Фермерам разрешили заселять туристов в гостевые дома
Владельцам ферм в России разрешили официально размещать туристов в гостевых домах, расположенных на участках. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
«Подготовлены корректировки в действующее законодательство, которое расширяет для владельцев крестьянских и фермерских хозяйств возможность участия в туристических программах. На местах приезжим зачастую предлагают поселиться в жилье, которое находится на землях сельхоз назначения. Это такие небольшие гостевые дома, где раньше нельзя было официально оказывать услуги по временному размещению путешественников. <…> Теперь такое ограничение снимается», — сообщил Мишустин на заседании правительства.
Он подчеркнул, что интерес к подобным туристическим проектам растёт, поэтому владельцы фермерских земель смогут активнее развивать это направление в регионах.