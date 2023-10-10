Названы регионы России с самой дешёвой загородной недвижимостью в сентябре
Смоленская область стала лидером среди регионов России с самой низкой средней стоимостью загородной недвижимости — кв. метр загородного жилья здесь стоит 26 тыс. рублей. К таким выводам пришли аналитики Домклик Сбербанка, проанализировав витрину объявлений.
Где самое доступное загородное жильё
В топ-5 регионов с самым доступным загородным жильём, по данным аналитиков, также вошли Псковская и Новгородская области — с ценой за «квадрат» по 30 тыс. рублей, Волгоградская — 32,9 тыс. рублей и Курганская — 33,3 тыс. рублей области.
Топ-10 регионов с наименьшей медианной стоимостью 1 кв. метра загородной недвижимости. Данные витрины Домклик на сентябрь 2023 года:
Где самое дорогое загородное жильё
Самые высокие расценки на загородную недвижимость зафиксированы в Санкт-Петербурге — 312,5 тыс. рублей, Ленинградской области — 270 тыс., Москве — 171,8 тыс. и Севастополе — 148,4 тыс. рублей.
По данным Домклик, средняя стоимость кв. метра на рынке готовой загородной недвижимости в России — 79,2 тыс. рублей.