Кто такие поручители и чем они отличаются от созаёмщиков
Поручитель — это человек, который гарантирует банку выплату кредита заёмщиком и берёт на себя финансовую ответственность по кредитным обязательствам. Если заёмщик не сможет платить по ипотечному кредиту, погашение ипотеки и начисляемых процентов станет обязанностью поручителя.
Поручителем может выступать гражданин РФ с подтвержденным стабильным доходом. В каждом случае решение о выдаче кредита банк принимает индивидуально. Если для рассмотрения заявки на кредит требуется поручитель, его финансовое состояние также будет рассматриваться индивидуально.
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Чем поручитель отличается от созаёмщика
Поручитель выступает для банка гарантом того, что кредит будет возвращён в срок. При этом поручитель не обязан следить за процессом выплаты кредита, например, за графиком платежей. Банк не обратится к нему, если заёмщик просрочил платеж на два дня.
Банк не обязан предоставлять поручителю информацию о выплатах по кредиту и сумме оставшейся задолженности.
Созаёмщик несёт такие же кредитные обязательства, как и заёмщик. В кредитной истории созаёмщика появляется полная информация по кредиту и его платежам, размеру долга. Например, созаёмщик хочет взять еще один кредит — банк будет учитывать его текущие кредитные обязательства в качестве созаёмщика.
Если созаёмщик запросит у банка информацию по выплатам по кредиту и сумме оставшейся задолженности — банк обязан предоставить ему эти данные.
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Различия в требованиях к поручителю и созаёмщику
Поручитель
Созаёмщик
Документы для банка
Предоставляет паспорт и документы, подтверждающие доход и его стабильность
Обычно предоставляет такой же набор документов, как и заёмщик
Кредитный договор
Банк заключает с ним отдельный договор
Подписывает кредитный договор вместе с заёмщиком. Может влиять на условия кредитного договора в ходе погашения кредита, оформлять ипотечные каникулы
Что общего у поручителя и созаёмщика
Если заёмщик не будет вносить платежи по кредиту, то банк обратится к созаёмщику или к поручителю. Если есть и созаёмщик, и поручитель, то сначала — к созаёмщику, далее — к поручителю.
И поручитель, и созаёмщик могут негативно повлиять на свою кредитную историю, если после обращения банка не погасят задолженность.
Поручитель и созаёмщик отвечают своим имуществом, если банк обратится в суд. Например, поручитель или созаёмщик отказываются возращать долг после решения суда — на их вклады вправе наложить арест.
Можно ли менять и выбирать несколько поручителей
Поручитель может быть изменён — для этого необходимо обратиться в банк, согласовать действие и оформить документы. Из кредитного договора можно вывести и существующего поручителя — важно документально зафиксировать вывод поручителя. Здесь также поможет менеджер банка.
Поручитель не может самостоятельно, в одностороннем порядке, отказаться от своих обязательств.
Заёмщик может выбрать несколько поручителей — каждый из них будет одинаково отвечать по кредитным обязательствам в случае, если заёмщик не сможет платить по ипотеке.
Перед тем как оформлять кредит заёмщику и поручителю (или поручителям) стоит обговорить все детали процесса.