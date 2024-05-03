Как сделать загородную жизнь безопасной
Переезд в частный дом или на дачу на лето — прекрасная возможность наконец оторваться от городской суеты и провести время на свежем воздухе. Но жизнь в частном доме состоит из множества хлопот и потенциально опаснее, чем пребывание в квартире. Уборка и обработка участка химикатами, садовый инвентарь, ядовитые растения и насекомые — много нюансов, которые стоит предусмотреть, чтобы не навредить своему здоровью и здоровью близких и детей.
Вместе с экспертами портала о строительстве и загородной жизни FORUMHOUSE рассказываем, каких правил стоит придерживаться для безопасной жизни в загородном доме.
Какие химикаты и удобрения опасны для здоровья и окружающей среды
Хорошо, когда земля плодородная, и можно получать урожай без удобрений, а вредители всегда обходят сад стороной. Но в реальности всевозможные подкормки единственная возможность получить плоды и овощи. Поэтому приходится использовать различные химические удобрения и инсектициды.
И удобрения, и средства для борьбы с болезнями и вредителями растений по санитарным нормам делятся на несколько классов опасности химических веществ.
«Частникам» опасные средства 1-го и 2-го классов недоступны, они распространяются только в профессиональной среде, и могут использоваться строго под контролем агрономов. А вот препараты 3-го и 4-го классов широко применяются в российских садах и огородах.
Эксперты рекомендуют с осторожностью относиться к применению хлористого калия, цианамида кальция, хлористого аммония, калийной селитры, фосфоритной муки, сапропеля и другим. Также потенциально опасны минеральные удобрения, в состав которых входит ртуть, свинец, кадмий, радий, торий.
Даже аммиачная селитра, повсеместно используемая для подкормки деревьев, кустарников и овощных культур, может вызвать ожоги кожных покровов и слизистых и привести к легкому отравлению.
Чтобы подкормки или защитные средства приносили только пользу, нужно:
Соблюдать инструкцию по применению: не превышать дозировку средств при приготовлении рабочих растворов или внесении в почву в надежде на более выраженный эффект. Также не стоит доверять интуиции и отмерять воду и препараты «на глазок» — только точные пропорции.
Проводить обработки в сухую, безветренную погоду, выдерживая рекомендуемый интервал между повторами.
Использовать препараты только в указанные производителем вегетационные периоды: до образования листьев, до или в период цветения. Многие инсектициды и гербициды запрещено применять в период цветения, этими запретами пренебрегать нельзя.
Следить, чтобы ни взрослые, ни дети не контактировали с обработанными растениями и не употребляли в пищу плоды в период действия препарата. По его окончании и плоды, и овощи нужно тщательно мыть перед употреблением и приготовлением блюд.
При работе с препаратами использовать защитные средства: респираторы, очки или маски, перчатки. Обработку проводить в закрытой одежде и обуви, чтобы раствор не попал на кожу.
Соблюдать правила транспортировки и хранения химических препаратов, указанные на упаковке. Помещать их в недоступные для детей места. Следить за сроком годности.
При использовании домашней бытовой химии, например, обеззараживающей или чистящей, также обязательно соблюдать дозировки и инструкцию по применению. Любую уборку с агрессивными средствами нужно проводить в резиновых перчатках и в проветриваемом помещении.
На время обработки комнат дома очищающими и обеззараживающими средствами детям, пожилым членам семьи и питомцам лучше провести время на воздухе или в другом помещении.
Какие растения нельзя выращивать на даче
Может казаться, что на собственном участке разрешено всё, что душе угодно, но это заблуждение. Существует обширный список растений, запрещённых для выращивания. За некоторые из них можно получить не только штраф, но и понести уголовную ответственность.
Например, с февраля 2024 года в такой список добавили Ипомею трехцветную (Ipomoea tricolor). За выращивание десяти и более кустов ипомеи по ст. 231 УК предусмотрено наказание — до восьми лет лишения свободы.
Чтобы обезопасить себя и близких от вреда для здоровья и избежать проблем с законом, лучше изучить, каких растений на участке не должно быть.
Есть масса других опасных и ядовитых растений. Тот же Борщевик Сосновского, сок которого под влиянием солнечных лучей может вызывать сильные ожоги. Обязать дачников бороться с борщевиком хотят даже на федеральном уровне.
Но есть и декоративные растения, которые не запрещены законодательством, но токсичны, если случайно попадут в организм человека. Например, аконит, морозник, глициния, ландыш, олеандр, лантана, наперстянка, клещевина.
Перечисленные растения токсичны не только для людей, но и для домашних животных. Если в вашей семье есть дети и питомцы, стоит поискать безвредные аналоги для оформления участка, ведь никакая красота не стоит жертв.
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Правила безопасного обращения с дачным инвентарём
Для ухода за участком требуется настоящий арсенал ручного, электрического и бензинового инструмента и другого инвентаря. Всё это может стать источником опасности.
Чтобы обезопасить себя и своих близких, в особенности детей, от травм, тоже стоит придерживаться правил.
Все, обо что можно порезаться и чем можно пораниться как при эксплуатации, так и при простое, должно храниться в отдельном, замкнутом помещении. Это касается не только острой тяпки или граблей.
У детей не должно быть лёгкого доступа к газонокосилкам, триммерам, электрическому инструменту, мотоблокам, снегоочистителям и любым другим мощным агрегатам.
