Как вывести созаёмщика из ипотечного кредита
Бывают случаи, когда ипотеку берут двое и даже несколько людей. В этом случае кредит оформляется как на основного, или титульного заёмщика, так и на созаёмщиков. Созаёмщиков привлекают, чтобы повысить шансы на получение ипотечного кредита или увеличить его сумму. Однако в жизни случаются разные ситуации, и порой, по разным причинам, требуется вывести созаёмщика из сделки.
Можно ли вывести созаёмщика из ипотечной сделки и как это сделать — разбираемcя в этой статье.
Можно ли вывести созаёмщика из ипотечного договора
Да, если соблюдаются следующие условия:
- Основной заёмщик — собственник/один из собственников недвижимости
- Основной заёмщик имеет постоянный доход для выплаты ипотеки на протяжении последних 12 месяцев
Если новый основной заёмщик раньше не был собственником, ему необходимо выделить долю (размер доли клиент может определить самостоятельно).
Заменить или вывести супруга или супругу из состава созаёмщиков можно только в следующих случаях:
- При расторжении брака между супругами.
- При заключении договора, устанавливающего режим раздельной собственности. Во время брака можно заключить как брачный договор, так и соглашение о разделе имущества. После расторжения брака можно заключить только соглашение о разделе имущества.
Важно: решение о возможности исключения одного из созаёмщиков из кредитного договора остается за банком. Специалисты оценят все риски, в том числе уровень дохода остающегося заёмщика (созаёмщиков) и его (их) возможности своевременно выплачивать ипотеку. Если в процессе рассмотрения заявления и проверки документов станет понятно, что остающийся заёмщик/созаёмщик не сможет выполнять обязательства по ипотеке один, банк откажет в изменении состава лиц-участников кредитного договора.
Как исключить созаёмщика из сделки
1. Подготовьте документы
Вам понадобятся:
- Заявления от всех созаёмщиков
- Паспорта всех действующих заёмщиков/созаёмщиков
- Документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость остающегося заёмщика/созаёмщиков
- Кредитный договор и документы на объект недвижимости (например, договор купли-продажи, договор долевого участия, договор уступки прав требования) и, при наличии, свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН
- При разводе: свидетельство о расторжении брака и соглашение о разделе имущества
- Если развода не было — брачный договор с разделом имущества и обязательств
2. Подайте заявление на изменение состава участников кредитного договора вместе с пакетом документов
Клиенты Сбера могут сделать это онлайн — в личном кабинете обслуживания полученной ипотеки в мобильном приложении или в веб-версии Домклик, а также в любом офисе банка.
Банк проверит предоставленные документы, рассмотрит заявление и примет решение.
При положительном решении вы получите согласие на изменение условий кредитного договора. После чего всем созаёмщикам необходимо будет подписать кредитную документацию: дополнительное соглашение к кредитному договору и договорам обеспечения (при необходимости), а также изменения в закладную (при наличии).
3. Зарегистрируйте изменения в Ростреестре
И предоставьте банку документы, подтверждающие регистрацию (зарегистрированный договор и выписку из ЕГРН). После этого банк внесет изменения в системы учета кредитных договоров.
Решение банка об изменении состава созаёмщиков действует 60 календарных дней. Если кредитная документация не будет подписана, изменения в кредитный договор внесены не будут.
Как подать заявление на вывод созаёмщика на Домклик
Войдите в личный кабинет обслуживания ипотеки в мобильном приложении или веб-версии Домклик. Перейдите в раздел «Обслуживание ипотеки» — в открывшемся каталоге услуг выберите «Изменить условия кредитного договора» и «Изменение состава созаёмщиков и собственников». Следуйте инструкции.
При оформлении услуги вы можете заказать звонок менеджера. Он ответит на вопросы и поможет со списком документов, которые нужно загрузить для подачи заявки.
Срок ожидания ответа от банка — 14 рабочих дней.
Обратите внимание, что вывод созаёмщика из ипотеки предполагает внесение изменений в условия кредитного договора. Стоимость услуги составляет 15 000 рублей. Плата не удерживается, если изменение состава созаёмщиков связано с призывом на военную службу или с мобилизацией, или предусмотрено решением суда.