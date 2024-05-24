Как провести электричество на участок
Строительство частного дома невозможно без подключения коммуникаций, в первую очередь — электропроводки. Цена проведения электричества на участок зависит от того, к какой категории потребителей относится землевладелец, как далеко расположена земля от источника питания и в каком регионе строится дом.
Рассказываем, как законно провести электричество на участок ИЖС, куда обращаться и во сколько это обойдется.
Категории пользователей
Частный дом относится к так называемой третьей категории надежности электроснабжения. Категорий всего три, но первые две используются для питания инфраструктурных (больницы, школы) и промышленных объектов.
К третьей категории подключается большинство потребителей, а значит, все частные дома. Минус в том, что эта категория, в отличие от двух других, не гарантирует бесперебойную работу: свет может отключаться, но чаще всего его быстро чинят.
Обычно для подстраховки собственники домов ставят у себя бензиновые генераторы — они обеспечивают важные помещения светом и теплом, пока не работает основная линия. Этот момент стоит учитывать, оборудуя коттедж или дачу и планируя, например, проживание там зимой.
Что еще нужно знать при подготовке к строительству дома, расскажет наша пошаговая инструкция.
Законодательная база
Подключение электроснабжения регулирует постановление правительства № 861 от 27.12.2004 года, или «Правила технологического присоединения». В нем прописаны права и обязанности граждан и электросетевых организаций. Последние обеспечивают подачу электричества от трансформаторных подстанций до потребителя.
Договор подключения к электросетям обязует коммерческую организацию исполнять свои обязанности перед массовым потребителем. Если есть техническая возможность подключения участка или дома, сетевая организация не вправе отказать в заключении договора.
Цена за свет
Провести электричество на участок можно, независимо от того, есть на нем частный дом или еще нет. Если нужно провести электричество на участок без построек, достаточно воспользоваться счетчиком на ближайшем к его границе столбе, а к дому нужно будет тянуть провода.
В 2022 году нежданно-негаданно изменились условия электрификации, вернее, ее стоимость — вместо символических по нашим меркам 550 рублей, теперь большинству придется отдавать за те же 220 в розетках уже несколько десятков тысяч. Сама же процедура практически не изменилась, как и ее специфика — подача заявления и сопутствующих документов, рассмотрение, выдача ТУ, заключение договора, монтажные работы, техническое присоединение, подписание акта. Для удобства потенциальных потребителей вся процедура, вплоть до подписания договора, может осуществляться удаленно, через Госуслуги или МФЦ.
Но за этим алгоритмом и запросы в разные инстанции за теми самыми документами, и всяческие препоны, особенно, когда сетевикам нужно тянуть новую ветку до потребителя или старая, и без очередного абонента, «трещит по швам». И ожидание, вопреки всем нормативам затягивающееся на месяцы и сбивающее все графики строительства, и многое другое. Поэтому главный совет, который дают уже прошедшие этот нелегкий путь — подавать заявление без проволочек, сразу, как только участок куплен. Иначе придется бегать с удлинителем по соседям, которых может и не быть или выделять в бюджете средства на генератор и топливо.
До 1 июля 2022 года и после
До 1 июля 2022 года подключить сеть мощностью 15 кВт по третьей категории надежности можно было за 550 рублей. Но это не значит, что запитать в дом электроэнергию стоило всего 550 рублей.
Еще нужен был кабель, чтобы провести электричество на участок от столба, щиток с минимальным наполнением. То есть все электрооборудование, которое устанавливается после счетчика, покупал собственник дома. Итоговые суммы были разные: в зависимости от того, как далеко от границ участка расположен дом, какие материалы нужны, и от стоимости услуг местных электриков. По какой технологии лучше строить и какие материалы выбрать, можно почитать здесь.
С 1 июля 2022 года тарифы увеличились: цена подключения выросла до 3 тыс. рублей за 1 кВт мощности, и стандартные 15 кВт обходятся в 45 тыс. рублей. Максимальная ставка теперь составляет до 5 тыс. рублей за 1 кВт, причем власти регионов могут увеличивать по согласованию с федеральными органами этот порог. И это не последнее повышение.
