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Одна заявка на любую программу Сбера: Домклик запускает новый формат получения ипотеки

Дата публикации: 28 сен 2023
Одна заявка на любую программу Сбера: Домклик запускает новый формат получения ипотеки

Сервис недвижимости Домклик запускает инновационный формат получения ипотеки в Сбере. Теперь клиенту достаточно подать одну универсальную заявку, чтобы получить одобрение сразу по всем ипотечным программам, которые ему доступны.

Раньше подать заявку можно было только по одной ипотечной программе, клиентам приходилось самостоятельно разбираться, какие условия им подходят.

Теперь при одобрении заявки на кредит Домклик предложит все подходящие программы. Клиент сразу увидит актуальные процентные ставки, максимальную сумму кредита, размер ежемесячного платежа и другие условия ипотеки.

После одобрения кредита в личном кабинете Домклик пользователь сможет производить расчёты, регулируя цель кредита, чтобы выбрать наиболее выгодную программу из одобренных.

Мы стремимся автоматизировать процессы приобретения жилья и давать клиентам современные решения, ничего лишнего. С одной заявкой на любую ипотечную программу мы значительно упрощаем и оптимизируем процесс покупки жилья.

Теперь наши клиенты сразу получают одобрение по всем доступным программам и могут выбрать подходящую, зная все условия и максимальный кредитный лимит. Это ещё один шаг на пути к цифровизации ипотеки и новый уровень заботы о наших клиентах.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Подать одну заявку на любую ипотеку Сбера можно онлайн на сайте и в мобильном приложении Домклик, а также в СберБанк Онлайн — в веб-версии и приложении на Android-устройствах (версии 14.18 и новее).

Обновлённый процесс доступен для всех ипотечных программ Сбера, кроме рефинансирования, ипотеки на коммерческую недвижимость, программы с субсидированием от застройщика, ипотеки траншами и военной ипотеки.

Читайте также: Одна заявка на все ипотечные программы СберБанка: как подать на Домклик

Новости
Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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