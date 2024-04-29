Как арендовать землю у государства
Взять землю в аренду у государства может каждый россиянин в любом регионе. Порядок оформления и пакет документов зависят не только от города, но и от того, относится ли гражданин к категории льготников, и от цели, ради которой земля нужна в аренду.
Разбираемся, что делать, чтобы арендовать участок земли у государства, и сколько это стоит.
На каких условиях и на какой срок можно арендовать землю
Право взять участок земли в аренду у государства есть у всех граждан РФ и компаний, которые работают в стране. То есть и у физических, и у юридических лиц.
Законодательно предусмотрено более 20 целей использования арендованной у государства земли. Основной документ, который регулирует отношения в сфере аренды государственных участков, — Земельный кодекс РФ.
За последние 8 лет аренда земли у государства стала проще, потому что наработана и проанализирована судебная практика и внесены изменения в законодательство. Теперь предоставление свободных земельных участков в долгосрочную аренду стало обязанностью государственных и муниципальных органов власти.
Срок зависит от цели
Срок, на который можно арендовать землю у государства для бизнеса или ведения приусадебного хозяйства, будет зависеть от целей использования участка. Максимальный — 49 лет.
Например, аренда участка земли у государства под строительство дома для дальнейшего проживания доступна на 20 лет. Когда они пройдут, договор можно будет продлить. Если компания планирует реконструкцию, ей сдадут землю на 3 – 10 лет.
Вот несколько примеров целевого использования земли, арендованной у муниципалитета, со сроками:
- для строительства или реконструкции многоэтажного здания — 10 лет;
- для использования под ИЖС — 20 лет;
- сельскохозяйственные работы, которыми будет заниматься компания, — 5 лет;
- для ведения фермерского хозяйства — 3 года.
Дополнительные условия
Полученный в аренду участок можно использовать только под заявленную цель. То есть строить капитальный дом на сельскохозяйственной земле — нельзя, если он займет слишком большую площадь и для сельского хозяйства не останется места.
Помимо этого, ограничения на арендатора могут возложить дополнительные обязательства. Например, не вырубать лес, если он есть на участке, не застраивать прибрежную зону. Какие виды участков бывают и что на них можно возводить, рассказываем здесь.
За землю, взятую в аренду у государства или полученную в безвозмездное пользование, налог платить не нужно. Это обязанность собственника, а собственник — государство. Арендатор же обязан обслуживать участок: использовать по назначению, оплачивать ресурсы: воду, электричество, газ.
Как формируется цена аренды
Прежде чем начинать оформление, хорошо бы изучить, сколько стоит аренда земли у государства. Цена зависит буквально от всего: категории земли, кадастровой стоимости, цели использования, региона и результата торгов (если право аренды участка получено на торгах, но об этом — ниже). Но в любом случае она ниже рыночной.
В каждом регионе своя цена
Регионы устанавливают свои цены в зависимости от количества земель разных категорий и планов властей по их использованию. Диапазон цен, который называют специалисты: от 0,1 рубля и до 70 рублей за квадратный метр.
Распространено мнение, что недорогая аренда муниципального участка доступна только в регионах. Это не так. Можно арендовать землю у государства в Московской области, и цена не обязательно будет высокой. Так, базовая ставка аренды участка, занятого жильем, в границах населенных пунктов начинается от 0,95 рубля за квадратный метр.
Способ получения участка тоже влияет
Кроме категории земель и разрешенного использования, на размер арендной платы или ее отсутствие влияет способ получения земли: по очереди или вне очереди, или в результате торгов. Это важные условия аренды земли у государства.
Можно ли арендовать землю у государства без торгов, и кто это может сделать
Без торгов, в порядке очереди или вне ее могут получить участок льготные категории граждан. По законодательству у них есть основания получить землю в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства или приусадебного хозяйства.
Вне очереди на аренду могут претендовать, например, пострадавшие от радиации вследствие аварии на ЧАЭС. Остальные льготники встают в очередь на получение участка.
Наиболее часто встречающиеся категории — многодетные семьи с тремя и более детьми на иждивении, ветераны ВОВ, участники боевых действий, молодые семьи и специалисты.
Состоять в одной из этих категорий недостаточно: нужно еще доказать нуждаемость в жилье — это юридический термин, он означает, что, имея такой статус, гражданин может безвозмездно получить участок в пользование от государства. Тут тоже есть категории: военнослужащие, педагоги, сотрудники следствия и прокуратуры, судьи, Герои Труда, ветераны, Герои Советского Союза и РФ, чернобыльцы.
Но можно также подтвердить нуждаемость в жилье, получив статус малоимущего. Для этого власти анализируют доходы и имущественное положение заявителя. В каждом регионе свой прожиточный минимум. Если доход ниже, это повод признать человека малоимущим.
