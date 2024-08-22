Хочу построить дом. С чего начать?
Благоустроенная терраса, своя зона барбекю и детская площадка, отсутствие назойливых соседей за стенкой, возможность проводить больше времени на свежем воздухе — это лишь часть преимуществ проживания в своём доме. Именно поэтому сегодня всё больше и больше людей задумываются о том, чтобы обзавестись жильём в частном секторе.
Купить готовый дом или построить его самостоятельно — это выбор каждого. Для тех, кому ближе второй вариант, рассказываем об основных этапах строительства частного дома.
Выбор участка
При поиске земли для строительства жилого дома важно учесть ряд факторов:
- Транспортная доступность. Уточните, есть ли рядом остановки общественного транспорта, как быстро можно добраться до города. Также важное значение имеет наличие подъездных путей и качество дорожного покрытия.
- Площадь. Размер участка необходимо соотнести с площадью и проектом будущего дома. К примеру, если вы хотите построить одноэтажный дом с метражом более 100 квадратов, то лучше остановиться на 10-15 сотках земли.
- Рельеф. Если участок расположен под уклоном, то подготовка к строительству потребует дополнительных затрат на проведение земляных, планировочных и дренажных работ.
- Социальная инфраструктура. Стоит выяснить, где находится ближайший магазин, детский сад, школа, поликлиника.
- Наличие инженерных коммуникаций. Если участок не подключён к водопроводу, электричеству и газу, нужно узнать, насколько близко к нему проходят инженерные сети. От этого напрямую будут зависеть стоимость и сроки подключения.
Определяющее значение при выборе участка имеет и назначение земли. Жилые дома разрешено строить на участках, которые расположены на территориях населенных пунктов или на сельскохозяйственных землях. Допустимые виды разрешённого использования — «Индивидуальное жилищное строительство», «Жилая застройка», «Ведение личного подсобного хозяйства», «Ведение садоводства», «Ведение дачного хозяйства». Эту информацию можно посмотреть в выписке из ЕГРН.
В части оформления сделки покупка участка ничем не отличается от приобретения квартиры или дома.
Подготовка проекта
Проект можно составить самостоятельно или заказать в архитектурной компании. В последнем случае вам предоставят подробный эскиз, на котором будет отображена не только планировка здания, но и вся конструктивная информация по объекту (размеры деталей, количество материалов, размеры проёмов и ширина стен между ними, план размещения инженерных сетей).
Также проект дома от проверенной подрядной организации можно выбрать на Домклик. В карточке каждого проекта представлена подробная информация о будущем доме — от планировки и описания материалов до фото и видео уже построенных объектов.
Какие параметры важно определить при выборе проекта:
- планировка
- количество и площадь комнат
- количество санузлов
- конфигурация дополнительных помещений (гардеробная, топочная, кладовая)
- форма крыши
- форма окон
Строительство двухэтажного дома обойдётся дешевле, чем возведение одноэтажного дома с такой же площадью. Кроме того, это позволит высвободить часть площади участка, которую можно использовать для обустройства сада или беседки.
По закону, высота индивидуального жилого дома не может превышать 20 метров. Также не допускается возводить строения выше трёх этажей.
На этом же этапе осуществляется подготовка участка к строительству дома. Для этого потребуется:
- обеспечить подъезд к участку
- распланировать территорию — определиться с местоположением дома, подсобных построек, сада, огорода и других зон, выбрать место для прокладки инженерных коммуникаций
- снести ненужные строения, которые не вписываются в проект, и избавиться от ненужной растительности
- провести земляные и планировочные работы по выравниванию участка (если есть перепады уровня)
- провести инженерно-геологические изыскания — это позволит определить состав почвы, плотность грунта и глубину залегания грунтовых вод
- подвести коммуникации (для строительства требуется, чтобы участок был подключён к электричеству и водопроводу)
Выбор технологии строительства
Говоря про технологии строительства загородных домов хочется, в первую очередь, сказать, что нет лучшей или идеальной технологии. Все они имеют право на жизнь и обладают своими преимуществами и недостатками.
