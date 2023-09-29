Одна заявка на все ипотечные программы СберБанка: как подать на Домклик
На Домклик появилась возможность подать одну заявку на ипотеку и получить решение сразу по всем кредитным программам, которые вам доступны.
Что изменилось
Ранее клиенту нужно было выбрать одну программу, рассчитать параметры ипотеки по ней и подать заявку в банк. Решение принималось только по выбранной программе на конкретную сумму кредита.
Теперь вы можете подать одну заявку и получить одобрение по всем программам с указанием максимальной суммы кредита по каждой из них. После получения решения можно сравнить предложенные условия и выбрать программу, которая вам подходит.
Как это работает
Шаг 1. Заполнение анкеты и подача заявки. При регистрации/авторизации по Сбер ID или через Госуслуги большинство полей заполняются автоматически.
Шаг 2. Получение одобрения. В кабинете участника сделки вы видите решение сразу по всем кредитным программам, которые вам доступны по расчёту банка. Напротив каждой программы указана максимальная сумма ипотеки, которую можно получить.
Шаг 3. Необходимо нажать на кнопку «Выбрать программу».
Выбирать и сохранять расчёты можно сколько угодно раз до этапа одобрения недвижимости.