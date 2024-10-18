Что такое поверка счетчиков
- Что такое поверка счетчиков и для чего она нужна
- Обязательна ли поверка счетчиков
- Когда нужно проводить поверку
- Что будет, если вовремя не пройти поверку
- Кто и как проверяет индивидуальные приборы учета
- Как проходит поверка счетчиков
- Счетчики воды
- Счетчики электричества
- Счетчики газа
- Сколько стоит поверка
- Что будет после поверки
Сфера жилищно-коммунальных услуг полна тонкостей и вопросов, в которых бывает непросто разобраться. Среди таких — поверка счетчиков.
Рассказываем в статье, что такое поверка счетчиков, зачем она нужна и как проходит.
Что такое поверка счетчиков и для чего она нужна
Поверка — процедура, во время которой выясняется, правильно ли работает счетчик воды, газа или электричества. Условно, можно ли ему «доверять» при передаче показаний для расчета суммы за ЖКУ. Со временем приборы изнашиваются, и могут появиться погрешности в данных.
Первую поверку приборы проходят на заводе-изготовителе, в техническом паспорте счетчика там проставляют дату поверки и печать. При этом у каждого типа счетчика свой межповерочный интервал, то есть срок между поверками. Он тоже должен быть указан в технической документации.
Почему поверка, а не проверка? Поверка это только часть проверки, в которую входят еще и проверка наличия самого счетчика, отсутствия механических дефектов или целостности пломбы. Поверка же касается именно правильности измерений.
Обязательна ли поверка счетчиков
Собственники по закону обязаны проводить поверку счетчиков, нанимая аккредитованную компанию.
С 2020 года жители отвечают только за поверку счетчиков воды, газа и теплоэнергии. Поверка счетчиков электроэнергии стала ответственностью энергетических компаний. Потребители же отвечают только за целостность устройства.
Штрафы за отсутствие поверки не предусмотрены законом, но они и не нужны. Вышедшие из строя счетчики в принципе невыгодны, так как сумму, например, за воду будут считать некорректно. Кроме того, показания счетчика с истекшим межповерочным интервалом вовсе перестанут принимать, а оплачивать услугу придется по нормативу с повышающим коэффициентом.
Когда нужно проводить поверку
В большинстве случаев межповерочный интервал определяется изготовителем, и его можно узнать из техпаспорта. К примеру для счетчиков холодной и горячей воды средний срок поверки — каждые 6 лет.
Дата следующей поверки счетчика может быть указана в квитанции за ЖКУ или в личном кабинете сайта ресурсоснабжающей организации. Например, в Москве ее можно посмотреть в едином платежном документе (ЕПД), квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг или в личном кабинете на mos.ru. В Московской области дата указана в личном кабинете МосОблЕИРЦ.
Еще срок поверки можно проверить по номеру прибора во ФГИС «Аршин».
Поверку нужно сделать до указанной даты. Бывает, что собственник квартиры узнает об этом постфактум, когда показания счетчика уже не принимают, так как истек межповерочный интервал. Это не страшно: возможность подавать показания появится снова после поверки.
Что будет, если вовремя не пройти поверку
Когда закончится межповерочный интервал, порядок начисления платы за ресурсы поменяется. Первые 3 месяца сумму будут считать не по фактическим расходам, а по среднемесячным показаниям счетчика за последние полгода. Затем будут приходить квитанции по нормативу. А если речь про счетчик воды, то с повышающим коэффициентом, установленным по России в размере 1,5. В Москве он больше — 3.
П = КолП * Н * КП * Т, где:
- П — итоговая сумма к уплате по квитанции за ЖКУ
- КолП — количество людей с постоянной регистрацией
- Н — норматив потребления ресурса, установленный для подсчёта
- КП — повышающий коэффициент
- Т — тариф
Кто и как проверяет индивидуальные приборы учета
Поверку прибора учета может проводить только аккредитованная организация, которую собственник выбирает сам, ориентируясь на отзывы или стоимость услуг. Согласовывать исполнителя с управляющей компанией или ТСЖ не нужно.
Если вам звонят и предлагают вызвать специалистов для поверки, не стоит соглашаться. Навязывание услуг по поверке и замене счетчиков один из самых распространенных видов мошенничества.