Далее, в зависимости от того, на федеральном или региональном уровне подтвержден статус льготника, предстоит встать на федеральный или местный жилищный учет. Когда очередь подойдет, очередник получит уведомление и сможет приступить к выбору участка и дальнейшим процедурам.
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Государственный участок через торги
Если будущий арендатор участвует в торгах, цена аренды будет назначена после их проведения. Торги — это аукцион с шагом повышения. Когда они заканчиваются, победитель получает право заключить договор аренды с установленным размером ежегодной оплаты.
Начальную цену, с которой начинаются торги, устанавливает местная администрация в соответствии с п. 14 ст. 39.11 ЗК РФ:
- по результатам рыночной оценки;
- не менее 1,5% кадастровой стоимости участка, утвержденной не раньше чем за 5 лет до торгов.
Для договоров, которые заключаются без торгов, стоимость аренды определяется по формуле: кадастровая цена участка, умноженная на коэффициент.
Коэффициент зависит от статуса арендатора и целевого назначения земли. Но есть еще несформированные участки — без установленных границ, незарегистрированные. Для них определить стоимость аренды заранее нельзя, ее рассчитывают после того, как проведены необходимые процедуры оформления. Договор с арендатором заключается, если он согласен платить назначенную цену за использование земли.
Как найти участок под аренду
Информация о том, где есть земля под аренду у государства, размещается на сайтах города или специализированного департамента, который занимается землей и имущественными отношениями.
Например, в Московской области это Министерство имущественных отношений. Иногда соответствующие объявления дублируются в местных СМИ. Этот способ задействовать нельзя, если участок подыскивает льготник, которому положена земля для безвозмездного использования с целью строительства жилья. Льготные категории граждан ищут участок самостоятельно.
Для этого, например, можно обратиться в региональное отделение Росреестра, где предоставят перечень незанятых участков. Или — к региональным кадастровым инженерам, которые помогут подобрать свободную землю и, возможно, проконсультируют насчет ее особенностей. Эта услуга будет платной, и о ее стоимости нужно узнавать у конкретного специалиста.
Еще один вариант — воспользоваться публичной кадастровой картой. Искать просто, если известен кадастровый номер участка. Если нет, листать карту придется наугад. Но можно подготовиться. Например, найти на сайте местной администрации генплан, в нем будет схема градостроительного зонирования. На ней отмечают зоны индивидуальной жилой застройки. Запомнив, где они находятся, можно посмотреть на кадастровой карте, есть ли там подходящая площадь.
Подходящей будет та, что соответствуют следующим требованиям:
- Никому не принадлежит (не указан частный собственник)
- Не выставлен на аукцион
- Без обременений (ограничения использования, арест)
- Свободен от застройки
- К участку есть доступ через общую территорию
- Размеры не превышают максимальные, установленные в регионе (их указывают в местных правилах землепользования и застройки, которые можно найти на сайте администрации или департамента, курирующего строительство)
Как взять землю в аренду у государства
Участие в торгах
Торги — это ответ, как арендовать землю у государства. Они проводятся на крупных площадках — официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов, РТС-тендере и других. Практически во всех субъектах есть регламенты, которые описывают порядок предоставления земельного участка в аренду на торгах. Этот документ можно запросить у местных властей.
Процедура проведения торгов выглядит следующим образом: участники подают заявки, вносят задаток и в назначенную дату проходит аукцион. Право заключить договор аренды получает тот, кто предложил самую высокую цену. Но она чаще всего ниже рыночной стоимости. Если в торгах участвует один человек, значит, он получит землю в аренду по стартовой цене.
Аукцион проводят сразу, при условии, что участок сформирован, поставлен на учет и имеет доступ к коммуникациям (последнее не строго обязательно).
Но бывает, что участок не оформлен. Тогда до проведения торгов разрабатывают и утверждают схему его расположения, делают межевание, ставят на кадастровый учет. Все это организует тот, кто выступил инициатором аренды земли, то есть будущий арендатор. Это требует дополнительных расходов на кадастрового инженера и оплату государственной пошлины, но зато выше шанс, что участок достанется именно тому, кто его хочет и занимается им.
После того как аукцион завершен и договор аренды подписан, его нужно зарегистрировать в Росреестре, предоставив:
- заявления на регистрацию;
- оригинал и копию договора;
- кадастровый паспорт;
- паспорт арендатора;
- подтверждение оплаты госпошлины.
После регистрации документы возвращаются заявителям с отметкой из Росреестра.
Аренда без торгов
Закон предусматривает случаи, когда торги не нужны. Например, без них участок предоставят:
- владельцу объекта незавершенного строительства, чтобы достроить его (однократно);
- владельцу здания на земельном участке, который принадлежит государству;
- тому, с кем заключен договор о комплексном развитии территории;
- гражданину или фирме взамен участка, изъятого для государственных или муниципальных нужд.