Из чего строить дом — это личный выбор каждого. Вариантов строительства очень много и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. При выборе материалов важно учитывать сразу несколько факторов — рельеф участка, состав почвы, бюджет и желаемые сроки строительства.
Всего можно выделить 3 основные технологии.
Дома из кирпича, камня, ячеистого бетона или блоков. В сравнении с другими материалами данный вариант занимает первое место по прочности и надёжности. Каменные дома долговечны, устойчивы к любым погодным условиям. Из минусов — высокая стоимость, длительный срок строительства и усадки (от 1 до 2 лет), большие затраты на отопление. Для возведения дома из кирпича и камня требуется дорогостоящий фундамент, конечная стоимость которого может существенно увеличиться за счёт проведения дополнительных земляных работ.
Каркасные дома, в том числе дома из СИП-панелей. Это более современная технология строительства. Сначала возводится каркас дома, внутрь которого закладывается утеплитель. Далее конструкция с двух сторон обшивается плитами из прессованной древесной стружки. При использовании СИП-панелей каркас даже не нужен — дом собирается из готовых блоков. Преимущества этой технологии — быстрое возведение (1 месяц), невысокая стоимость, отсутствие усадки, хорошая теплоизоляция. При возведении таких домов чаще всего используется свайный фундамент, который подходит для любого грунта и не требует проведения дополнительных подготовительных работ. Основной недостаток — необходимость установки дорогостоящих вентиляционных систем.
Деревянные дома, срубы. Есть несколько технологий строительства из дерева (например, из клееного бруса или из оцилиндрованного бревна). Проживание в таком доме имеет ряд преимуществ — высокая экологичность, комфортный микроклимат, уют и приятная атмосфера. Возведение может занять около 2-3 месяцев. По стоимости строительства данный вариант находится где-то посередине между каркасными и кирпичными домами.
Выбор подрядчика
Можно выбрать одну подрядную организацию, которая построит дом «под ключ» или для каждого отдельного вида работ пользоваться услугами разных компаний. Лучше остановиться на первом варианте, так как у каждого подрядчика свои стандарты работы, с которыми может не согласиться «чужая» бригада.
При выборе строительной компании имеет смысл проверить квалификационные сертификаты, посмотреть портфолио с уже построенными домами, а ещё лучше — приехать на объект, который находится в процессе строительства, и своими глазами увидеть, как выстроен процесс работы.
Настоятельно рекомендуем заключить договор подряда с организацией — это позволит обозначить фронт работ и сроки их выполнения, а также установить порядок действий в том случае, если одна сторона не выполнит свои обязательства. Оплата осуществляется поэтапно после приёмки каждого отдельного вида работ. Также вместе с договором важно составить подробную смету строительства, в которой будет указана стоимость каждого этапа.
За закупку материалов может отвечать как подрядчик, так и сам заказчик — это тоже определяется в договоре. В некоторых случаях первый вариант выгоднее, так как строительные компании могут приобрести стройматериалы с большой скидкой. Если сомневаетесь, узнайте цену самостоятельно и сравните её с предложением подрядчика.
Уведомление о начале строительства
С 2018 года получать разрешение на строительство не требуется, но при этом рекомендуется соблюдать уведомительный порядок, то есть согласовать параметры будущего дома с местной администрацией. Это позволит понять, возможно ли на данном конкретном участке построить именно такой объект, который вы планируете, и, таким образом, снизить риски сноса самовольной постройки.
Самый простой способ — направить уведомление о планируемом строительстве через Госуслуги. К заявке необходимо приложить проект будущего дома и схематичное изображение его размещения на участке (можно сделать самостоятельно).
Срок рассмотрения запроса составляет 7 рабочих дней. По результатам оказания услуги вы получите уведомление о соответствии параметров строительства установленным требованиям.