Узнать, к кому конкретно обратиться, можно в своей управляющей компании, у соседей или знакомых, кто недавно делал поверку. Или самостоятельно поискать фирму в интернете. Во всех случаях важно проверить наличие аккредитации. Найдите ИНН фирмы и введите его в Реестре аккредитованных лиц.
Как проходит поверка счетчиков
Как именно будет проводиться поверка, зависит от оснащенности организации.
Поверка может проводиться без снятия прибора учета, если у компании есть переносные приборы. Это специальные устройства, которые тестируют счетчик без демонтажа. Занимает это примерно 15-30 минут.
Если у компании нет переносных приборов, то счетчик снимается, и его увозят в лабораторию.
С 2020 года, согласно новой редакции Федерального закона «Об обеспечении единства измерений», бумажные акты о поверке не имеют юридической силы. Важно, чтобы компания внесла электронную запись в реестр ФГИС «Аршин».
Доступ к этой системе открыт для всех. В разделе «Метрология» владелец счетчика может ввести заводской или инвентарный номер своего счетчика и увидеть сведения о нем и результатах поверки.
Счетчики воды
Если подошел срок поверки водосчетчиков, вызовите специалистов аккредитованной компании и заключите договор на поверку.
Поверка счетчиков воды занимает в среднем 40 минут. Специалисты сравнят показания поверочной установки и счётчика, пропустив через них одинаковое количество воды.
Если показания счётчика попадают в пределы допустимой погрешности (до 3-5%), счетчиком можно пользоваться дальше. Если погрешность слишком большая, специалист организации выдаст акт о непригодности и будет рекомендовать его замену.
Счетчики электричества
С 2020 года Федеральным законом обязанность по поверке электросчетчиков передана энергетическим компаниям. В многоквартирных домах это поставщики энергии, в частных — сетевые организации. Они же берут на себя контроль и расходы по поверке.
Если у вашего прибора учета истекает межповерочный интервал, представители энергокомпании должны связаться с вами, у них есть данные обо всех счетчиках в доме. Но если срок истекает, а оповещения все нет, вы можете подать заявку на поверку сами: в личном кабинете системы, где вы платите за ЖКУ, через онлайн-приемную, по электронной почте или телефону — контакты должны быть в квитанциях за электричество.
Счетчики газа
Процедура поверки газового счетчика аналогична предыдущим. Но есть нюанс: с 2023 года компании, управляющие многоквартирными домами, обязаны заключать договор на техобслуживание и ремонт газового оборудования со специализированной организацией. Поэтому лучше позвонить своему поставщику газа или в управляющую компанию, чтобы сообщить о необходимости поверки.
Обычно межповерочный интервал газового оборудования составляет от 5 до 12 лет. Штрафы за просроченную поверку газового счетчика не взыщут, но дальнейший расчет будет по нормативам, а это, как правило, дороже.
Истечение срока межповерочного интервала может вскрыться позднее, при проверке газового оборудования. Обычно их проводят раз в год. Если не пустить проверяющих специалистов и не следовать рекомендациям по замене устаревшего оборудования, придется платить штраф. В апреле 2024 года его повысили до 5-10 тыс. рублей.
Сколько стоит поверка
Поверка счетчиков не относится к содержанию и ремонту общедомового имущества или коммунальным услугам, поэтому оплачивается собственниками.
Стоимость у разных компаний может отличаться, никаких специально установленных тарифов в этой сфере нет. Например, в Москве стоимость поверки одного счетчика воды стоит от 900 рублей, в Санкт-Петербурге — от 800 рублей, а в Екатеринбурге — от 450 рублей.
Что будет после поверки
Обычно мастер оставляет три документа: договор на оказание услуг, акт о выполнении поверки, квитанцию об оплате.
При подписании документов важно еще раз проверить реквизиты организации: они должны быть такими же, как на сайте и в Реестре аккредитованных лиц.
Компания должна внести данные о поверке вашего счетчика в федеральный реестр «Аршин» в течение 40 рабочих дней. Вы можете проверить это сами. Если спустя 40 дней в квитанции за ЖКУ и в вашем личном кабинете появится новая дата поверки — всё успешно.
Раньше бумажное свидетельство о поверке нужно было направить управляющей компании. Но теперь данные передаются туда из федерального реестра в электронном виде.
Тем не менее, бумажное свидетельство может вам пригодиться. Если новых данных по счетчику почему-то не появилось, вы сможете предоставить сведения в управляющую компанию сами и выяснить, по какой причине данных о поверке нет.
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