Как провести расчет за недвижимость между покупателем и продавцом
Покупка собственного жилья, наверное, один из самых радостных моментов в жизни каждого человека. Но насколько он радостный, настолько же и трудоемкий. Перед счастливым днем новоселья нужно пройти немало нервных и рискованных этапов, требующих предельной концентрации внимания.
Один из них — расчет с продавцом недвижимости. Рассмотрим, какие существуют варианты, в чем недостатки и преимущества каждого, и как избежать подводных камней.
1. Банковская ячейка
Расчет через банковскую ячейку — один из самых безопасных. При этом способе деньги находятся в металлическом боксе в хранилище банка под надежной защитой.
Поэтапно процесс выглядит следующим образом:
- Подписание ДКП и кредитного договора.
- Перечисление на счет покупателя и снятие наличных в кассе.
- Закладка денег в ячейку
- Регистрация ДКП и обременения (т.е. ипотеки, при наличии) в Росреестре
- Предоставление в банк подтверждения факта регистрации
- Раскрытие ячейки продавцом.
Преимущества расчета через банковскую ячейку
- Банк гарантирует сохранность денег даже в случае срыва сделки.
- Обе стороны защищены законом, регламентирующим хранение материальных ценностей (ст. 922 ГК РФ).
- Продавец не получит деньги за квартиру без оригинала договора с отметками о регистрации права в Росреестре, подтверждающего факт сделки.
Недостатки расчета через банковскую ячейку
- Не в каждом банке есть такая услуга. В этом случае, перед согласованием даты сделки, необходимо узнать, в каких кредитных организациях и на каких условиях можно арендовать ячейку.
- Это достаточно дорогостоящий способ расчета. В договоре с кредитной организацией не забудьте обозначить, кто из сторон будет оплачивать эту услугу.
- У банка могут отозвать лицензию, и тогда возврат средств станет причиной задержки сделки.
2. Аккредитив
Аккредитив — безналичный расчет через блокированный лицевой счет. Фактически это условное обязательство от покупателя, согласно которому банк выплачивает деньги продавцу после совершения сделки. До этого момента деньги замораживаются.
Как и при расчете через банковскую ячейку, продавец получит деньги только после предъявления документа, подтверждающего переход права собственности на квартиру покупателю.
Преимущества расчёта через аккредитив
- Отношения между покупателем и продавцом регламентируются законодательством, а безопасность гарантируется банком.
- Продавец сможет забрать деньги уже через несколько дней после регистрации договора купли-продажи.
Недостатки расчета через аккредитив
- Не во всех банках доступна услуга расчета через аккредитив.
- Расчет через аккредитив возможен только в рублях.
3. Наличный расчет
На первый взгляд, это самый удобный способ расчета, но он же и самый рискованный. При оплате до подписания договора о переходе собственности есть риск остаться без денег и жилья для покупателя, а после — для продавца.
Для уверенности в своей безопасности советуем позаботиться о присутствии на сделке юриста или риелтора, и обязательно взять с продавца расписку о получении денег.
Преимущества наличного расчета
- Все происходит очень быстро — в одном месте и в одно время.
- Возможен расчет в любой валюте.
- Отсутствие процентов и комиссий.
Недостатки расчета наличными
- Риск использования поддельных купюр.
- У любого банка есть определенные лимиты на обналичивание средств в банкомате. Так что, если покупатель хранит деньги на карте, могут возникнуть проблемы со снятием крупной суммы единоразово.
- Опасность транспортировки крупной суммы.
- Вероятность неправильного расчета.
4. Безналичный расчет
Перевод денег с карты на карту — распространенный, но не самый безопасный вариант расчета за покупку квартиры.
Преимущества безналичного расчета
- Продавец и покупатель могут оформить счет в разных кредитных организациях (важно, если вы покупаете недвижимость в другом городе).
- Если продавец и покупатель — клиенты одного банка, можно сэкономить на комиссии и рассчитывать на быстрый перевод денег.
Недостатки безналичного расчета
- В основном рискует покупатель, так как после перевода средств возможны проблемы с регистрацией собственности. Если продавец окажется мошенником, вернуть свои деньги можно будет только в судебном порядке.
