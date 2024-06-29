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Как инвестировать в земельные участки и при чем тут пермакультура

Недвижимость
29 июн 2024
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Как инвестировать в земельные участки и при чем тут пермакультура
Содержание

Как инвестировать в земельные участки — рассказываем вместе с экспертами ландшафтного бюро «Линия природы» Евгением Пилипенко и Татьяной Чистяковой, которые реализовали более 50 пермакультурных проектов. Перспективы земли в России, плюсы и минусы инвестирования в землю, зарубежный опыт и тонкости выбора земельных участков — объясняем все тонкости.

Вначале была земля

По мнению экспертов, земля во все времена была надежной и понятной инвестицией.

Во-первых, земля — многофункциональна. Это возможности для застройки нового жилого или рекреационного объекта, получения прибыли с растениеводства и фермерства или дальнейшей продажи.

Во-вторых, земля в России постоянно дорожает. И тренд на рост стоимости  особенно заметен в сельхозсекторе. За последние 10 лет стоимость сельхозземли в ряде регионов России выросла на 300-500%.

По данным исследования консалтинговой компании MACON, проводимому по Краснодарскому краю, самыми дорогостоящими землями сельскохозяйственного назначения стали сады. Их стоимость составила 1,7 млн руб. за гектар, и виноградники — 1,45 млн руб. за гектар. Следом идут ягодники со средней стоимостью 0,79 млн / га и рисовые чеки — 0,6 млн / га. Самой доступной ценой отличаются пашни — 0,288 млн / га.

Ситуация по удорожанию земли год от года сохраняется и в других регионах страны, даже для тех, где земля относится к зоне рискованного земледелия. Хотя цена за гектар там растет не столь стремительно. Таких земель в России более 70%.

Поскольку качественные показатели земли непосредственно влияют на урожайность, а значит и на цену за гектар, то существует возможность сэкономить при покупке на такой земли сейчас.

Фото эксперта
Татьяна Чистякова
Ландшафтный архитектор, руководитель ландшафтного бюро «Линия природы»

По мнению эксперта, спустя 5 лет земля вырастет в цене на 45% после применения методов природосообразной ее обработки — за счет приобретения новых качественных характеристик. К тому времени и рыночная стоимость земли в этом же регионе подскочит на фоне роста спроса. Также в 2021 году в России была принята государственная программа, направленная на активизацию использования земель сельскохозяйственного назначения с 2022 по 2031 год.

Мнения инвесторов по поводу инвестиций в землю разделились

Вкладываться в землю — не выгодно, скажут одни инвесторы. Как правило, называют две главные причины:

  • низкая ликвидность — спрос на недвижимость выше, чем на участок земли сельхозназначения;
  • закон, который ограничивает использование земли по собственному назначению.

Другие инвесторы приводят данные ООН, где отмечается, что сельхозугодья наименее подвержены инфляции и представляют собой надежный способ инвестирования. Эти же инвесторы утверждают, что в России интерес к развитию сельхозугодий будет только нарастать.

Так, главная цель программы по активизации использования земель сельскохозяйственного назначения, которая будет действовать до 2031 года — это вовлечение в оборот 13,2 млн га неиспользуемых площадей. По итогу будет сформирована единая информационная база о наличии используемых и неиспользуемых сельхозугодий. Финансирование земель сельхозназначения увеличится.

Такие земли всегда находятся за пределами населенных пунктов и используются исключительно для сельского хозяйства. Проверить вид и участка можно в Едином государственном реестре недвижимости или на публичной кадастровой карте в графе «Категория земель».

Сравните цены на земельные участки в своем регионе
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От чего зависит цена земли

Стоимость земли всегда зависит от ряда факторов: качественные показатели почвы, история севоборота, уровень влажности в регионе, роза ветров, а также особенности ее расположения. Земля, где весной все утопает от высоких грунтовых вод или обильных осадков, а летом почва превращается в глино-бетон — не ценится, поскольку не выполняет своей прямой функции.

Регионы, которые страдают от заморозков или нехватки осадков — также считаются неперспективными. К зоне рискованного земледелия официально принято относить север Европейской части Сибири и Дальний Восток. Однако даже Урал, Курскую, Брянскую область, Оренбуржье и многие другие территории можно отнести к зоне рискованного земледелия.

Помимо этого, на качество почвы влияют монопосадки, которые некогда располагались на интересующих инвестора участках. Традиционное сельское хозяйство - это система позволяющая свободно применять удобрения синтетические, химические, пестициды, гербициды, и другие неорганические способы стимулирования роста растений, и охраны их от вредителей.

