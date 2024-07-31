Знакомые объекты: как купить квартиру на Домклик быстро и со скидкой на ипотеку
На Домклик можно купить «знакомые объекты» — квартиры, которые были или находятся в ипотеке Сбера. Все документы на эту недвижимость уже проверены банком. Если в них не было никаких изменений с момента последнего приобретения, продавцу не нужно предоставлять документы–основания, потому что они уже есть в банке. В результате сделка для покупателя пройдёт за пару дней.
Плюсы покупки знакомых объектов
- Безопасная покупка. Квартира и все документы для сделки, включая документы продавца, уже проверены банком.
- Скидка на ипотеку 0,3%. На знакомые объекты распространяется дополнительная скидка на ипотеку для покупателя.
- Ускоренный выход на сделку. Время на подготовку к сделке сокращается за счёт отсутствия шага с проверкой документов по объекту и быстрому одобрению недвижимости в банке.
- В банк нужно прийти всего один раз. Документы для регистрации перехода права собственности можно отправить в Росреестр прямо на сделке. Если приобретаемая недвижимость в залоге у Сбера, банк даст согласие на переход права собственности на недвижимость от продавца к покупателю.
Как найти такие объекты на Домклик
Объекты выделены на витрине Домклик отметкой «Знакомый объект».
Чтобы самостоятельно найти такие предложения, нужно перейти в раздел «Покупка», дальше выбрать «Квартира». На открывшейся странице перейти в «Фильтры» и проставить признак «Знакомый объект».
По каким программам ипотеки можно приобрести жильё
Приобрести знакомые объекты можно по программам «Ипотека на готовое жильё» и «Загородная недвижимость».
Дополнительные услуги
В сделке можно использовать:
- сервис электронной регистрации;
- подготовку договора купли-продажи;
- сервис безопасных расчётов.
Добрый день, прошу уточнить работает ди данная программа? И какие условия по комиссии банку
Валентина Т.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Здравствуйте, можно ли увеличить сумму по ставке продавца? то есть если обременение 3 млн под 10%, то можно ли 4 млн взять под 10%?
Туйара П.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Добрый день. Куда можно позвонить и узнать подробнее про данную программу?
Арина Л.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Здравствуйте , когда возобновится ипотечная программа с сохранением ставки?
Евгения С.здравствуйте! На сегодняшний момент информации по этому вопросу у нас нет. Если программа будет возобновлена, мы обязательно сообщим дополнительно в наших соцсетях и на сайте. Следите за нашими новостями.
Здравствуйте, ипотечный программа с сохранением ставки работает в данный момент?
Программа возобновлена?
Маргарита А.здравствуйте! На сегодняшний момент информации по этому вопросу у нас нет. Если программа будет возобновлена, мы обязательно сообщим дополнительно в наших соцсетях и на сайте. Следите за нашими новостями.