Как получить сертификат на земельный участок
У многодетных семей в России есть возможность получить от государства землю в собственность. Чтобы оформить сертификат на земельный участок и стать его владельцем, нужно правильно подготовить заявку.
Рассказываем, как узнать, положена ли семье бесплатная земля, и какие документы понадобятся, чтобы ее получить.
Кто имеет право на бесплатный участок
Существует несколько программ, по которым различным категориям граждан государство дает землю в безвозмездное пользование: кому-то участок перейдет после 5 лет аренды на определенных условиях (например, «Дальневосточный» или «Арктический гектар»), кому-то он передается во владение сразу. Так называемый земельный сертификат полагается только многодетным семьям — о нем и поговорим.
В РФ двенадцатый год действует государственная программа, по которой многодетные семьи могут бесплатно получить кусок земли. Площадь участка может быть от пяти до десяти соток. Землю можно использовать для строительства дома, ведения приусадебного хозяйства, садоводства или огородничества — назначение указывают в заявке.
На федеральном уровне в программе определены общие условия, а регионы могут добавить свои собственные — в соответствии с местными особенностями. Изменения фиксируют в законе о предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, бесплатного земельного участка.
Общие условия следующие:
- наличие у всех членов семьи российского гражданства;
- правом на бесплатный участок можно воспользоваться только один раз;
- участок должен быть оформлен в общую собственность семьи.
В списке региональных требований могут быть:
- проживание в регионе в течение определенного срока (наличие местной регистрации обязательно);
- официально оформленный брак;
- отсутствие земли в собственности;
- отсутствие частного дома;
- необходимость улучшить жилищные условия (то есть нужно встать на учет как семья, нуждающаяся в жилье).
Узнать требования, действующие в конкретном регионе, можно на административных сайтах муниципальных образований.
Участки предоставляют по очереди. «Стоять» в ней, возможно, придется долго. Иногда несколько лет. За это время условия, которым соответствовала семья, подавая заявление на предоставление земли, не должны измениться. То есть родители не могут быть разведены, своего жилья по-прежнему быть не должно. Исключение составляет возраст детей: если им за время ожидания исполнится 18 лет, льгота сохраняется.
Какие семьи считаются многодетными
Сейчас многодетная семья — это та, где воспитываются трое и более несовершеннолетних. В январе 2024 года в России установили единый статус многодетных семей. Такие семьи будут получать меры поддержки до тех пор, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет или 23 года при очном обучении.
В некоторых регионах есть нюансы, связанные с возрастом детей в многодетных семьях. Например, в Ленинградской области студенты очной формы обучения «не мешают» семье быть многодетной.
Что делать, чтобы получить участок
Чтобы получить бесплатный земельный участок, нужно собрать документы, написать заявление, дождаться очереди и потом оформить право на владение.
В пакет документов, который нужно собрать, входят:
- заявление с просьбой предоставить земельный участок. Другая формулировка — о постановке на учет с целью получения земельного участка;
- копия паспорта;
- паспорта или свидетельства о рождении детей (дополнительно, но не везде обязательно);
- согласие на обработку персональных данных.
Полный перечень нужно уточнять в муниципалитете по месту регистрации. Документы подают через МФЦ или напрямую в департамент, который курирует имущественные и земельные вопросы в регионе. Власти сами решают, кому и какой участок предоставить.
Но есть регионы, например, Московская область, где можно выбрать надел из специального перечня (его составляют в начале года). Заявление о предоставлении участка рассмотрят в течение 30 дней.
Затем нужно будет ждать, пока подойдет очередь. О том, что это произошло, власти пришлют уведомление. В отличие от срока рассмотрения заявления, срок предоставления участка не ограничен — все зависит от ситуации в регионе и наличия земли у муниципалитета.
Как оформить участок через электронную регистрацию, мы рассказали здесь.
Что такое сертификат на земельный участок
Есть регионы, где получить землю по программе нельзя. Например, в Москве многодетная семья не может получить участок, так как в городе дефицит земли. Поэтому многодетным семьям из столицы выдают участки по соседству — в Московской области.
Из-за того, что не во всех регионах достаточно земли, чтобы раздавать ее по этой программе, в законодательстве появилось дополнение. И с 2015 года вместо земли многодетные семьи могут получить денежную компенсацию. Другое название — сертификат за земельный участок многодетным семьям или сертификат на земельный капитал.
Сертификат — это документ с номером. В нем указывают ФИО заявителя, регион, где он будет применен, сумму компенсации и срок действия.
Не во всех регионах выдается сертификат взамен земельного участка. В некоторых воспользоваться льготой можно только в материальном виде — получить землю.
Сумму выплат на основании земельного сертификата регионы рассчитывают самостоятельно. В Ленинградской области это 400 тыс. рублей, в Нижегородской — 470 тыс. рублей, в Кировской — 130 тыс. рублей, а в Ненецком автономном округе — от 450 тыс. до 1 млн рублей.
Указанные суммы — предельно возможная выплата. Но она может оказаться и меньше. Зависит от того, сколько детей в семье и на что будет потрачен сертификат. Но можно объединить средства материнского капитала, причем как федерального, так и регионального, и земельного сертификата.
Что делать, чтобы получить земельный сертификат
Получить сертификат земельного участка многодетным семьям можно, если семья соответствует всем требованиям, установленным в регионе. Узнать о требованиях стоит в департаменте социальной защиты, имущественном департаменте (фонде) или на сайте администрации. Общее требование — семья должна нуждаться в жилье. Обычно, чтобы это подтвердить, нужно получить статус малоимущей семьи.