В ситуации, когда без торгов оформляется безвозмездное пользование государственной землей, есть риск получить отказ в заключении договора.
Самые распространенные причины — следующие:
- заявитель не льготник или льготник, но не подтвердил нуждаемость в жилье;
- выбран не тот участок — вместо земли под ИЖС, промышленного назначения;
- участок занят или его предварительно предоставили другому заявителю;
- на участке есть постройки;
- участок изъят из оборота и зарезервирован для госнужд;
- участок есть в списке выставленных на аукцион.
Тогда нужно будет выбирать новый участок и проходить процедуру повторно.
Выкуп арендованной земли
Арендованный у государства земельный участок можно выкупить. Иногда это условие указывают в договоре аренды, но такая возможность есть, даже если такой пункт в договоре отсутствует. Например, если на участке есть постройки, принадлежащие арендатору, он может выкупить участок в любое время, потому что у него приоритетное право выкупа. Но при условии, что его объект расположен на государственной или муниципальной земле.
Такая схема действует в Москве с участками под ИЖС, которые город регулярно выставляет на торги. Победитель получает участок в аренду, затем у него есть полтора года, чтобы построить на нем дом и оформить его в собственность. После этого арендатор может выкупить участок за 40% кадастровой стоимости — напрямую у муниципалитета и без торгов.
В любом случае цена продажи не может быть выше кадастровой стоимости участка. Формула для расчета стоимости выкупа выглядит следующим образом: кадастровая стоимость, помноженная на ставку земельного налога и на коэффициент для земельного налога, который действует в муниципалитете.
Выгодное отличие стоимости выкупа от рыночной видно на примере: кадастровая стоимость участка площадью 8,6 сотки в Тюменском районе Тюменской области — 114 735 рублей. Выкупная цена получится всего 3442 рубля: 114 735 × 0,3% × 10, где 0,3% — ставка земельного налога в этом районе, а 10 — кратность ставки для расчета цены выкупа участка в регионе.
Дополнительные ограничения
Выкупить участок не получится, если дом на нем не построен. Дом обязательно нужно поставить на кадастровый учет и ввести в эксплуатацию. Еще муниципалитет может установить минимальный процент от территории участка, которая должна быть занята постройкой, и его тоже надо будет соблюсти, иначе здание не зарегистрируют.
Если договор аренды заключен больше чем на пять лет, арендатор может переуступить участок — фактически продать право его аренды. Но при этом запрещено изменять условия договора. Переуступку права надо зарегистрировать в Росреестре и потом принести договор в администрацию. После этого прежнему и новому арендаторам придет уведомление о передаче прав и обязанностей по договору аренды.
Но льготники так сделать не могут, потому что в отношении них действует запрет перехода прав, неразрывно связанных с личностью их обладателя. То есть не имеющее льгот лицо не может пользоваться участком на условиях, на которых он передан льготнику.
Общая рекомендация
Итак, льготники могут рассчитывать на внеочередное или по очереди получение земли от государства с целью ИЖС, если будут признаны нуждающимися в жилье или относятся к категории льготников, для которых на федеральном уровне предусмотрена такая возможность.
Выяснить шансы для льготного оформления можно в местном МФЦ. Вполне вероятно, получать статус малоимущего будет необязательно. И, например, сработает принадлежность к определенной профессии, представители которой наделены льготой на землю.
Если льгота есть, можно искать участок на кадастровой карте или обратиться в администрацию или региональный департамент по имуществу с заявлением об аренде.
Если льготы нет или ее слишком сложно оформлять, можно попробовать участие в торгах. Если повезет, то получится взять аукционный участок без торгов. Это бывает, когда в них только один претендент. Плата по договору будет больше, чем при льготном получении земли, но все же ниже рыночной.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на какую услугу надо подавать заявление на портале Услуги Мос Рег, если я как физлицо хочу взять участок в аренду с ВРИ ЛПХ (приусадебный), участок в границах населенного пункта, принадлежит муниципалитету, поставлен на кадастровый учет?
Надежда С.здравствуйте. Увы, не подскажем. Возможно, на сайте есть контакты поддержки, куда вы можете обратиться с этим вопросом.
Если участок арендуется у государства/муниципалитета, то на строительство дома на таком участке ипотеку взять не получится никак?
Кирилл О.здравствуйте. Зависит от условий конкретной программы. Ваш вопрос касается какой-то определенной программы кредитования?
Такая ситуация ,подала заявление в департамент градостроительства о праве выкупа участка в бывшем снт,дали добро,начала работу с Кадастровыми инженерами,заплатила за схему,отправила документы на предварительное согласование, ответ пришёл отрицательный,что они не могут предоставить землю предназначенную для снт и то что раньше они разрешили выкуп на торгах считать больше не действительным!как быть теперь не понимаю и деньги заплатила и без участка осталась
Екатерина Ц.здравствуйте. Увы, тут мы не можем подсказать.