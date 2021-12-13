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Ипотека
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Кто такие поручители и чем они отличаются от созаёмщиков

Дата публикации: 13 дек 2021
Кто такие поручители и чем они отличаются от созаёмщиков
Содержание

Поручитель — это человек, который гарантирует банку выплату кредита заёмщиком и берёт на себя финансовую ответственность по кредитным обязательствам. Если заёмщик не сможет платить по ипотечному кредиту, погашение ипотеки и начисляемых процентов станет обязанностью поручителя. 

Поручителем может выступать гражданин РФ с подтвержденным стабильным доходом. В каждом случае решение о выдаче кредита банк принимает индивидуально. Если для рассмотрения заявки на кредит требуется поручитель, его финансовое состояние также будет рассматриваться индивидуально. 

Читайте также: «Как улучшить кредитную историю и что делать, если в кредитной истории ошибки»

Чем поручитель отличается от созаёмщика

Поручитель выступает для банка гарантом того, что кредит будет возвращён в срок. При этом поручитель не обязан следить за процессом выплаты кредита, например, за графиком платежей. Банк не обратится к нему, если заёмщик просрочил платеж на два дня.

Банк не обязан предоставлять поручителю информацию о выплатах по кредиту и сумме оставшейся задолженности.

Созаёмщик несёт такие же кредитные обязательства, как и заёмщик. В кредитной истории созаёмщика появляется полная информация по кредиту и его платежам, размеру долга. Например, созаёмщик хочет взять еще один кредит — банк будет учитывать его текущие кредитные обязательства в качестве созаёмщика. 

Если созаёмщик запросит у банка информацию по выплатам по кредиту и сумме оставшейся задолженности — банк обязан предоставить ему эти данные. 

Читайте также: «Можно ли изменить условия и состав участников в договоре ипотеки: порядок внесения изменений»

Различия в требованиях к поручителю и созаёмщику

Поручитель

Созаёмщик

Документы для банка

Предоставляет паспорт и документы, подтверждающие доход и его стабильность

Обычно предоставляет такой же набор документов, как и заёмщик

Кредитный договор

Банк заключает с ним отдельный договор

Подписывает кредитный договор вместе с заёмщиком. Может влиять на условия кредитного договора в ходе погашения кредита, оформлять ипотечные каникулы

Что общего у поручителя и созаёмщика

Если заёмщик не будет вносить платежи по кредиту, то банк обратится к созаёмщику или к поручителю. Если есть и созаёмщик, и поручитель, то сначала — к созаёмщику, далее — к поручителю. 

И поручитель, и созаёмщик могут негативно повлиять на свою кредитную историю, если после обращения банка не погасят задолженность. 

Поручитель и созаёмщик отвечают своим имуществом, если банк обратится в суд. Например, поручитель или созаёмщик отказываются возращать долг после решения суда — на их вклады вправе наложить арест. 

Можно ли менять и выбирать несколько поручителей

Поручитель может быть изменён — для этого необходимо обратиться в банк, согласовать действие и оформить документы. Из кредитного договора можно вывести и существующего поручителя  — важно документально зафиксировать вывод поручителя. Здесь также поможет менеджер банка. 

Поручитель не может самостоятельно, в одностороннем порядке, отказаться от своих обязательств.

Заёмщик может выбрать несколько поручителей — каждый из них будет одинаково отвечать по кредитным обязательствам в случае, если заёмщик не сможет платить по ипотеке.

Перед тем как оформлять кредит заёмщику и поручителю (или поручителям) стоит обговорить все детали процесса.

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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