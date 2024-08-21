Сколько квадратных метров положено на человека в квартире
Не у каждой российской семьи есть возможность купить жилье или взять его в ипотеку. В этих случаях государство предоставляет муниципальные квартиры. Их площадь рассчитывают по федеральным стандартам с учетом количества проживающих.
О нормах жилой площади на человека полезно знать и обладателям собственной недвижимости. Так, когда в семье появляются дети, по закону им положено личное пространство. Нормы метража обязаны учитывать и при переселении жильцов из ветхих и аварийных домов.
В статье расскажем, сколько метров положено на человека и что делать, если их не хватает.
Отличие жилой площади от общей
Нормы на одного человека рассчитывают из общей площади квартиры, а не из жилой. Это разные понятия.
Жилая площадь — это сумма площадей жилых комнат в квартире. К ним относятся спальня, гостиная, детская, кабинет.
Общая площадь — это сумма площадей всех комнат и помещений в квартире. Кроме жилых комнат, к ней относят коридор, кухню, санузел, подсобное помещение (кладовую или гардеробную). Это места общего пользования, которые не предназначены для проживания. В общую площадь не включают балкон или лоджию, веранду (в домах).
Показатель нормы и его виды
Нормы площади прописаны в Жилищном кодексе РФ. В зависимости от региона и социальных обстоятельств они различаются.
Норма предоставления
Показатель рассчитывают при найме помещения. На него ориентируются, когда предоставляют муниципальное жилье.
В большинстве регионов минимальная норма — 15-18 кв. м. Ее увеличивают, если предоставляют комнату или однокомнатную квартиру. Также на площадь большего размера могут претендовать некоторые категории граждан, например, лица с тяжелыми хроническими заболеваниями, сотрудники органов внутренних дел в звании подполковника и выше.
Первоначальная площадь жилья может быть увеличена не более чем в 2 раза.
Учетная норма
Этот показатель рассчитывают, когда необходимо улучшить жилищные условия. Если площадь квартиры малообеспеченной семьи меньше учетной нормы, она может встать в очередь на получение нового жилья.
При расчете учитывают всех прописанных в помещении лиц, включая детей. Учетный норматив устанавливают власти в каждом регионе, но он не может быть меньше нормы предоставления.
Социальная норма
Чтобы выдать субсидии на жилье или услуги ЖКХ, учитывают социальные нормы жилых помещений.
Стандартный минимальный метраж — 18 кв. м на одного человека, однако этот показатель применяют, если в квартире живут три человека и более. Человеку, живущему отдельно, полагается 33 кв. м, для двух жильцов — 42 кв. м.
Если площадь квартиры меньше, семья может подать заявление и пакет документов на улучшение жилищных условий. Малоимущим семьям предоставляют субсидии на коммунальные услуги. Государство компенсирует оплату за ЖКУ на часть помещения.
Санитарная норма
Это минимальный показатель для выделения места в общежитии или временного жилища. В России норма составляет 6 кв. м.
Нормы нуждающимся гpaждaнaм
Дети-сироты. Оставшимся без обоих родителей детям предоставляют отдельное благоустроенное помещение — дом или квартиру. Жилье выдают:
- после законного срока пребывания в детском доме, интернате или приемных семьях
- после окончания военной службы
- после освобождения из мест лишения свободы
Договор заключают на 5 лет, затем жилье передают в личное пользование. Его размер не может быть меньше региональных норм.
Пepeceлeнцы из ветхого жилья. Жителей аварийных зданий обычно переселяют в общежития или во временное жилье из маневренного фонда. Площадь помещения — не менее 6 кв. м на человека.
После капитального ремонта владельцы возвращаются в свое жилье.
Пepeceлeнцы из домов под снос. При переселении должны соблюдаться условия:
- новое жилье находится в том же поселении
- при переезде заключают договор социального найма
- новое жилье имеет такую же или большую площадь
Если исходное помещение меньше региональных нормативов, жильцы могут претендовать на более просторную квартиру.
Boeннocлyжaщиe. Государство обеспечивает жильем сотрудников вооруженных сил. Его площадь зависит от состава семьи претендента. Для одинокого человека выделяют помещение 18-25 кв. м. На каждого члена семьи полагается не менее 18 кв. м.