Возведение дома
Поэтапно процесс строительства дома будет выглядеть следующим образом:
- Заливка фундамента
- Возведение стен
- Монтаж крыши
- Установка окон и наружных дверей
- Отделка фасада
Длительность каждого этапа будет зависеть от выбранной технологии строительства. Далее можно переходить к внутренним работам — прокладке труб, разводке проводов и внутренней отделке.
После выполнения условий договора владелец с подрядчиком подписывают акт приёма-передачи.
Регистрация права собственности на дом
Чтобы зарегистрировать дом как жилое здание, должны быть выполнены 2 условия — он должен стоять на фундаменте и иметь тепловой контур (есть крыша, окна и входные двери). Заводить коммуникации в дом не обязательно.
После завершения строительства необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который сделает замеры и составит технический план дома. Готовый план вместе с документами на участок и уведомлением о соответствии параметров строительства нужно направить в местную администрацию (это можно сделать через МФЦ).
Если всё в порядке, местные власти сами направят документы на регистрацию в Росреестр. От вас потребуется только оплатить госпошлину и ожидать внесения изменений в ЕГРН.
Решить все вопросы по строительству дома можно в одном месте — в разделе «Построить дом» на Домклик, где собраны все полезные сервисы по ИЖС. С его помощью вы можете подобрать подходящий участок, выбрать проект и подрядчика, оформить ипотеку Сбера на индивидуальное жилищное строительство.
А если ИП со строительными ОКВЭД, построил домза свои деньги на землях СНТ, и не делал уведомление о начале строительства, так как есть же амнистия, как теперь оформить дом, чтобы его можно было продать под семейную ипотеку?
Любовь П.здравствуйте! Этот вопрос рекомендуем уточнить напрямую в Росреестре.
Что такое дачная амнистия, рассказали в статье.
было бы неплохо в начале статьи проинформировать про допустимые границы застройки, красные линии, отступы, где это все взять и с кем согласовывать. а то про выбор участка и заказ проекта есть, а о том, что на участке может быть куча ограничений или обременений ни слова. и потом люди с проектом своего дома 15х15 пытаются его поставить на разрешенной площади застройки в 10х20
Артем С.здравствуйте! Спасибо за обратную связь, подумаем над тем, чтобы добавить эту информацию.
Артем С.гпзу участка возьмите там всё про ваш участок так как его даёт администрация там и красные линии и границы и ограничение и петно застройки которое можете строить на вашем участке. Можете заказать на гос услугах делается примерно 2 недели.
Тимур А.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Я мечтаю построить 2х комнатный домик на каркасе ,изнутри отделка гипсоблоками а снаружи пенобетонные блоки.Если я правильно представляю минимум,то круглый домик -карандаш:1 этаж кухня с комнатой гигиены по 10 КВ.м, ; 2этаж детская, ; 3 этаж моя комната по 20 КВ.м.На каждом этаже в одинаковом месте рукомойник .В жилых комнатах рукомойники,шифоньеры,музцентры и т.д. спрятаны на 2 метра отгораживающей межкомнатной стенкой вокруг.Две канализации :для рукомойника,посудомоечной машины,стиральной ,ванны...и вторая канализация рядом для туалета.Двор огорожен построенной оградой,посередине пешеходная дорожка,можно совместить одновременно с дорогой для автомобиля.Дом расположен посередине двора.У ворот и калитки справа повильен для гостей и сушки белья в дождливое время,слева аквариум-водоем.Сад с выбранными мною фруктовыми деревьями;вокруг дома и ограды хвойные деревья.Крышу мечтаю сделать из толстого стекла с фильтрующим отливами в виде огородника для кустарников и лавочки.Вкратце вот такие мечты.
Я так понял, чтобы поставить дом на кадастровый учет, у меня должен быть фундамент, коробка, крыша и окна с дверью? И на это всё вы даете 12 месяцев??? В договоре написано именно 12 месяцев, в противном случае % по кредиту увеличиваются!!! Я правильно всё понял?
Юрий Б.здравствуйте. Обратитесь, пожалуйста, за консультацией к менеджеру по сопровождению ипотеки в личном кабинете Домклик.
Юрий Б.именно