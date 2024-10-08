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Инвестиции
Когда ипотека дешевле аренды: как снизить ставку по ипотеке и выгодно купить квартиру
08 окт 2024
7K
Инвестиции в недвижимость Крыма в 2024 году: перспективы, риски и цены
17 сен 2024
1K
Как инвестировать в земельные участки и при чем тут пермакультура
29 июн 2024
3K
Покупка квартиры в доме под снос: хорошая инвестиция или нет
09 июн 2024
15K
Инвестиции в недвижимость в 2024 году: как грамотно вложить деньги и сколько можно заработать
11 мар 2024
17K
Ликвидность недвижимости: что это такое и что на нее влияет
26 нояб 2023
15K
Инвестиции в недвижимость: как выгодно вложить деньги
28 мар 2023
188K
Как выбрать квартиру для инвестиций
14 окт 2021
3K
1
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