Кроме того, сами по себе монокультурные посадки значительно обедняют землю, нарушается естественный баланс микроэлементов. Десятки гектаров одного и того же растения отбирают у почвы слишком много питательных веществ. В то время как для поддержания ее плодородия и влажности необходимо наличие разных корневых систем. 

Со временем, общепринятый классический тип возделывания земли ведет к истощению почвы. И к рискам снабжения продовольствием населения. Уже 80% земли в России не пригодны для выращивания агро-культур.

Зарубежный опыт: пермакультура

Пермакультурный подход изначально назывался агрокультурным подходом. Течение развивалось одновременно в Австралии, Японии и Австрии. В 1970-х годах австралийцы Билл Моллисон и Дэвид Хольмгрен развили идею стабильных агрокультурных систем. Примерно в то же время в Австрии направление развивал Зепп Хольцер как решение проблемы обеднения почвы и получения органически чистых продуктов питания даже в самых сложных климатах. Немного позже направление получило название — «пермакультура» (от англ. «постоянное сельское хозяйство»).

Несколько лет назад принцесса автономной области Эстремадура в Испании Нора фон Лихтенштейн возрождала озерный рай вместо пустыни на территории своих земель. Ее способ возрождение нежизнеспособных территорий — применение природосообразного метода возделывания и выращивания. То есть, без применения химии и ГМО-семян.

Уже спустя 5 лет применения пермакультурных технологий и проработки  участка улучшается качество земли, усиливаются его питательные функции. А стоимость такой земли вырастает на 45%. Разные виды плодоносящих растений при таком подходе мирно соседствуют друг с другом, создавая естественную среду.

Только проведение одной геопластики земли (высадка естественного ветрозащитного барьера, организация естественного водоема) уже спустя два года в два раза повышает стоимость такой земли, так как качество почвы и способность к выращиванию различной продукции возрастает. Подход исключает применение каких-либо синтетических удобрений, поэтому продукция получается чистая, органическая.

Решение создания многопланового хозяйства, в котором предусмотрены все циклы, выращивание, хранение и переработка — это новая идея использования земли.

Взаимосвязь всех компонентов системы (плодовые деревья, зелёные изгороди, пруды) и умение воспользоваться свойствами этих компонентов, грамотность дизайна среды — основа направления. В результате повышения связей между элементами среды уменьшаются трудозатраты на ее обслуживание.

Фото эксперта
Евгений Пилипенко
Руководитель ландшафтного бюро «Линия природы»

Согласно материалам научно-исследовательского института органического сельского хозяйства (FIBL), в 2021 году органическое сельское хозяйство применялось в 191 стране по всему миру. Большинство этих стран расширили свои органические фермы, что привело к увеличению общей площади органических земель до более чем 76,4 миллиона гектаров.

В России уже с 2019 по 2022 год было выдано 262 органических сертификата. В 2023 году их число выросло на 123 (14%), достигнув 385. Рост числа производителей органики составил 18%, теперь их 177 в стране.

Доходность метода пермакультуры для инвестора

Период работы с землей в рамках пермакультурного подхода составляет в среднем 5 лет. Так как только работы по геопластике участка предусматривают комплекс мероприятий.

От межевания, проведение почвенных и гидрогеологических исследований земельного участка, разработки проекта зоны по проведению ландшафтных работ и выполнение работ по укреплению почвы, изменение температурного режима, улучшение химического состава и физических свойств верхнего слоя.

Расходы на данный комплекс мероприятий и формируют прибыльность. Каждый вид затрат в дальнейшем влияет на увеличение стоимости земли, а соответственно на увеличение прибыли, получаемой с реализации данного проекта.

Прибыльность всех направлений производимых работ составит 43% годового дохода. Затраты на проект по земельному участку площадью 1 га в среднем составят 1,5 млн руб.

С третьего года модернизации участка, предполагается его участие в различных агроподпроектах, так как необходимо его использование по прямому назначению для укрепления почвы, изменения температурного режима, снижения возможных неблагоприятных последствий.

Фото эксперта
Татьяна Чистякова
Ландшафтный архитектор, руководитель ландшафтного бюро «Линия природы»

Доход с земли можно получить как в случае ее продажи, так и в том числе от экономии средств на приобретение аналогичного земельного участка при запуске инвестиционного проекта — туристические базы, отели или строительство загородных поселков; или от роста материальной ценности собственных активов — родовые имения и эко-фермы.

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