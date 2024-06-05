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Как продать ипотечную квартиру

Недвижимость
05 июн 2024
295K
Как продать ипотечную квартиру
Содержание

Взяли ипотеку, а потом передумали?  Рассказываем о том, как можно перепродать ипотечную недвижимость.

Для большинства людей ипотека — это обычный, просто более длительный кредит, когда банк предоставляет заёмщику денежные средства на покупку недвижимости. Однако законы, юристы и банковские специалисты смотрят на ипотеку иначе. В соответствии с законодательством ипотека — это форма залога недвижимого имущества.

Если переводить на простой и понятный язык, это значит, что собственник, то есть заёмщик, без согласия кредитора — банка — не может продавать, передавать или обременять предмет ипотеки — недвижимость.

Однако риелторам и банковским специалистам постоянно приходится работать с ситуациями, когда собственники продают ипотечную квартиру, чтобы, например, купить жильё побольше. Такого рода сделки — обычное явление, хотя тут есть свои нюансы и особенности.

Итак, вы хотите продать ипотечную квартиру. Вот самые распространенные варианты, которые чаще всего встречаются на практике.

Продавец сам находит деньги, гасит ипотеку и продаёт квартиру

Именно так. Собственник-продавец самостоятельно находит средства для погашения ипотечного кредита — берёт потребительский кредит или обращается за помощью к родственникам.

Наиболее простой вариант для всех сторон — продавца, покупателя, банка. Продавец в таком случае может рассчитывать, что спрос и цена на его уже необременённую залогом квартиру будут соответствовать рыночным условиям. У покупателя, в свою очередь, меньше рисков, благодаря чему он спокойнее и быстрее принимает решение о приобретении жилья.

Покупатель даёт деньги продавцу на погашение ипотеки

В этом случае покупатель предоставляет собственнику деньги для погашения ипотечного кредита. Как правило, деньги передаются под расписку, либо на основании заключения предварительного договора купли-продажи.

После того, как собственник гасит ипотечный кредит, банк снимает с квартиры обременение. Затем заключается уже основной договор купли-продажи и регистрируется переход права собственности на покупателя.

Это более рискованный для покупателя вариант, хоть и удобный для продавца. Во-первых, есть риск, что предоставленные покупателем деньги для погашения кредита собственник потратит на иные цели. Во-вторых, собственник может отказаться от сделки.

Покупатель в этом случае должен здраво оценить имеющиеся риски, тщательно проверить объект недвижимости и оформленные на него имущественные права. Ему нужно совместно с собственником собрать и сформировать полный пакет документов, необходимых для совершения сделки, заключить договор, подробно устанавливающий права и обязанности сторон, а также их ответственность за неисполнение обязательств. Это может быть, как предварительный договор купли-продажи, так и основной с рассрочкой платежа.

Сделку полностью ведёт банк

Собственник продаёт предмет ипотеки с согласия банка, который курирует сделку от начала и до конца. Такие сделки менее рискованные, а в некоторых случаях даже выгодны для покупателей. Есть две разновидности таких сделок.

В первом случае покупатель берёт ипотеку в том же банке, где продавец получал кредит, и гасит его задолженность. Банк видит движение средств по сделке, обеспечивает погашение кредитных обязательств собственника и оформление перехода права собственности на объект к покупателю.

Во втором случае происходит переоформление кредита на другое лицо — таким образом покупатель становится и собственником объекта, и ипотечным заёмщиком. То есть происходит сделка перекредитования с участием трех сторон: банка, продавца и покупателя.

Важно!

Как перепродать ипотечную квартиру в Сбербанке

Квартиру, купленную в ипотеку от Сбербанка, тоже можно продать и купить, в том числе в ипотеку.

Если покупатель хочет купить такую квартиру в ипотеку, залог переоформят на нового собственника. Делать при этом ничего не нужно, банк всё оформит сам. Подробнее о сделках такого типа читайте в материале Квартира в залоге у банка: можно ли ее купить?

Продать квартиру в ипотеке Сбера на Домклик можно без погашения кредита и сохранив все условия для покупателя — оставшийся срок, остаток задолженности по кредиту, ставку и ежемесячный платёж. Узнать больше о продаже ипотечной квартиры с сохранением ставки можно в статье.

У покупки залоговой недвижимости Сбербанка есть ограничения: купить её можно только в том же городе, где оформлялась ипотека.

Важно, что при выборе любого из трёх способов проведения сделки, продавец и покупатель должны согласовывать свои планы и действия с банком. В противном случае, может наступить много негативных последствий. Например, отказ в государственной регистрации перехода права собственности.

При этом продавцам и покупателям не стоит бояться таких сделок — при правильном оформлении взаимоотношений всегда можно избежать рисков. В такого рода сделках всегда оправдана помощь специалистов.

Во-первых, профессиональный риелтор обратит внимание на спорные моменты, он проверит документы, проинформирует клиента о рисках и подводных камнях, предложит оптимальный вариант.

Найти в своём городе сертифицированное агентство и аттестованных специалистов, владеющих всеми необходимыми знаниями для работы на рынке недвижимости, можно на Домклик или на сайте Единого реестра РГР.

Во-вторых, сотрудники банков и агенты по недвижимости говорят на одном языке, владеют общей терминологией, что, конечно, упрощает коммуникации и ускоряет процесс совершения сделки.

Партнеры
Как быстро и безопасно продать квартиру
Инструкции после получения ипотеки
Комментарии14
И
Инна Л.
16 окт 2024

Можно ли продать залоговую квартиру в банке, под мой процент? И если в квартире имеется доля ребёнка, но документы с органов опеки получены, сделка будет проходить у нотариуса?

Домклик
16 окт 2024

Инна Л.здравствуйте! Услуга не доступна. Вы можете следить за обновлением этой статьи: как только она снова будет запущена, мы отредактируем материал.

Е
Елена Л.
12 окт 2024

Можно ли сделать переуступку по ипотеке своей матери?

Домклик
15 окт 2024

Елена Л.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.

Э
Эльвир Ю.
03 окт 2024

Можно ли продать квартиру с ипотекой и купить другую квартиру в ипотеку с сохранением первоначального процента?

Домклик
07 окт 2024

Эльвир Ю.здравствуйте. Услуга покупки ипотеки другого человека с сохранением условий на текущий момент недоступна. Продать недвижимость в ипотеке можно с разрешения банка. Сообщите менеджеру о своем решении в личном кабинете Домклик.

Я
Яна П.
19 авг 2024

Сейчас, вроде как, невозможно продать квартиру с переоформлением ипотеки на покупателя. Где эту информацию можно почитать подробнее? Написано, что услуга временно приостановлена, но когда это было сделано и будет ли вообще действовать в дальнейшем?

Домклик
19 авг 2024

Яна П.здравствуйте! На сегодняшний момент такой информации у нас нет. Как только появится информация, мы обязательно расскажем в наших социальных сетях и журнале.

М
Мария Л.
17 авг 2024

Здравствуйте, можно ли продать ипотечную квартиру человеку, который хочет ее купить в ипотеку тоже в Сбере, то есть перекредитовать без снятия обременения? Если можно, то какие наши действия в этом случае пошагово?

Домклик
19 авг 2024

Мария Л.здравствуйте! Подробности подобных сделок необходимо уточнять у банка. Для решения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

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