Убедитесь, что инструмент или инвентарь исправен. При перевозке или переноске инструмента на дальние расстояния острые части должны быть закрыты чехлами или замотаны.
Работайте в защитных средствах: глаза нужно защищать специальными очками, тело — плотной одеждой, а ноги — закрытой обувью. На руки желательно надеть перчатки с прорезиненной рабочей поверхностью. Это поможет не набить мозоли.
Присматривайте за инвентарём или вовремя убирайте его в закрытое место. Не стоит разрешать неподготовленным детям работать с инвентарём, особенно с режущими инструментами.
Если всё же хотите задействовать юных помощников, следите за процессом и не оставляйте их без присмотра.
Как обезопасить детей на участке
Загородная жизнь предоставляет массу удовольствий не только взрослым, но и детям — это и подвижные игры на свежем воздухе, и пикники прямо в саду, и купание в бассейне, и многое другое. Однако именно активные и любопытные дети находятся в основной группе риска.
Оградите потенциально опасные территории
Если на участке есть декоративные источники даже минимальной глубины или бассейны для купания, доступ к ним должен быть ограничен. Установите заграждения для прудов, тенты для бассейнов, крышки с замками на колодцах, скважинах и очистных сооружениях.
И прогуливаться на берегу, и купаться дети должны только под присмотром взрослых или ответственных подростков.
Объясните правила безопасности с огнём
Аналогично и с источниками огня — никаких костров без взрослых, только под присмотром и в специально отведённых для этого местах.
Детям стоит объяснять, на каком расстоянии стоять от мангала, что нужно и не нужно делать с банной печью, камином и пояснять, чем чревато неосторожное обращение с огнём, почему в костер нельзя лить горючие вещества или бросать воспламеняющиеся и взрывоопасные предметы.
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Следите за тем, что ребёнок ест и пьёт
Объясните детям, что нельзя пить воду из бассейнов, ёмкостей с дождевыми стоками или источников.
Ни в доме, ни на участке в зоне доступа детей не должно быть удобрений, препаратов для борьбы с вредителями и другой агрессивной бытовой химии.
О том, что нужно мыть руки с мылом, напоминать не приходится, но дополнительно всегда стоит держать дома и во дворе запас антибактериальных салфеток.
Вместе с запретом тянуть в рот всё, что приглянулось, стоит рассказать, почему нельзя есть неспелые и немытые плоды сада и огорода, особенно после опрыскивания удобрениями.
Как защититься от насекомых
Еще до поездки за город запаситесь репеллентами и для дома, и для участка, и для взрослых, и для детей. В период повышенной активности клещей лучше сделать прививку от клещевого энцефалита.
Выбирая защитные средства для всей семьи, уделите внимание таким важнейшим параметрам, как:
- Возраст: многие препараты нельзя использовать до достижения 3-х лет, но для самых маленьких есть специализированные щадящие формы.
- Способ применения: какие-то нужно распылять или втирать, другие рассчитаны на нанесение на одежду, третьи комбинируют все перечисленные способы.
- Противопоказания: их нужно внимательно изучить, чтобы не навредить своему здоровью или здоровью ребёнка.
- Аллергические реакции.
- Срок действия защиты.
Кроме относительно безвредных комаров, на даче масса куда более опасных насекомых, контакта с которыми лучше избегать. Ребёнку нужно показать, как выглядят осы, пчелы, оводы (если водятся), и объяснить, что их нельзя трогать и от них нужно держаться подальше. Как и от наземных и подземных муравейников.
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Как обезопасить участок от непрошеных гостей
В последние годы законодательство в отношении защиты участков несколько изменилось, но по-прежнему можно получить наказание за превышение мер.
Например, расставленные по участку железные капканы на крыс или крупных вредителей, как и аналогичные ловушки для грабителей или вандалов, относятся к запрещённым мерам. Тем более что в них могут попасть домашние питомцы, дети и сами взрослые, которые забыли, где их спрятали.
Эффективнее и безопаснее и с точки зрения законодательства, и для домочадцев применять специализированные средства. Это сигнализация, так называемый «ревун», срабатывающий при несанкционированном проникновении; датчики движения, при срабатывании которых загорается прожектор; красящие вещества, которые «взрываются» и осыпаются на злоумышленника, а потом не смываются с кожи и волос долгое время.
Если дом расположен в неохраняемом посёлке, желательно поставить его на охрану в специальной организации, повесив на калитку или ворота стикер с предупреждением.
Чтобы спокойно жить за городом и спокойно спать, не переживая за безопасность близких и имущество, к защите нужно подходить комплексно.
Кроме вневедомственной охраны, можно установить системы видеонаблюдения и звуковой сигнализации на окна и двери. В ночное время участок должен освещаться либо полностью, либо частично. Датчики движения, срабатывание которых приводит к включению осветительных приборов, тоже отличный способ для запугивания.
Помимо этого, можно установить окна и двери с повышенным классом взломостойкости и противовзломной фурнитурой. Или предусмотреть ворота, неудобные для проникновения через верх. Калитку и ворота лучше закрыть на замки механического, электронного или комбинированного типа.
Соблюдая такие простые правила, вы спасёте себя и близких от лишней нервотрёпки и неприятностей и проведёте время в загородном только приятно и с пользой.
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