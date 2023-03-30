Важные документы об ипотеке в Сбере: как быстро найти и скачать
Подать заявку на ипотеку на Домклик — просто, благодаря продуманному интерфейсу на сайте и в мобильном приложении. После получения ипотеки в личном кабинете Домклик клиентам доступна вся информация о кредите, на время выплаты ипотеки активен чат с менеджерами. Также любой вопрос о кредите и услугах можно задать, позвонив на 900.
Для удобства клиентов Сбера и Домклик все важные и основные документы по ипотеке — в постоянном доступе. Их можно найти онлайн в любое время, не обращаясь к менеджерам банка. В статье расскажем, как быстро найти и скачать нужные документы на разных этапах получения ипотеки.
До получения ипотеки
Ипотека оформляется на годы, поэтому важно хорошо понимать её особенности, как минимум общие понятия и условия. В этом помогут документы «Общие условия по продукту» и «Условия предоставления кредитов».
- Документ «Общие условия по продукту». В нем изложены общие условия кредитования, единые для всех и действующие на текущую дату. Поясняются все термины, особенности предоставления и погашения кредита, права и обязательства сторон, которые могут содержаться в кредитных договорах, и не только. Что такое неустойка и как она начисляется, льготный период, график платежей, условия досрочного погашения ипотеки, в том числе за счет материнского капитала, основания для расторжения ипотечного договора и многое другое.
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(За исключением продуктов: «Рефинансирование под залог недвижимости», «Нецелевой кредит под залог недвижимости», «Военная ипотека»). Общие условия по каждому продукту размещены в разделе соответствующего продукта.
Если нужно посмотреть, какие общие условия кредитования действовали в предыдущие годы или на дату заключения вашего кредитного договора — можно перейти в архив. Просто скачайте его себе на ноутбук или смартфон и найдите документ за нужный год.
- Документ «Условия предоставления кредитов». Содержит условия и требования к заемщикам, сроки рассмотрения заявок на ипотеку, суммы и другую информацию — о каждой отдельной программе ипотеки Сбера. Его полезно скачать, если вы хотите определиться, какая программа вам подходит, и досконально ознакомиться со всеми критериями продуктов.
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- Анкету для подачи заявки на ипотеку Сбера пользователь подает онлайн на Домклик. Но бывают ситуации, когда заполнять документ онлайн человеку неудобно, и он хочет сделать это в бумажном виде и принести анкету в удобный для себя офис банка. В таком случае можно скачать «Анкету для заполнения заявки на ипотеку». Не ошибиться, заполняя пункты, поможет «Образец заполнения анкеты на ипотеку».
Скачать анкету
Скачать образец анкеты
Для одобрения ипотеки банк должен быть уверен, что у клиента хватит средств, чтобы погашать ипотеку ежемесячно. Это подтверждает справка о доходах:
- если вы зарплатный клиент СберБанка, все данные при подаче заявки на ипотеку заполнятся автоматически, если авторизоваться через СберID;
- если вы — зарплатный клиент другого банка, вы можете получить справку на работе в отделе кадров или бухгалтерии.
Также вы можете предоставить Справку о доходах по форме банка.
Скачать образец справки по форме СберБанка
Как найти эти документы самостоятельно онлайн
На сайте Сбербанка выберите вкладку «Ипотека» и интересующий вас кредит. Например, «Ипотека на вторичное жилье». На странице программы вы увидите раздел «Условия и требования». В нем пролистайте вниз до вкладки «Документы и полезные ссылки» или «Полезно знать». Здесь расположены все документы, перечисленные выше.
Дополнительно можно посмотреть список оценочных компаний, прочитать о способах погашения ипотеки и найти другую полезную информацию.
Пример, как найти образцы и документы с общими описаниями ипотеки и ипотечных программ — в галерее.
На некоторых страницах программ раздел «Документы» отображается рядом с «Условиями и требованиями».
После получения ипотеки
Вы получили ипотеку. Теперь у вас есть свой кредитный договор. Он всегда в вашем доступе, его не нужно запрашивать у менеджера банка.
Перейдите в свой личный кабинет в приложении или на сайте Домклик. Если вы находитесь в веб-версии — во вкладку «Обслуживание ипотеки», если в приложении — на страницу «Кабинет» в нижней части экрана, дальше — в «Обслуживание ипотеки».
Здесь будет вкладка «Документы», где будет кредитный договор. В нем — детальная информация о вашей ипотеке: условия ипотеки, общая сумма долга вместе с процентами, срок кредита, указание счета, с которого списываются ежемесячные платежи, и вся другая информация.
В этом же разделе расположен ваш график платежей. Это таблица с предстоящими платежами по ипотеке, где расписаны даты, когда вам нужно внести ежемесячный платеж по кредиту, его сумма, детализация — сколько от этой суммы идет на погашение процентов по ипотеке, сколько — на погашение кредита, остаток основного долга на каждую дату.
Благодаря графику платежей вы понимаете, когда и сколько нужно положить на счет, лучше планировать свои расходы.
В этом же разделе хранятся ваши полисы страхования недвижимости, жизни и здоровья.
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