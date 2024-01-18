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В Госдуме отказались отменять госпошлину для управляющих компаний за иски в суд

Дата публикации: 18 янв 2024
В Госдуме отказались отменять госпошлину для управляющих компаний за иски в суд

Управляющие компании многоквартирных домов и поставщиков коммунальных услуг не освободят от уплаты госпошлины при подаче иска в суд на должников. Госдума отклонила такой законопроект, рассматривая в первом чтении.

Предполагалось, что такая льгота снизит затраты предприятий ЖКХ и избавит судебную систему от вынесения решений о возврате пошлины или ее зачете.

Против принятия документа высказались правительство, Счетная палата и комитет Госдумы по бюджету и налогам, поскольку из-за этого бюджет недополучит определенную сумму, а источники компенсаций не определены.

По закону в случае победы истца в суде траты по уплате пошлины должен возместить ответчик. При этом все деньги от таких сборов поступают в федеральный, региональные и местные бюджеты.

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Новости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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