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Возможность продать квартиру в ипотеке с сохранением ставки для покупателя появилась на Домклик

Дата публикации: 02 мар 2023
Возможность продать квартиру в ипотеке с сохранением ставки для покупателя появилась на Домклик
Содержание

Клиенты Сбера могут продать квартиру, ипотека по которой ещё не выплачена, сохранив прежнюю ставку для покупателя. Услуга запустилась в 2023 году, первая сделка уже состоялась в Архангельской области.

Ипотеку берут надолго, за это время могут сложиться разные жизненные обстоятельства, из-за которых людям нужно продать недвижимость. Теперь это можно сделать на Домклик.

Как продать квартиру в ипотеке

Продавцу нужно найти покупателя и обговорить с ним все условия сделки, включая передачу долга по кредиту.

После этого нужно подать заявление онлайн в личном кабинете на Домклик, прикрепить к нему нужные документы, в том числе от покупателя. Грамотно провести сделку поможет менеджер Домклик.

Условия

Продать квартиру с прежней процентной ставкой другому человеку можно по базовым ипотечным программам Сбера. Механизм не подходит для ипотеки с субсидированной ставкой от застройщика и льготных программ: «Господдержка», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Ипотека для IT», «Военная ипотека», «Сельская ипотека».

Цена услуги — 1% от остатка долга по ипотеке, но не менее 12 000 и не более 30 000 рублей. Оплатить нужно после того, как банк примет положительное решение о смене заёмщика.

Новому заёмщику понадобятся полисы страхования недвижимости, а также жизни и здоровья.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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