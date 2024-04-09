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Недвижимость
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Дом из газобетона: что нужно знать

Дата публикации: 09 апр 2024
Дом из газобетона: что нужно знать
Содержание

Газобетон — один из самых популярных на сегодня материалов для строительства загородного дома. Он зарекомендовал себя в качестве энергоэффективной, надёжной и относительно недорогой технологии.

Об особенностях использования этого материала в загородном строительстве рассказали в компании «Брикхаус».

Технология изготовления газобетонных блоков 

Газобетон — это смесь песка, цемента, извести и воды. На производстве они смешиваются в определенных пропорциях и потом обжигаются в печах с высоким давлением. На выходе мы получаем искусственный каменный минерал — ячеистый бетон.

Под воздействием газа в теле блоков образуются пузырьки с воздухом. Отсюда и возникло название — газобетон. Для сравнения, например, у пеноблоков полости создаются при помощи химической пены.

Качественные газобетонные блоки изготавливаются только промышленным способом с применением высокоточного оборудования и обрабатываются в специальных автоклавах. Это важно понимать и учитывать на этапе закупки стройматериала для будущего дома.

На рынке сегодня можно найти блоки по очень низкой цене, но скорее всего они будут изготовлены какими-то местными умельцами по кустарной технологии. Качество такого материала будет соответствующим. 

Преимущества газобетона

Во-первых, дома из газобетона по срокам эксплуатации приравниваются к каменным. Это значит, что такой дом простоит в среднем от 80 до 100 лет.

Во-вторых, газоблоки — один из самых недорогих материалов. Так, например, стоимость одного кубометра составляет около 6 000 рублей. Для сравнения, кубометр клееного бруса стоит больше 40 тысяч рублей. При этом фундамент для каменного дома, конечно, должен быть более основательным — монолитным. Обычно это плита толщиной 250 мм. Поэтому общая стоимость каменного дома дороже, чем, например, каркасного, для которого достаточно винтовых свай.

В-третьих, дома из газоблока считаются энергоэффективными. Наружные стены загородного дома, как правило, возводятся из блока толщиной 400 мм. Такие стены не нуждаются в утеплении. И хорошо справляются с нашим климатом. Достаточно их отштукатурить с внешней и внутренней стороны, чтобы жить с комфортом.

Ещё одна немаловажная черта газобетона для загородных домов — он устойчив к возгоранию.  

Дом из газобетона без внешней отделки
Дом из газобетона без внешней отделки

На что следует обратить внимание

Если вы решили строиться из газобетона, нужно понимать, что каменный дом довольно тяжелый и требует капитального фундамента. Перекрытия между этажами в таком здании обычно делают из монолитного бетона. 

Дом из газобетона требует отделки — его нужно штукатурить. А это недешево. Потому что фасадные работы — это всегда ручной труд. Для сравнения, стенам дома из клееного бруса требуется минимальная обработка. 

Стены из газобетона довольно хрупкие, то есть они не выдерживают сильно высокие нагрузки. Например, чтобы установить турник или повесить тяжелую полку, нужно в этом месте дополнительно усиливать стену.

Есть много споров по поводу экологичности газобетона. У нас принято считать, что самый чистый с этой точки зрения материал — кирпич или теплая керамика. Но если посмотреть в сертификаты качества этих материалов, то мы увидим примерно одинаковые показатели с газобетоном. 

Фото эксперта
Александр Филатов
Генеральный директор, строительная компания «Брикхаус»

Технология строительства из газоблоков

Кладутся блоки на специальный клей для газобетона. Для максимальной энергоэффективности газобетона используют утепленную плиту фундамента.

Сам газобетон обладает низкой теплопроводностью, и в сочетании с утепленной плитой такой дом не потребует больших затрат на отопление. 

Размеры блоков и удобство работы с ними (они легко пилятся и штробятся) позволяют возвести двухэтажный загородный дом всего за пару месяцев.

Популярные проекты домов из газобетона

Проект ФлэтХаус-120

Уютный современный дом в европейском стиле с домашней сауной и купелью на роскошной террасе. Этот проект может быть выполнен как со скатной, так и с плоской кровлей в зависимости от предпочтений заказчика. Кроме сауны, в доме имеется полноценный набор помещений для проживания: кухня-гостиная, кабинет, гостевая и мастер-спальня. Общая площадь — 121,5 кв. м.

Цена — от 6 833 080 рублей.

Проект ХайТек-205

Дом с плоской крышей и большой площадью панорамного остекления с открытой планировкой зоны кухни-гостиной, большой террасой, тремя спальнями и кабинетом подойдет для семьи из 4-5 человек. Общая площадь — 205 кв. м.

Цена — от 8 934 600 рублей.

Проект ФлэтХаус-87

Небольшой современный дом со скатной кровлей, комбинированным фасадом и уличным камином на террасе. Планировка дома представлена гостиной, столовой и тремя спальни. Подойдет как в качестве капитального дома, так и для сезонного проживания. Общая площадь — 86,9 кв. м.

Цена — от 5 980 000 рублей.

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Загородная недвижимость: строительство и покупка
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Курс недвижимости
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Комментарии6
В
Вячеслав К.
10 апр 2024

Зачем в статье про газобетон рекламировать застройщика, который строит из пенобетона, который априори заранее дешевле?.. Странный ход.

Домклик
11 апр 2024

Здравствуйте! Спасибо, что заметили. Оказалось, что в самом каталоге допущена ошибка, поправим. Остальные дома из подборки подходят по тематике статьи.

А
Алена М.
10 апр 2024

Неоднократно просили добавить в объявление стеновой материал АРБОЛИТ. Просим снова! И вам идея для блога - расскажите про этот материал для строительства домов - он имеет много плюсов, у нас в Екатеринбурге все больше людей строят себе дома и дома на продажу из арболитового блока.

Домклик
11 апр 2024

Добрый день. Спасибо за предложение. Мы подумаем над реализацией, возможно, такая статья появится.

Кстати, если вы думаете о покупке дома из арболитовых блоков, посмотрите наш каталог подрядчиков для строительства. Там уже есть фильтр «Арболитовые блоки».

Вот здесь https://domclick.ru/stroitelstvo-domov?from=blog выбирайте проекты домов, свой город, а в фильтрах «Технология строительства» — «Арболитовые блоки».

А
Алена М.
24 апр 2024

Домклика вот когда выклдаываешь обьявление о продаже дома, то в типе дома нет категории "арболитовый блок", есть только кирпич, дерево, пеноблок, газоблок, металл. Что делать?

Домклик
24 апр 2024

Алена М.поле с типом дома необязательное, его можно не заполнять, а нужную вам информацию указать в описании объявления.

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