ветру — слишком сухое дерево становится хрупким.
Если речь о строительстве крыши своими руками, понадобятся инструменты: молоток, пила, ножовка, сверла по дереву и разнообразный крепёж.
Укладка мауэрлата
Для монтажа мауэрлата берут брус сечением от 100 х 100 мм и более. В односкатной крыше нет конька, и его функцию выполняет одна из стен.
В деревянном доме мауэрлатом может быть верхний сруб. Если же стены из других материалов, то нужно класть опорный брус, покрыв его рубероидом, который станет гидроизоляционным слоем.
Мауэрлат делают с выносом, то есть он должен отстоять от края стены дома на 50 см. Закрепляют анкерами (это крепежная деталь с резьбой) с шагом не менее метра.
Опытные строители не рекомендуют сильно затягивать анкеры до проверки ровности уровнем. Если уровень показывает, что всё в порядке, анкеры можно затянуть до конца.
Анкеры не единственный крепёж при укладке мауэрлата. Альтернативой могут быть скобы или соединительные планки.
Установка стропил
На опорный брус, который уже зафиксирован, ставят стропильные ноги. Они представляют собой балки, расположенные с определенной частотой. Шаг их установки требует отдельного расчёта.
Общее правило следующее: чем тяжелее кровля, тем меньше расстояние между стропильными ногами. Если крыть крышу черепицей или шифером, допустим интервал 600 мм. Для профнастила можно класть стропила с более широким промежутком. А для вариантов потяжелее берут большее сечение стропильной ноги или даже другие материалы, такие как металлопрокат или ЛВЛ-брус (брус из клееного шпона).
На мауэрлате размечаются места врезки стропил. Они не должны располагаться впритык к краю стены, обычно сохраняется зазор от 5 до 7 см.
В местах вреза делаются пазы, при вырезании которых нужно учитывать наклон будущей кровли. Крайние стропила ставят первыми и фиксируют длинными гвоздями (12–15 см). Затем устанавливают остальные, проверяя уровень наклона.
Монтаж карниза
Карниз монтируется по всему периметру дома на выступающие за стену концы стропил. Величина выступа и будет шириной карниза. Если его не сделать, дождевая вода и растаявший снег будут стекать вниз по стенам — это верный путь к снижению износостойкости здания, появлению плесени и древесных жучков.
Стропила можно удлинить: для этого из досок собирают кобылку. Для неё доски должны быть меньшей ширины, чем стропильный брус. Чтобы не выпиливать, можно подстраховаться и специально приобрести пару стропильных досок потоньше.
Если дом из камня или кирпича, вновь понадобится рубероидная прокладка.
Прокладка гидроизоляции
Профессиональная гидроизоляция выполняется из мембраны. Но можно обойтись и плотным армированным полиэтиленом. Рубероид тоже подойдёт как гидроизоляционный слой.
Если дом планируется для круглогодичного проживания, влагостойкого слоя будет недостаточно — под ним должен быть утеплитель.
Обрешётка
Обрешётка — это то, на чём держится кровельное покрытие. Самый распространённый материал для обрешетки — брус 50 × 50 мм.
Шаг и сечение обычно указывают в инструкции к кровельному материалу. Например, если кровля будет шиферная, каждый его лист должны подпирать не менее четырех брусков (по одному по краям и два в середине). Ондулин укладывается на сплошную обрешетку, а мягкая черепица и другие рулонные материалы — на фанерное основание.
Кровля
После укладки мауэрлата, установки стропил, монтажа карниза, гидроизоляции и обрешетки наступает очередь непосредственно кровли. Материал укладывают на каркас крыши и закрепляют.
Как построить двухскатную крышу
Подготовительный этап не отличается от того, что делается для строительства односкатной крыши. В первую очередь нужен проект. У
гол наклона — ключевая деталь двухскатной крыши. Напоминаем, он зависит от того, какая норма осадков выпадает в регионе. Но статистика — это одно, а реальная погода вполне может оказаться другой.
Можно поинтересоваться у соседей о суровости зим и дождливости межсезонья, если не знакомы с особенностями региона. Они же подскажут, если, например, недовольны своей крышей. Опыт можно будет учесть в своём проекте.
Покупка и размещение материалов, подготовка инструментов проходят точно так же, как и при строительстве односкатной крыши.