С июля 2024 года максимальный тариф доберется до отметки в 10 тыс. рублей за 1 кВт, но не менее 5 тыс. рублей.
Есть перечень льготных категорий, для которых подключение к электросетям не будет превышать 1 тыс. рублей за каждый киловатт. Это малоимущие семьи, ветераны, люди с инвалидностью, многодетные семьи, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Если до июля 2022 года стоимость подключения участка к электричеству колебалась в районе 50 тыс. рублей, то уже в конце года ценник достигал в некоторых регионах 108–250 тыс. рублей.
Что еще входит в новый тариф
По новым расценкам подключают один объект на участке, а расстояние от линии электропередачи (ЛЭП) до границ участка должно быть меньше 300 метров в городе и 500 метров в сельской местности. Если расстояние больше, собственник должен оплатить строительство ЛЭП — это рассчитывается индивидуально.
Кроме того, в новый тариф включена стоимость счетчика, вводного автомата и щита учета. Раньше граждане ставили их за свой счет. В списке нововведений также:
- Теперь заявление на подключение можно подать в электронном виде через портал электросетевых услуг.
- Договор будет заключен автоматически после оплаты счета за технологическое присоединение.
- Сетевая организация обязана размещать в личном кабинете потребителя условия договора, технические условия, счета и инструкции.
Узнать, сколько стоит провести электричество на участок, раньше можно было на портале «Россетей», но сейчас калькулятор временно не работает — в него вносят изменения из-за новых тарифов.
Сколько киловатт подключать
До июля 2022 года за 550 рублей потребители получали 15 кВт, а теперь, с повышением ставки тарифа, можно оплатить подключение нужного количества киловатт.
Если дом отапливается электричеством, то энергия на нагрев помещений, воды в бойлере, питание бытовой техники потребует мощности не меньше 15 кВт. При газовом отоплении стандартных 15 кВт будет достаточно, а если отапливать, готовить и греть воду с использованием электричества, лучше подключать больше.
Какую электросетевую компанию выбрать
Сетевые компании делят между собой территории, которые обслуживают. Чтобы узнать, какая именно курирует нужный участок, стоит обратиться в муниципалитет: там сориентируют, какая организация ближе всего. Через нее и произойдет подключение.
Куда подавать документы на подключение
О подключении к электросетям нужно заявить.
Сначала предстоит подготовить пакет документов и принести его в электросетевую компанию, которая отвечает за участок, куда попадает адрес подключения. Сетевикам понадобятся:
- заявление на технологическое присоединение;
- документ, подтверждающий право собственности на участок (например, выписка из ЕГРН).
Могут потребоваться дополнительные документы, тогда сетевая компания уведомит о том, что их необходимо предоставить.
Как заключить договор технологического присоединения
После получения заявления и полного комплекта документов у сетевой компании есть 15 дней, чтобы выслать заявителю проект договора технологического подключения с приложением технологических условий. В нем будет список работ, которые нужно выполнить, расположение счетчика электроэнергии (на столбе, фасаде дома или стене), а также сроки.
Договор и приложение подписываются в двух экземплярах, один из них заявитель должен направить представителю компании.
У современных потребителей есть выбор — заниматься оформлением самостоятельно или обратиться в специализированную компанию, которая сделает все под ключ. В Московской области стоимость такой услуги начинается от 25 тыс. рублей.
В каких случаях нужно разрабатывать проект электрификации участка
Если нужно подключить земельный участок и дом к сетям мощностью больше 15 кВт, то потребуется составить проект электрификации участка. Такие работы можно заказать в частной организации, которая соответствует техническим требованиям электросетевой компании.
За чей счет производится присоединение к электросетям
Вопрос подведения электроэнергии к границам участка — зона ответственности электросетевой компании, а остальные работы оплачивает собственник участка.
Подключение к электричеству может быть осуществлено одним из способов:
- По воздуху: электрокабель должен входить в дом на высоте не ниже 2,75 метра, а расстояние от дома до последней опоры должно быть не более 10 метров.
- Под землей: электрокабель кладут в трубе на глубине не менее 0,8 метра.
