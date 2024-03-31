У меня квартира в ипотеку: что я могу с ней делать
Существует заблуждение, что квартира, купленная в ипотеку, принадлежит банку. Это не так. Собственник квартиры — покупатель, который имеет право распоряжаться своим имуществом. Но до полного погашения кредита на недвижимости будет обременение: продавать и совершать другие сделки с этой недвижимостью просто так нельзя.
Рассказываем, что вы можете делать с ипотечной квартирой и на каких условиях.
Сдавать квартиру в аренду или наем
❗️Согласие банка: необходимо, если это прописано в договоре ипотечного кредитования
Часто именно сдача ипотечной квартиры становится главным источником средств для погашения того же ипотечного кредита. Для того, чтобы сдать квартиру в аренду или наем одобрение банка не требуется (ГК РФ, ст. 346 п. 3).
Но в том же законе есть один важный момент: если в ипотечном договоре присутствуют иные условия, они будут иметь силу. Например, что собственник может передавать заложенное имущество в пользование третьим лицам, лишь согласовав это с банком. Если этого не сделать, то банк может обязать вас досрочно выплатить весь долг по ипотеке. Так что внимательно читайте договор.
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Делать ремонт и перепланировку
❗️Согласие банка: на ремонт — не нужно, на перепланировку — нужно
Поддерживать приличное состояние ипотечной квартиры — в принципе обязанность собственника (ФЗ «Об ипотеке», ст. 30). Выбирать рисунок обоев, материал напольного покрытия, менять двери и сантехнику — банк вам не указ. Но при этом помните, что квартира с дорогостоящим ремонтом будет находиться в залоге у банка.
Улучшать — пожалуйста, а вот ухудшать имущество или уменьшать его стоимость сверх того, что вызывается нормальным износом, вы не имеете права (ФЗ «Об ипотеке», ст. 29). Это уже касается перепланировки и переустройства. Для банка это — обоснованный риск. Если перепланировка сильно повлияет на технические характеристики квартиры и впоследствии на ее стоимость, необходимо предварительно согласовать работы с банком. Например, вы объединили кухную с гостиной, и вместо трешки стала двушка.
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Продать квартиру
❗️Согласие банка: на продажу с последующим обременением — нужно
Продать ипотечную квартиру вы можете, но с согласия банка (ГК РФ, ст. 346). Если в документах Росреестра отмечено, что на квартире есть обременение, избежать этого не удастся. Запретить продать квартиру банк не может, а вот не дать согласия на сделку — вполне.
Сбербанк может дать согласие на продажу квартиры с последующим обременением — если другой клиент берёт ипотеку в Сбере на залоговый объект. При этом банк должен одобрить нового собственника.
Например, банк выдал ипотечный кредит человеку 35 лет с десятилетним стажем работы и официальным ежемесячным доходом в 100 тысяч рублей, а он решил продать ее молодому неработающему студенту. Для банка новый собственник — это риск, и он может такую сделку не согласовать.
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Подарить квартиру
❗️Согласие банка: на дарение с последующим обременением — нужно
Подарить ипотечную квартиру вы можете при соблюдении всех требований.
Если квартира дарится целиком, то новый владелец становится и новым заемщиком и полностью обслуживает ипотечный кредит.
Регистрировать в квартире других людей
❗️Согласие банка: нужно для временной регистрации, если это прописано в договоре ипотечного кредитования
Есть два вида регистрации: постоянная по месту жительства и временная по месту пребывания. Члены семьи собственника — супруг, дети и родители — имеют право на постоянную регистрацию. Другие люди могут считаться членами семьи, если собственник квартиры зарегистрировал их в своей квартире на этом основании (ЖК РФ, ст. 31). Запретить регистрацию членов семьи банк не может.
То же касается и временной регистрации. Собственник может зарегистрировать в своей квартире посторонних людей на определенное время. Например, жильца, которому он сдает квартиру в наем, или иногороднего друга, приехавшего поступать в университет. Но тут работает условие, как и при сдаче квартиры в аренду или наем — если в ипотечном договоре есть пункт, что временную регистрацию надо согласовать с банком — необходимо это сделать.
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Завещать квартиру
❗️Согласие банка: не нужно
В своем завещании собственник может оставить квартиру кому угодно: сыну с высоким заработком или дочке-студентке (ФЗ «Об ипотеке», ст. 37, п. 3).
Одобрение банка не нужно — банк в принципе не должен знать, в чью пользу составлено завещание (ГК РФ Статья 1123. Тайна завещания). Но с квартирой достанутся и долги по кредиту. Даже без завещания недвижимость с обременением в любом случае отойдет наследникам, но головной боли с урегулированием прав и обязанностей в таком случае прибавится.
Как и где получить согласие банка
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Здравствуйте!
Муж хочет развестись. Квартира в ипотеке, долевая собственность. Согласен на соглашение об отказе от прав за половину выплаченной стоимости. Что в этом случае считается стоимостью квартиры? Первоначальный взнос + погашенная сумма основного кредита + проценты, уплаченые банку. Или только первоначальный взнос + погашенная сумма основного кредита?
Екатерина З.здравствуйте! Увы, модератор комментариев не может оказать подобной консультации. Рекомендуем обратиться с этим вопросом напрямую к юристам.
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Здравствуйте, каким образом происходит оформление дарственной на ипотечную квартиру. Где необходимо подать заявку на рассмотрение в банк?
Павел Е.здравствуйте! Обратитесь, пожалуйста, к менеджеру по сопровождению ипотеки в личном кабинете Домклик.
Здравствуйте. Ипотеку оформляет супруг на себя, то есть собственник только он. При разводе, если таковой случится, будет ли часть квартиры моей? И обязательно для этого быть созаемщиком? Состоим в браке.
Пользовательздравствуйте! Созаёмщиками без учета платёжеспособности в обязательном порядке становятся муж и жена, если иное не предусмотрено брачным договором.
По общему правилу — ст. 34 семейного кодекса РФ — имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. То есть квартира, приобретенная за счет общих доходов, является общим имуществом мужа и жены, независимо от того, на чье имя она оформлена, если иное не предусмотрено брачным договором.
Как разделить квартиру, купленную в браке, рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/nedvizhimost/post/kak-razdelit-kvartiru-kuplennuyu-v-brake?ysclid=m14qcl2ony995098102.
Квартира находится в ипотеке, могу ли я ее продать по новому закону при разрешении банка, а потом отдать долг банку?
Елена Л.здравствуйте! Как продать ипотечную квартиру, рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/nedvizhimost/post/kak-prodat-ipotechnuyu-kvartiru?ysclid=m0xtwlv629794138433.
Здравствуйте , я оформляла ипотеку после смерти мужа.. Трое детей , не могу дальше оплатить .. Как отказаться ???
Пользовательздравствуйте! Что делать, если нет возможности выплачивать ипотеку, рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/chto-budet-esli-perestat-platit-po-ipoteke?ysclid=m0w4kulns358527917.