- Часть довольно крупной суммы может уйти на проценты при переводе.
- Безналичная оплата требует расчет исключительно в национальной валюте.
5. Сервис безопасных расчетов
Сервис безопасных расчетов — это способ безналичного взаиморасчета между покупателем и продавцом, который гарантирует безопасность расчетов по сделке.
Покупатель переводит средства на специальный счет. Деньги приходят на счет продавцу только после регистрации сделки в Росреестре.
Услуга оформляется за 15 минут в отделении СберБанка.
Из документов нужны будут только паспорт и ИНН — от покупателя, паспорт и банковские реквизиты — от продавца. Также понадобится договор, на основании которого приобретается недвижимость.
В среднем, с момента оформления услуги и до получения денег продавцом проходит 7 дней. Сроки напрямую зависят от сроков регистрации сделки в Росреестре. Обычно деньги приходят в течение двух рабочих дней с момента подтверждения от Росреестра.
Преимущества сервиса безопасных расчетов
- Гарантия сохранности денег. Деньги находятся под надежной защитой до регистрации сделки в Росреестре — до этого момента покупатель не может расторгнуть договор и забрать деньги с номинального счета без согласия продавца.
- Оформление услуги занимает 15 минут. Не нужно снимать наличные в кассе, пересчитывать, вносить в банковскую ячейку или брать расписку.
- Продавцу не нужно приезжать за деньгами — достаточно на сделке сообщить реквизиты счета для перевода средств, куда и будут направлены деньги после регистрации сделки в Росреестре.
- При осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в Сбербанке, никаких дополнительных комиссий ни при перечислении, ни при снятии денег со счета не взимается.
Недостатки сервиса безопасных расчетов
Услуга недоступна, если:
- Участник сделки не является гражданином РФ.
- Собственность оформлена до 1998 года
- Договор долевого участия/договор уступки прав требования не имеют номера.
- Недвижимость покупается по доп. соглашению к договору долевого участия.
- Получатель денежных средств несовершеннолетний.
- Более 5 получателей средств по одному договору оказания услуг СБР.
- Зачисление на счет нерезидента или не в рублях.
- Одновременно покупается несколько долей в квартире одним покупателем по разным договорам купли-продажи.
- Сумма зачисления на номинальный счет меньше суммы кредита.
- Договор оказания услуги сервиса безопасных расчетов может быть подписан только продавцом и покупателем. Поэтому, если планируется участие доверенных лиц, использование сервиса невозможно, так как доверенное лицо подписать договор оказания услуги не может.
Где можно получить выписку движения денежных средств аккредитив, ячейка?
Пользовательздравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Здравствуйте, мой муж на сво, купили квартиру на имя мужа, доверенность на меня оформлена. Положили на счет деньги сделали аккредитив. Как отчитывается 2 недели на съезд продавцов с квартиры. В день сделки или когда регистрация Росреестра пройдёт ?
Лэйсэн А.здравствуйте! Все зависит от ваших договоренностей с продавцом. Подробнее рассказали в статье.
Здравствуйте! Я не являюсь покупателем, но у меня на счете находятся деньги для сделки. Возможно ли их будет перевести на спец. счет третьего лица без комиссии ?
Инна С.здравствуйте! Нет, такой возможности нет.
Добрый день! Вопрос такой: как наиболее безопасно оплатить покупку квартиры у застройщика, если для оплаты будет использоваться иностранная валюта?
Виктор Б.здравствуйте! Увы, модератор комментариев не может оказать подобной консультации. В статье изложены актуальные способы расчёта. Для уточнения вопроса рекомендуем обратиться за консультацией напрямую к нотариусу.
Доброго времени суток. Планируется неипотечная сделка СЭР (залоговый объект Сбербанк). Покупатель по доверенности. Вопрос на чье имя открывается аккредитив (на представителя покупателя или на доверителя)?
Юлия У.здравствуйте! Все зависит от условий в ДКП и доверенности. Если в ДКП указано, что деньги перечисляются доверенному лицу и в доверенности это предусмотрено, то ему. В ином случае — на доверителя.