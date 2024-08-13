Согласие супруга на продажу недвижимости: когда нужно и как оформить
Когда один из супругов продает квартиру или дом, ему может пригодиться нотариально заверенное согласие второго. Разбираемся, в каких случаях оно необходимо и что будет, если продать недвижимость без него.
Когда оформляют согласие супруга на продажу квартиры
Согласие супруга на продажу недвижимости — документ, который оформляют, когда собственность является для супругов совместной. Так бывает в двух случаях.
1) Недвижимость купили в браке
Если муж и жена купили недвижимость в браке, она считается совместной собственностью (ст. 34 СК РФ). Исключением являются случаи, когда брачным договором установлено иное.
Один из супругов не может продать общую квартиру или дом, если второй супруг не согласен на сделку. Это правило действует, даже если в свидетельстве о праве собственности или выписке из ЕГРН значится только один собственник и если такой режим совместной собственности не был изменен в установленном законом порядке.
Если супруги развелись, но имущество не поделили, оно все еще считается совместным — согласие придется получить.
2) Недвижимость отремонтировали на общие деньги
Это правило распространяется на случаи, когда квартира или дом принадлежит одному из супругов.
Если произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость такого жилья, например, сделан капитальный ремонт или проведена реконструкция на средства из семейного бюджета, недвижимость может рассматриваться как совместная собственность супругов (ст. 37 СК РФ).
По умолчанию считается, что раз один из супругов продает квартиру, второй в курсе и согласен на сделку. Поэтому переход права собственности оформят, даже если согласие супруга не приложат к пакету документов. Такие сделки опасны. Почему — расскажем ниже.
Когда согласие супруга на продажу квартиры не нужно
Продажа недвижимости без согласия супруга возможна, но не всегда. Согласие супруга не нужно, если недвижимость:
- Куплена до вступления в брак
- Подарена одному супругу
- Досталась одному супругу в наследство
- Приобретена во время брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак
- Приватизирована в браке одним из супругов
- Принадлежит только одному супругу на основании брачного договора
В этих случаях недвижимость не считается совместной собственностью, поэтому согласие мужа или жены на продажу не нужно (ст. 36 СК РФ).
Как оформить согласие супруга
Нотариальное согласие супруга на продажу недвижимости, как можно догадаться из названия, оформляют у нотариуса. В нем отмечают данные о браке, объекте недвижимости и супруге, дающем согласие на продажу.
Чтобы оформить согласие супруга на продажу квартиры или дома, нужно предоставить документы:
- Паспорт супруга, который соглашается на продажу
- Свидетельство о регистрации брака или о его расторжении, если супруги в разводе
- Свидетельство о праве собственности или выписку из ЕГРН
Документы предоставляют нотариусу в оригинале.
Сотрудники нотариальной конторы составляют документ о согласии супруга на продажу недвижимости. Супруг его подписывает, а нотариус заверяет.
Услуги нотариуса и оплата госпошлины в среднем обойдутся от 1500 до 2500 рублей. Сумма зависит от расценок конкретной конторы.
Срок действия согласия супруга на продажу недвижимости не ограничен. Как правило, оно оформляется непосредственно перед совершением соответствующей сделки. Однако супруг вправе установить такой срок в согласии самостоятельно.
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Чем опасна сделка без согласия супруга
Переход права собственности регистрируют и без нотариально заверенного согласия супруга. В этом случае в ЕГРН отмечают, что согласие не предоставили. Такая ситуация опасна, особенно для покупателя.
По закону супруг, которого не предупредили о продаже недвижимости, имеет право в течение года оспорить сделку (ст. 35 СК РФ) по мотивам отсутствия его согласия. Это возможно только в случаях, когда другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о несогласии супруга на ее проведение.
В такой ситуации сделка может быть признана недействительной, и квартиру потребуется передать обратно в собственность прежних владельцев – супругов. Покупателю придется судиться с продавцом, чтобы вернуть деньги.