Пройдёмся по следующим этапам по порядку.
Мауэрлат
Для него берут бруски сечением минимум 10 х 10 или 15 х 15 см. В деревянных домах можно использовать верх стены, в домах из других материалов мауэрлат устанавливается, но важно, чтобы дерево не соприкасалось со стенами.
Изоляция обеспечивается, например, рубероидом. Если при установке мауэрлата односкатной крыши рекомендуется сверяться с уровнем, то в случае с двускатной он должен быть установлен строго горизонтально.
Крепится теми же анкерами, под них высверливаются отверстия.
Стропила
Стропила кладут с шагом от 40–50 см, в зависимости от материалов кровельного покрытия и климатических условий конкретной местности.
Кроме того, стоит учесть стандартный размер утеплителя, который будет крепиться потом. Один из самых распространенных видов двухскатных крыш — наслонные. В них стропильная система опирается на наружные стены и внутреннюю опору.
В жилых частных домах внутренних опор достаточно, их функцию выполняют внутренние межкомнатные стены.
Такие крыши ставят на две стропильные ноги и скрепляют коньковым прогоном. Получившийся скелет крепят на вертикальные стойки.
Наслонные крыши собирают сразу наверху, а не на земле. Если стропила висячие (имеют точку опоры на мауэрлат и упираются друг в друга), то сначала на земле собирают несколько ферм — они выглядят как треугольник из стропил и стоек, а потом поднимают и устанавливают.
Самостоятельно, без специальной техники или монтажной системы, такую работу проделать не получится.
Гидроизоляция и утепление
Гидроизоляцию называют ещё пароизоляцией. Этот слой кладут на стропильные ноги. Если используется многослойный полиэтилен, его удобно фиксировать строительным степлером.
Опытные строители рекомендуют делать изоляцию в два слоя, над и под стропилами. А между ними положить утеплитель. Если его оставить без гидроизоляции, он очень быстро потеряет свои свойства из-за сырости.
Обрешётка и кровля
Порядок действий точно такой же, как и при строительстве односкатной крыши. Определяется шаг обрешётки, который зависит от материала кровли, и укладывается опора для кровли. На неё — покрытие.
Возможные ошибки
Строительство крыши частного дома своими руками, особенно без строительного опыта за плечами, — это сложная задача. Стоит морально подготовиться к тому, что могут быть ошибки, и это нормально.
Даже профессиональные строители их совершают. Главное — избежать их, когда речь идет о безопасности и надежности дома.
Вот какие ошибки могут быть:
Пренебрежение проектом. Чертёж, подготовленный специалистом, — залог надежной и функциональной крыши, потому что при его составлении рассчитываются и учитываются предельная нагрузка, необходимое сечение бруса и другие ключевые вещи.
Неправильный выбор кровли. Черепица — это, конечно, красиво. Но если крыша пологая, то обычно используют рулонные материалы.
Теплоизоляция уложена с зазорами. В этом случае из-за проникающего холода под крышей будет скапливаться конденсат. А сырость ведет к плесени и грибку.
Пропущена пароизоляция. Последствия те же, что и с плохо уложенной теплоизоляцией, — сырость.
Нет вентиляции. Контробрешетка — проверенный способ обеспечить качественную циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве. Иначе будут проблемы с сыростью.
Недобросовестная герметизация. Халатность при обработке мест соединений изолирующих материалов может иметь губительные последствия, так как возникает риск нарушения устойчивости всей конструкции крыши.
Стремление к чрезмерной экономии. Строительство обходится недешево, а кровля, пожалуй, — один из самых дорогих элементов дома, потому что от него зависят устойчивость и срок службы всего здания. Сколько стоит сделать крышу в частном доме, зависит от многих параметров. Но это тот случай, когда экономия может привести к тому, что через несколько лет крышу придётся переделывать.
Читайте также: Мне одобрили ипотеку СберБанка на строительство дома. Что дальше?
💚🏠 В журнале Домклик появился подробный гид о загородной жизни и ипотеке на ИЖС. В нём можно найти подробные статьи и инструкции на самые разные темы — от выбора участка и стройматериалов до регистрации уже построенного дома. Переходите в гид и получайте ответы на интересующие вопросы.