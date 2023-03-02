Возможность продать квартиру в ипотеке с сохранением ставки для покупателя появилась на Домклик
Клиенты Сбера могут продать квартиру, ипотека по которой ещё не выплачена, сохранив прежнюю ставку для покупателя. Услуга запустилась в 2023 году, первая сделка уже состоялась в Архангельской области.
Ипотеку берут надолго, за это время могут сложиться разные жизненные обстоятельства, из-за которых людям нужно продать недвижимость. Теперь это можно сделать на Домклик.
Как продать квартиру в ипотеке
Продавцу нужно найти покупателя и обговорить с ним все условия сделки, включая передачу долга по кредиту.
После этого нужно подать заявление онлайн в личном кабинете на Домклик, прикрепить к нему нужные документы, в том числе от покупателя. Грамотно провести сделку поможет менеджер Домклик.
Условия
Продать квартиру с прежней процентной ставкой другому человеку можно по базовым ипотечным программам Сбера. Механизм не подходит для ипотеки с субсидированной ставкой от застройщика и льготных программ: «Господдержка», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Ипотека для IT», «Военная ипотека», «Сельская ипотека».
Цена услуги — 1% от остатка долга по ипотеке, но не менее 12 000 и не более 30 000 рублей. Оплатить нужно после того, как банк примет положительное решение о смене заёмщика.
Новому заёмщику понадобятся полисы страхования недвижимости, а также жизни и здоровья.