Для подключения по воздуху обычно используется СИП — самонесущий изолированный провод из алюминия или его сплавов. В качестве изоляции применяют специальный полиэтилен, устойчивый к солнечному свету и влаге. Воздушный способ самый простой и удобный — размеры участка и расстояние до дома обычно не требуют установки промежуточных опор. Поэтому кабель тянется напрямую от ближайшего столба ЛЭП к стене дома. Это работа на высоте, поэтому необходимо обратиться к специалистам.
Подземный способ прокладки кабеля к дому — это более дорогостоящий вариант. Нужно выкопать траншею на глубине почти метр и учесть, что растения и любые постройки, которые есть на участке, придется огибать. Значит, потребуется покупать более длинный кабель и планировать больший объем работ.
При таком способе укладки обычно используются дорогостоящие марки медного кабеля, например бронированный. Он защищен стальными полосами, намотанными по спирали по всей длине провода.
Что лучше использовать, подскажет профессиональный строитель: как выбрать подрядчика для строительства дома, мы рассказываем здесь.
Что делать после завершения работ по электрификации участка
Когда работы завершены, необходимо направить уведомление в электросетевую компанию. После этого она пришлет на участок представителя, который проверит соблюдение всех технических требований. Следующий этап — заключение договора с энергосбытовой компанией. Только после этого начнется подача электричества.
Можно ли подключиться к электросети самостоятельно
Самостоятельное подключение к электросетям чревато штрафом и уголовной ответственностью.
Штрафные санкции грозят тем, кто подключился к электросетям без разрешения, и тем, кто ухитрился использовать электричество без счетчика. Самовольное подключение к электросетям может обернуться крупными штрафами от 10 до 300 тыс. рублей (максимальная сумма для юридических лиц). Для граждан «расценки» на штрафы следующие: 10–15 тыс. рублей за первое нарушение и 15–30 тыс. рублей — за повторное.
Штраф — это наказание за сам факт нарушения. Если пришла проверка и обнаружила неработающий счетчик или физлицу удалось провести электричество на участок в СНТ, минуя договор технологического присоединения, это повод не только для штрафа.
Кроме него, придется заплатить за неучтенные ресурсы. Их посчитают отдельно: сколько электроэнергии потенциально потерял поставщик. Расчет будет сделан по максимальной мощности с момента последней проверки. Даже если подключение было неделю назад, могут начислить оплату за несколько месяцев круглосуточного потребления по повышенным тарифам.
Когда нажимаешь на статью: Как провести электричество на участок, ожидаешь 1) нужно зайти туд-то 2) выбрать/написать/запросить то-то 3) отправить запрос/заявку туда-то 4), 5) так далее
А тут "вода", написано чтобы пустое место заполнить, а не прошедший процесс, статья бесполезна полностью
Олег Т.здравствуйте. Спасибо, что нашли время поделиться мнением и обратной связью.
Есть два земельных участка. Первый участок подал заявку, на подключение эл. эергии,
в ноябре 2023 года и подключили
в декабре 2023 года по льготной второй категории за 4250 руб кВт.
В мае 2024 года подал заявку на подключение второго. Согласно постановлению правительства
от 2022 года 30 июня во вторую льготную категорию я не попадаю в течении трех лет.
Но в изменениях правительства от 6 мая 2024 года с 1 июля в правилах технологического
присоединения идут изменения и вроде как абзац " В границах территории субъекта Российской
Федерации одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном
основании, соответствующих критериям, указанным в настоящем абзаце, с применением
установленных настоящим абзацем особенностей расчета платы за технологическое присоединение
не более одного раза в течение 3 лет." Утратил силу. Или это не так? Могу я сейчас подать
заявку на присоединение ,не дожидаясь 3-х лет и подключится по второй льготной категории?
Пользовательздравствуйте! Рекомендуем обратиться за помощью к юристам.
Нужно начать строительство дома в ипотеку,а тут ещё выкладывай средства на свет ,а потом ещё и газ. Спасибо за статью!
Ринат Я.💚
откуда у простого народа будет возможность,взять и выложить такие огромные суммы.Если повторное подключение на другом участке это вдвойне большая сумма.
Баярма Ц.добрый день. Спасибо, что поделились своей точкой зрения.