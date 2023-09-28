Топ-10 регионов РФ по спросу на загородную недвижимость в 2023 году: аналитика Домклик
Сезон высокой активности на рынке загородной недвижимости подходит к концу, а значит, пришло время подвести итоги. В новом исследовании аналитический центр Домклик поделился статистикой ипотечных сделок Сбера и рассказал, в каких регионах самый высокий спрос на загородное жилье и какую недвижимость выбирали покупатели. Эксперты также посчитали, сколько стоят дома, дачи и загородные участки в разных регионах страны.
Методика расчета
В рамках исследования были проанализированы ипотечные сделки Сбербанка по покупке загородной недвижимости, заключенные в период с мая по сентябрь 2023 года, в сезон повышенной покупательской активности. Учитывались сделки как с готовым жильем, так и с типами строящегося жилья (индивидуальное жилищное строительство — ИЖС).
На основе данных Сбербанка о заключенных ипотечных сделках, для наиболее востребованных видов недвижимости посчитана медианная стоимость.
Топ-10 регионов РФ по спросу на загородную недвижимость
Основываясь на статистике ипотечных сделок за май-сентябрь, эксперты Домклик определили регионы с самым высоким спросом на загородную недвижимость.
В список регионов с высоким спросом на загородную недвижимость вошли столичные регионы (Московская и Ленинградская области), а также крупнейшие регионы, где присутствуют города-миллионники (Республики Башкортостан и Татарстан, Краснодарский край, Свердловская область, Пермский край). Однако в списке также можно увидеть и менее населенные субъекты РФ, такие как Чеченская Республика, Республика Саха (Якутия), Тюменская область.
Какую недвижимость выбирают россияне для жизни за городом
Из графика видно, что практически во всех регионах, лидирующих по количеству ипотечных сделок, наиболее востребованным типом загородной недвижимости являются строящиеся жилые дома (ИЖС). К этому типу относится большинство сделок с загородной недвижимостью: практически во всех рассмотренных регионах, за исключением Республики Чечня, доля превышает 65%. Ранее Домклик неоднократно публиковал данные о растущем спросе на ИЖС.
Стоит отметить, что в Республике Саха (Якутия) практически все сделки на рынке загородного жилья (97%) происходят со строящейся недвижимостью (ИЖС). По мнению аналитиков, основная причина высокого интереса к рынку ИЖС кроется в Дальневосточной ипотеке, которая позволяет взять кредит на постройку дома под 2%.
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На втором месте по популярности находятся участки: в рассмотренных регионах процент от всех сделок с загородной недвижимостью лежит в пределах от 10% до 25%. Исключение составляют Чеченская Республика и Республика Саха (Якутия), где процент сделок с участками равен 99% и 2% соответственно.
Высокая востребованность участков в Республике Чечня объясняется доступностью этого вида недвижимости. Как будет показано, средняя стоимость участка значительно ниже других видов загородного жилья.
Садовые дома с участками — здания сезонного использования или дачи — располагаются на третьем месте по востребованности: в рассмотренных регионах доля от общего количества ипотечных сделок на рынке загородного жилья не превышает 7%.
Сезонные дома пользуются спросом в основном в околостоличных и крупных регионах, где люди могут купить дополнительное жилье для отдыха. К таким регионам относятся Московская область, Свердловская область, Пермский край, Ленинградская область, Республика Татарстан.
Стоимость различных видов загородной недвижимости
Основываясь на данных Сбербанка о приобретенной в ипотеку недвижимости, эксперты Домклик оценили медианную стоимость наиболее востребованных типов загородного жилья.
Строящееся жилье является наиболее дорогой загородной недвижимостью. Практически во всех рассмотренных регионах стоимость строящегося дома в 2-3 раза превышает стоимость садового дома с участком и более чем в 4 раза стоимость отдельного участка. Наиболее высокая медианная стоимость строящегося жилого дома (на ИЖС) фиксируется в Республике Саха (Якутия) — около 11 млн руб, Тюменской и Московской областях — около 9 млн руб.
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Что касается участков, то наиболее дорогие лоты были приобретены в Краснодарском крае (около 3 млн руб.), Московской области (около 2 млн руб.) и Ленинградской области (около 1,5 млн руб.). Относительно высокая стоимость — следствие хорошего спроса на этот тип недвижимости. Как было отмечено ранее, в этих регионах доля сделок по приобретению участков лежит в пределах 18-27% от общего количества сделок на рынке загородной недвижимости.
В случае садовых домов с участками, наиболее высокие цены также отмечаются в Краснодарском крае — около 5 млн руб., Республике Саха (Якутия) — около 4,5 млн руб. и Тюменской области — около 4 млн руб.
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