После того, как изучены все требования и собраны документы, нужно встать в очередь на бесплатный земельный участок, подав соответствующее заявление (подробно об этом мы рассказали выше по тексту). Есть регионы, где можно выбрать — вставать на учет на получение участка или земельного сертификата.
Если такой выбор есть, можно сразу занимать место в нужной очереди и писать соответствующее заявление. Среди региональных особенностей встречается требование к составу заявителей. Где-то мать может подать документы одна, а где-то нужно, чтобы пришли и отец, и мать детей.
Взяв документы, сотрудник МФЦ или департамента выдаст расписку об этом. Когда решение будет принято, о нем сообщат заказным письмом. Отказы по заявлениям на сертификат на собственность земельного участка или самой земли тоже бывают. Обычно отказывают, если семья не соответствует условиям программы или если выясняется, что это не первое обращение.
Те, чье заявление на участок одобрили, попадают в специальный реестр. Профильный департамент или администрация размещают его на официальном сайте.
Оказавшийся в этом реестре может подавать заявление на земельный сертификат. Это делают тоже в МФЦ или департаменте земельных отношений или имущества. Кроме заявления понадобятся:
- паспорт;
- свидетельство о браке;
- свидетельства о рождении детей (паспорт, если уже есть);
- документы, которые подтвердят проживание в регионе в течение требуемого срока.
Детали надежнее уточнить в том регионе, где реализуется льгота.
Обратившись за сертификатом, семья не сможет получить участок по программе предоставления земли многодетным и наоборот. Поэтому важно взвесить, какой вариант поддержки удобен конкретной семье. Какие еще существуют способы получить землю от государства и кому доступна эта возможность, читайте в другой статье.
На что можно потратить выплату
Срок рассмотрения заявления на сертификат чуть длиннее, чем на получение участка, и составляет от 30 до 60 рабочих дней. Результатом рассмотрения становится распоряжение о выдаче сертификата, а сама бумага будет чуть позже, через 10-20 дней (в разных регионах сроки отличаются).
Сертификат имеет срок действия. Его тоже устанавливают региональные власти. Есть субъекты Федерации, где сертификат бессрочный, в других есть ограничения 90 дней, еще в одном — три года. Пока сертификат действует, нужно успеть провести сделку и получить деньги. Как купить землю — смотрите нашу пошаговую инструкцию.
Региональные особенности
Земельный сертификат, как и материнский капитал, имеет целевое назначение. Потратить его на отпуск или другие нужды, кроме утвержденных законодательно, не получится. Основная цель земельного сертификата — оплата покупки земельного участка. Если семья присмотрела участок и хочет именно его, а не случайный, который достанется по программе, сертификат поможет его выкупить.
Оплата сертификатом покупки земельного участка доступна во всех регионах России, где предусмотрена возможность получить этот документ. В некоторых перечень возможностей шире.
Так, в Архангельской области полученные деньги можно направить на покупку готового или строящегося жилья в многоквартирном доме, или частного дома, или взять ипотеку (первоначальный взнос или погашение). В Вологде, кроме этих возможностей, предусмотрена оплата устройства инженерных коммуникаций на участке. Как выбрать участок под строительство жилья, на что обратить внимание — читайте подборку статей на Домклик.
Когда и кому приходят деньги
Выплату получают после сделки. Нужно написать заявление на нее, и деньги придут в установленный в регионе срок. Но получит их не владелец сертификата, а продавец участка или квартиры. В договоре купли-продажи нужно будет указать, что способом оплаты являются средства земельного сертификата.
В некоторых регионах выплата по сертификату может компенсировать расходы семьи на приобретение участка. Тогда нужно поступить так: купить участок на собственные деньги, оформить его в собственность, принести в муниципалитет или департамент имущества документы, подтверждающие оплату, и документы на землю, написать заявление на получение выплаты. Но, по словам экспертов, такая схема встречается реже, чем та, что предусматривает перечисление денег напрямую продавцу.
Заключение
- Земельный сертификат — это выплата взамен получения бесплатного участка для многодетных семей.
- Чтобы получить сертификат, сначала нужно получить бесплатный земельный участок, если в регионе не предусмотрен выбор — «участок или сертификат».
- Сертификат можно потратить только на покупку земли или жилья (если регион предусматривает такую возможность).
- Документ имеет срок действия. За это время нужно провести сделку и заявить о необходимости провести выплату.
- Деньги по сертификату получает продавец земли.
- Воспользоваться сертификатом можно только один раз.
А у меня ипотека и видетели превышают квадраты поэтому мне отказали в земельном участке, хоть и я многодетная мать одиночка, вот и несправедливость
Я стою в очереди на получение участка в московской области. Но за время ожидания я успел купить участок (менее 6 соток) с домом. В этом случае меня снимут с очереди и уже ничего не дадут?
Максим Ш.здравствуйте! Рекомендуем уточнить эту информацию напрямую там, где вы стоите в очереди.
Максим Ш.Здравствуйте. Вам надо отказаться в МФЦ от очереди на землю. Подать заявление на земельный сертификат. Получить его. Только после этого приобрести землю, там семь наименований земель, нельзя купить ИЖС. Оформить в собственность участок, и только потом подать на возмещение средств, по этому сертификату. Если Вы купили уже,до снятия с очереди на землю и до приобретения сертификата, Вам не возместят.