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Недвижимость
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Названы регионы России с самой дешёвой загородной недвижимостью в сентябре

Дата публикации: 10 окт 2023
Названы регионы России с самой дешёвой загородной недвижимостью в сентябре
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Смоленская область стала лидером среди регионов России с самой низкой средней стоимостью загородной недвижимости — кв. метр загородного жилья здесь стоит 26 тыс. рублей. К таким выводам пришли аналитики Домклик Сбербанка, проанализировав витрину объявлений.

Где самое доступное загородное жильё

В топ-5 регионов с самым доступным загородным жильём, по данным аналитиков, также вошли Псковская и Новгородская области — с ценой за «квадрат» по 30 тыс. рублей, Волгоградская — 32,9 тыс. рублей и Курганская — 33,3 тыс. рублей области.

Топ-10 регионов с наименьшей медианной стоимостью 1 кв. метра загородной недвижимости. Данные витрины Домклик на сентябрь 2023 года:

В исследовании для каждого региона рассчитана медианное значение стоимости м2 загородной недвижимости. Учитывались актуальные на сентябрь 2023 года объявления на витрине Домклик (дома и участки).
В исследовании для каждого региона рассчитана медианное значение стоимости м2 загородной недвижимости. Учитывались актуальные на сентябрь 2023 года объявления на витрине Домклик (дома и участки).

Где самое дорогое загородное жильё

Самые высокие расценки на загородную недвижимость зафиксированы в Санкт-Петербурге — 312,5 тыс. рублей, Ленинградской области — 270 тыс., Москве — 171,8 тыс. и Севастополе — 148,4 тыс. рублей.

По данным Домклик, средняя стоимость кв. метра на рынке готовой загородной недвижимости в России — 79,2 тыс. рублей.

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Загородная недвижимость: строительство и покупка
Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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