Как подключить газ к частному дому: советы экспертов
Чтобы подключить дом к газу, необходимо действовать по узаконенному алгоритму.
Вместе с экспертами популярного портала о строительстве и загородной жизни FORUMHOUSE разбираемся, как проходит процесс газификации загородного дома, кто должен выполнять строительно-монтажные работы и сколько это стоит.
Программа социальной газификации стартовала в России ещё в 2021 году и позволяет подключить газ к домам в населённых пунктах.
В 2024 году программа была распространена и на садовые некоммерческие товарищества (СНТ). Впрочем, на алгоритм это не повлияло, и основное условие всё то же: рядом с участком должен находиться газифицированный населённый пункт. Газовики строят лишь дополнительные газораспределительные станции (ГРС) и проводят трубы к участкам, владельцы которых получили разрешения на подключение. А затраты на работы в границах участков ложатся уже на собственников.
С чего начать
Для газификации загородного дома необходимо обратиться в газораспределительную организацию (ГРО) и подать заявку на подключение. Также можно сделать это онлайн через сайт Единого оператора газификации РФ либо через Госуслуги.
Какие документы потребуются
- Заявление типовой формы — содержит паспортные данные заявителя, контактную информацию, адресные данные дома, тип потребления газа, сроки строительства (если оно не завершено)
- Правоустанавливающие документы — на участок, если дом строится, или на участок и дом, если дом поставлен на учёт
- Расчёт максимального часового расхода газа — не требуется, если потребление запланировано менее 7 куб.м/ч
- Ситуационный план — оптимально с использованием фрагментов карт
- Согласие собственника на использование участка на срок строительства сети газораспределения, если заявитель является не собственником, а арендатором, или использует участок на другом законном основании
Заявку о подключении может подать как физлицо, так и председатель СНТ. Тогда дополнительно понадобится составить протокол общего собрания членов СНТ, где большинством принято решение о газификации домов в товариществе. Этот протокол прикладывают к заявке о подключении. Расчёт максимального часового расхода надо сделать для всех домов в СНТ, включая планируемые.
ГРО готовит и передаёт заявителю договор технологического присоединения, подписанный со своей стороны. После подписания договора заявителем и предоставления его в ГРО осуществляются мероприятия по технологическому присоединению.
Кто выполняет строительно-монтажные работы
Мероприятия до границы земельного участка осуществляются газораспределительной организацией, а работы по проектированию и строительству газопровода внутри участка, а также монтажу ВДГО (внутридомового газового оборудования) осуществляются заявителем.
Этот вид работ уже может выполнять не только горгаз, но и сертифицированные строительные компании.
Завершающий этап
Пуск газа осуществляется после завершения строительно-монтажных работ при условии готовности вентиляционных и домовых каналов. После выполнения мероприятий внутри участка заявитель направляет в службу клиентского сервиса ГРО заявление о проверке выполнения технических условий.
Порядок действий выглядит так:
- Заключение с ГРО договора поставки топлива, обслуживанию газопровода и газового оборудования
- Согласование даты первичного пуска газа
- Оформление акта о технологическом присоединении
Сколько это стоит
Цена зависит от множества факторов — проложен ли в вашем районе газопровод, хватит ли мощностей подвести его к участку и дому, есть ли факторы, которые усложняют проведение работ. В сумму расходов на газификацию частного дома включается:
- стоимость технологического присоединения
- стоимость проектирования и стоительства в границах земельного участка заявителя
- стоимость договора на поставку газа
- плата за техническое обслуживание
Стоимость присоединения индексируется ежегодно и отличается от региона к региону. Узнать её можно с помощью официального калькулятора Единого оператора газификации РФ.
Ощутимо сэкономить могут льготники, например, ветераны ВОВ, их вдовы и труженики тыла, инвалиды, многодетные, малоимущие. Им полагается компенсация затрат на работы в границах земельных участков, покупку и установку оборудования (100 тыс.рублей и выше). В разных регионах список льготников и может отличаться, уточнить его можно в своей ГРО.
Вы описали прописные истины, однако в тени остались частные газопроводы, построенные в СНТ на денежные средства садоводов-инвесторов. К тому же СНТ расположено за пределами населенного пункта. На каких условиях должны подключаться лица, желающие иметь газ? Должны ли компенсировать затраты на строительство газопровода? И кто должен компенсировать: организация, выполняющая технологическое присоединение к частному газопроводу или лица, желающие подключиться? В противном случае нарушаются права садоводов, построивших газопровод. Например, в нашем СНТ один умник подал заявление в Мособлгаз и Мособлгаз, не согласовав с СНТ, осуществил врезку в наш частный газопровод в тот период, когда социальная газификация не распространялась на СНТ. А теперь этот умник мало того, что ни копейки не вложил в строительство газопровода, так еще и освобожден от оплаты за техническое обслуживание газопровода, (так трактует программа социальной газификации), а это бремя опять лежит на садоводах-инвесторах. Где же справедливость? Создали благо одним за счет других садоводов? Опубликуйте, пожалуйста, ответы на мои вопросы. С уважением, Председатель СНТ «Косино у деревни Чулково» Быстрова Ирина Борисовна
Пользовательдобрый день. Мы не даем консультаций по подобным вопросам. Предполагаем, что все основные моменты должны быть регламентированы соответствующими документами, поэтому, возможно, вам стоит обратиться за консультацией в профильные организации.
ДомкликЗдравствуйте! Если ваш СНТ находится вне утвержденных границ населенного пункта, то врезка в газопровод основного абонента осуществляется исключительно с согласия основного абонента! Социальная газификация рапространяется исключительно на СНТ, входящие в границы населенных пунктов! Судитесь!
Евгений П.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.