Нормативы в Мocквe и Сaнкт-Пeтepбypгe
Нормы площади жилья отражают в региональных нормативных актах. В Москве они подчиняются закону № 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения». Основные правила расчета:
- учетная норма — 10 кв. м на человека и 15 кв. м для помещений, предоставленных семьям в судебном порядке
- норма предоставления — 18 кв. м на человека
Установленный метраж квартир:
- до 44 кв. м, однокомнатная — для супругов без детей
- до 50 кв. м, двухкомнатная — для двух жильцов, не состоящих в браке
- до 62 кв. м, двухкомнатная — для семьи из трех человек
- до 74 кв. м, трехкомнатная — для троих незамужних или неженатых жильцов
Семьям из четырех и более человек полагается по 18 кв. м на одного жильца. Если в семье есть инвалид с ограничениями в передвижении, жилье должно соответствовать нормам программы реабилитации.
На территории Санкт-Петербурга действует закон №407-65 «О порядке ведения учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях». Он устанавливает минимумы:
- учетная норма — 9 кв. м на человека в отдельной квартире, 15 кв. м — в коммунальной
- норма предоставления — 33 кв. м на одинокого человека, по 18 кв. м для семьи из двух и более человек
Что делать, если площадь меньше нормативной
Если площадь квартиры не отвечает региональным нормам, подают документы на улучшение жилищных условий. Добиться положительного решения поможет грамотный юрист.
Сверьте площадь квартиры с региональными нормативами. Общая площадь помещения указана в свидетельстве о праве собственности, договоре купли-продажи или выписке из ЕГРН. Если на каждого члена семьи приходится метраж меньше нормы, встаньте на учет.
Порядок действий:
- Проконсультируйтесь с жилищной инспекцией или соцзащитой по подаче документов.
- Напишите заявление на постановку на учет. Когда заявление примут, назначат срок проверки жилья. Его оценят на соответствие нормам.
- В назначенное время примите членов комиссии. По возможности не препятствуйте фото- и видеосъемке.
- Получите акт осмотра и на его основании встаньте на учет. Если экспертиза не позволяет претендовать на улучшения, ее результаты можно оспорить.
Для постановки на учет подают:
- паспортные данные всех членов семьи и свидетельства о рождении детей до 14 лет
- выписку из ЕГРН
- технический паспорт жилья
- документы о материальном положении семьи — справку 2-НДФЛ и другие
Очереди на получение нового жилья часто ждут несколько лет.
Главное
- Средняя норма площади на человека в квартире — 15-18 кв. м. Она зависит от региона, вида жилья и статуса претендента.
- Нормы для семей и одиноких людей разные. Норматив однокомнатной квартиры для одного человека — 33-34 кв. м.
- На предоставление жилья претендуют малоимущие семьи, сироты, военнослужащие, переселенцы из аварийного жилья и домов под снос.
- Если площадь квартиры меньше нормативной, семьи встают на учет для получения нового жилья или субсидий.
Договор социального найма: как получить квартиру от государства
Учётная норма 18 м2 в Москве на человека включает именно жилую площадь или рассчет включает площадь санузла/коридора/прихожей?
Пользовательздравствуйте! Нормы площади прописаны в Жилищном кодексе РФ. В зависимости от региона и социальных обстоятельств они различаются. Для уточнения вопроса рекомендуем обратиться напрямую в жилищную инспекцию вашего региона.
Все равно ,не поняла,аварийное жильё,9,метров комната,каков должен быть метраж новой квартиры?
Пользовательздравствуйте! Нормы площади прописаны в Жилищном кодексе РФ. В зависимости от региона и социальных обстоятельств они различаются. Для уточнения вопроса рекомендуем обратиться напрямую в жилищную инспекцию вашего региона.
Законодательство по этой теме настолько размыто и имеет столько толкований, что затраты на хорошего юриста будут равны стоимости той самой необходимой жилплощади. Жилищная инспекция объявила, что прежде всего нужно получить статус малоимущих.
Татьяна К.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Татьяна К.подскажите хорошего юриста пожалуйста))
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