Арктический гектар: как бесплатно получить землю
Программа «Арктический гектар» действует в России с 2021 года. Благодаря ей можно бесплатно получить земельный участок в регионах, расположенных в Арктике, Сибири и на Севере.
Рассказываем, как стать участником программы, и что можно делать на выданной земле.
Что такое программа «Арктический гектар»
Программа была запущена в августе 2021 года по аналогии с «Дальневосточным гектаром». По сути, критерии и условия «Дальневосточного гектара» распространили на арктические зоны России.
Сначала получить землю бесплатно от государства могли только жители этих регионов, но с 2022 года право получить «арктический гектар» появилось у всех жителей страны, независимо от места регистрации.
Сколько земли можно получить
По программе можно получить земельный участок максимальной площадью 10 тысяч квадратных метров — 1 гектар — в 7 регионах:
- Мурманской области,
- Ненецком автономном округе,
- Ямало-Ненецком автономном округе,
- в республике Карелия,
- в республике Коми,
- Архангельской области,
- Красноярском крае.
Можно подать коллективное заявление, и тогда на каждого человека рассчитывается по 1 гектару земли.
Земельный участок можно использовать по своему усмотрению: построить дом, открыть сельское хозяйство или бизнес, обустроить дачный участок. По ожиданиям правительства, использование заполярной земли под турбизнес станет одним из самых популярных способов освоения «арктического гектара».
Воспользоваться правом можно только один раз.
Кто может получить землю бесплатно
С 1 февраля 2022 года получить «арктический гектар» могут все россияне, а также соотечественники, которые добровольно переселяются из других стран при государственной поддержке.
Как получить «Арктический гектар»
Чтобы стать участником программы, нужно зарегистрироваться и подать заявку на сайте надальнийвосток.рф, выбрав участок на интерактивной карте. К электронной заявке приложите копии паспорта и подписанного заявления.
Если есть возможность, лучше приехать на место, осмотреть участок и подать бумажное заявление в уполномоченный орган местной власти или через местное подразделение Росреестра.
Заявление будет рассматриваться чуть больше месяца, 33 рабочих дня: рассмотрение заявления займёт 20 дней, постановка участка на кадастровый учёт — 10 дней, подготовка и направление договора о предоставлении участка — 3 рабочих дня.
В течение 30 дней после того, как местные власти одобрят заявку, нужно подписать договор. Если делаете это в электронном виде, его нужно распечатать из вашего личного кабинета на сайте надальнийвосток.рф, подписать и отправить обычной почтой в госорган, которому принадлежит земля — он указан в договоре. Там его подпишут и отправят на регистрацию в Росреестр.
Что нужно сделать после получения земельного участка
После того, как договор о передаче участка будет зарегистрирован, нужно уведомить местные власти о том, как будет использоваться земля, то есть сообщить о виде разрешенного использования. На это даётся 2 года.
А когда пройдут первые 3 года после оформления, нужно в течение трёх месяцев подать декларацию об использовании участка.
Это главное условие. Если не начать осваивать земельный участок и не уведомить власти в указанный срок, можно автоматически лишиться права на землю.
Участок дают в аренду на 49 лет, а оформить в собственность его можно уже через 4,5 года. За полгода до этого нужно ещё раз подтвердить, что вы используете его по назначению. Но есть исключение: если дело касается лесного фонда, то оформить землю в собственность нельзя, возможна только аренда.
Если речь о земельном участке из состава лесного фонда, то право приобрести земельный участок в собственность появляется после 10 лет и при условии, что участок был переведен в земли иных категорий.
Другие меры поддержки в Арктике
В конце прошлого года в России запустили приём заявок по «Арктической ипотеке» — в рамках расширения программы «Дальневосточная ипотека» на Арктическую зону.
По программе можно приобрести квартиру, таунхаус, жилой дом, жилой дом c земельным участком, а также построить жилой дом на своём или приобретаемом участке.