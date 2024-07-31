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Знакомые объекты: как купить квартиру на Домклик быстро и со скидкой на ипотеку

Ипотека
Дата публикации: 31 июл 2024
45K
Знакомые объекты: как купить квартиру на Домклик быстро и со скидкой на ипотеку
Содержание

На Домклик можно купить «знакомые объекты» — квартиры, которые были или находятся в ипотеке Сбера. Все документы на эту недвижимость уже проверены банком. Если в них не было никаких изменений с момента последнего приобретения, продавцу не нужно предоставлять документы–основания, потому что они уже есть в банке. В результате сделка для покупателя пройдёт за пару дней.

Плюсы покупки знакомых объектов

  1. Безопасная покупка. Квартира и все документы для сделки, включая документы продавца, уже проверены банком.
  2. Скидка на ипотеку 0,3%. На знакомые объекты распространяется дополнительная скидка на ипотеку для покупателя.
  3. Ускоренный выход на сделку. Время на подготовку к сделке сокращается за счёт отсутствия шага с проверкой документов по объекту и быстрому одобрению недвижимости в банке.
  4. В банк нужно прийти всего один раз. Документы для регистрации перехода права собственности можно отправить в Росреестр прямо на сделке. Если приобретаемая недвижимость в залоге у Сбера, банк даст согласие на переход права собственности на недвижимость от продавца к покупателю.

Как найти такие объекты на Домклик

Объекты выделены на витрине Домклик отметкой «Знакомый объект».

Чтобы самостоятельно найти такие предложения, нужно перейти в раздел «Покупка», дальше выбрать «Квартира». На открывшейся странице перейти в «Фильтры» и проставить признак «Знакомый объект».

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По каким программам ипотеки можно приобрести жильё

Приобрести знакомые объекты можно по программам «Ипотека на готовое жильё» и «Загородная недвижимость».

Дополнительные услуги

В сделке можно использовать:

Ставки
Заявка на ипотеку
Новости Сбера
Курс недвижимости
Ипотека
Без справок
Вторичное жилье
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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Комментарии16
В
Валентина Т.
19 нояб 2024

Добрый день, прошу уточнить работает ди данная программа? И какие условия по комиссии банку

Домклик
19 нояб 2024

Валентина Т.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

Т
Туйара П.
28 окт 2024

Здравствуйте, можно ли увеличить сумму по ставке продавца? то есть если обременение 3 млн под 10%, то можно ли 4 млн взять под 10%?

Домклик
31 окт 2024

Туйара П.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

А
Арина Л.
11 окт 2024

Добрый день. Куда можно позвонить и узнать подробнее про данную программу?

Домклик
11 окт 2024

Арина Л.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

Е
Евгения С.
18 сен 2024

Здравствуйте , когда возобновится ипотечная программа с сохранением ставки?

Домклик
18 сен 2024

Евгения С.здравствуйте! На сегодняшний момент информации по этому вопросу у нас нет. Если программа будет возобновлена, мы обязательно сообщим дополнительно в наших соцсетях и на сайте. Следите за нашими новостями.

М
Маргарита А.
13 сен 2024

Здравствуйте, ипотечный программа с сохранением ставки работает в данный момент?

Программа возобновлена?

Домклик
13 сен 2024

Маргарита А.здравствуйте! На сегодняшний момент информации по этому вопросу у нас нет. Если программа будет возобновлена, мы обязательно сообщим дополнительно в наших соцсетях и на сайте. Следите за нашими новостями.

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