Чтобы не потерять квартиру, проверяйте перед покупкой все документы. Если ее купили или отремонтировали в браке, требуйте, чтобы было оформлено нотариально заверенное согласие супруга на продажу.
Здравствуйте! Покупаю капитальный гараж, у супругов, которые владеют им совместно. Сделку оформлять буду через домклик с сервисом безопасных расчетов. Подскажите пожалуйста, нужно ли в договоре указать перечисление средств продавцам отдельно на счета каждому из супругов в их долях? Или деньги могут быть перечислены всей суммой на счет одного из супругов?
Виктор Г.здравствуйте! Если у вас сделка без ипотеки, покупка гаража возможна с помощью услуги "Сделка за свои средства". После регистрации сделки денежные средства будут переведены отдельно каждому из продавцов в размере их долей.
Хотим приобрести участок, который был приобретён продавцом без согласия супруги, можем ли мы сейчас донести согласие супруги, чит б исправить эту строку в выписке Росреестра?
Эльвира И.здравствуйте! Для уточнения этого вопроса рекомендуем обратиться в службу поддержки Росреестра.
Здравствуйте. Требуется ли согласие супруга на продажу квартиры, в случае если недвижимость приобреталась 3м лицом по доверенности и за его счёт.
Андрей П.здравствуйте. Если у вас сейчас есть действующая сделка, обратитесь к менеджеру по подготовке в личном кабинете Домклик, он проконсультирует.
Здраствуйте. На днях должна купить квартиру за наличные, внесла уже задаток по распике задатка чуть поменьше половины стоимости квартиры, ту сумму которая нужна была для закрытия ипотеки,чтобы сняли обременения с квартиры.Обременения сняли уже на днях. У продавца была ипотека оформленная в браке,сейчас он развелся,в договоре ипотеки он выступает как заемщик, а жена созаемщиком, доли не выделялись,выписка из егрн оформлена на него одного,кредитный договор тоже. Договор подписывать будем с мамой продавца,муж и жена сделали доверки на неё оба,но в доверке жены не прописано что она дает право на согласие отчуждения на квартиру,нотариального согласия на продажу недвижимости от неё нет. В договоре купли продажи фигурирует мама продавца по доверенности от него,жена не фигурирует в роли второго продавца,но оставшуюся часть денег я должна буду перевести в течении 2 дней с момента подписания договора купли продажи,на счета в сбербанке обоим поровну,это прописано в договоре.Не получится ли так если согласие жены на продажу квартиры не будет оформлено нотариально ,жена сможет подать в суд и вернуть обратно квартиру,сказав типа она не была извещена о её продаже,хотя я общаюсь с ними обоими. Как лучше поступить? В росреестре сказали могут приложить её доверку,но напишут в выписке Егрн что нотариального согласия супруги не было предоставлено. Либо ей дабавлять строку о согласии в доверку и переделывать её,либо делать нотариальное согласие на отчуждение имущества,либо можно в договоре купли продажи прописать что она дает свое согласие и приложить доверку,будет ли это действительным? Не хочется купить квартиру а потом неизвестно что вбредет в голову его жены и она по суду вернет её обратно. Прочитала что после закрытия ипотеки,они оба становяться собственниками квартиры и доли деляться поровну между ними,детей у них нет. И надо ли её вписывать в договор купли продажи как продавца?
Юлия П.здравствуйте! Рекомендуем обратиться за консультацией к юристам.
Здравствуйте!
Как оформить нотариальное согласие супруга на сделку, если оба супруга - граждане РФ, а брак заключен в 2001г на Украине? Нужен какой-то апостиль, для которого надо ехать в Украину, что сейчас нереально...
Получается, таким образом, супруги вообще не могут распоряжаться своей недвижимостью? На каком основании им отказывают в совершении нотариальных действий уже несколько нотариусов? Можно ли сделку и согласие супруга в данной ситуации провести с соблюдением всех законов через Домклик?
Надежда У.здравствуйте! Уточнить, на каком основании, можно напрямую у нотариуса. Если сделка проводится через Домклик, нотариальное согласие обязательно, но мы не оказываем услуг по его составлению.