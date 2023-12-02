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Фермерам разрешили заселять туристов в гостевые дома

Дата публикации: 02 дек 2023
Фермерам разрешили заселять туристов в гостевые дома

Владельцам ферм в России разрешили официально размещать туристов в гостевых домах, расположенных на участках. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Подготовлены корректировки в действующее законодательство, которое расширяет для владельцев крестьянских и фермерских хозяйств возможность участия в туристических программах. На местах приезжим зачастую предлагают поселиться в жилье, которое находится на землях сельхоз назначения. Это такие небольшие гостевые дома, где раньше нельзя было официально оказывать услуги по временному размещению путешественников. <…> Теперь такое ограничение снимается», — сообщил Мишустин на заседании правительства.

Он подчеркнул, что интерес к подобным туристическим проектам растёт, поэтому владельцы фермерских земель смогут активнее развивать это направление в регионах.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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