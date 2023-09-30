Ипотека в случае смерти заемщика
После смерти заёмщика действие кредитного договора не прекращается и проценты по кредиту продолжают начисляться. В статье разберёмся, как действовать в разных ситуациях.
В случае смерти залогодержателя (заёмщика)-физического лица ипотечный кредит погашается наследником умершего, принявшим наследство (ст. ст. 1110, 1112, п. 1 ст. 1152 ГК РФ). В соответствии со статьей 1175 ГК РФ в случае смерти заемщика задолженность по ипотеке подлежит обязательному погашению. Судьба ипотечного кредита и предмета залога зависит от ряда факторов:
- имеются ли у собственника наследники;
- привлекались ли к кредитному договору созаёмщики и поручители;
- оформлялось ли страхование жизни и здоровья кредитополучателя.
Если у заёмщика имеются наследники (объявлены завещанием или заявлены по закону), то все имущество вместе с долгами переходит к ним, распределяясь равными долями.
Соответственно, претенденты на недвижимость обязаны выплатить имеющуюся задолженность по ипотеке. При этом, если наследником является несовершеннолетний гражданин, то в соответствии с законодательством до достижения им совершеннолетия все обязанности по выплате долга берут на себя его законные представители — родители, опекуны и попечители.
Банк по своему усмотрению может потребовать немедленное закрытие кредитного договора или пойти навстречу и пересмотреть условия кредитования для новых клиентов. Важно отметить, что прямые наследники вправе отказаться от имущества. На принятие решения у них есть 6 месяцев. После отказа право наследования переходит к наследникам второй очереди, то есть близким и дальним родственникам. Если и они отказываются платить ипотеку, банк вправе забрать недвижимость в счет долга для последующей продажи на торгах.
Если был привлечен созаёмщик
Отдельно стоит отметить ситуацию, когда к ипотечному кредиту привлечён созаёмщик или поручитель.
После смерти титульного заёмщика ответственной стороной по договору становится привлечённое лицо. Отказаться от погашения ипотечного кредита невозможно. В случае неисполнения человеком кредитных обязательств банк вправе обратиться в суд. При добросовестной выплате ипотеки приобретённое в кредит жильё делится между созаёмщиком и наследниками.
Поручитель выступает для банка дополнительной гарантией исполнения кредитных обязательств. В случае смерти заёмщика и при отсутствии созаёмщика к нему переходят обязанности по договору. Привлечённому лицу придётся платить не только по основному долгу, но и погашать начисленные проценты и штрафы. Важно отметить, что после того, как умер основной заёмщик, начисление пеней прекращается до момента определения лиц, ответственных за исполнение кредитных обязательств. После выплаты ипотечного кредита поручитель вправе потребовать компенсацию убытков с наследников, получивших недвижимость в собственность.
Ипотека при смерти одного из супругов
При оформлении ипотечного кредита семейной парой муж и жена автоматически становятся созаёмщиками и несут солидарную ответственность. А это значит, что в случае смерти одного из супругов долговое обязательство по ипотеке ложится на плечи вдовца(-ы).
Важно учитывать условия кредитного договора. Если ипотечный кредит был оформлен до брака на одного из супругов, а выплаты по займу осуществлялись совместно после регистрации, то вдовец(-ва) вправе требовать от наследников компенсацию за средства, вложенные в имущество умершего. При совместной покупке квартиры супруг(-а) становится собственником недвижимости, если не был составлен брачный договор, в котором прописаны иные условия.
После смерти одного из супругов условия ипотеки не меняются, и схема расчёта остаётся прежней. Однако заёмщик может обратиться в банк для пересмотра условий кредита. К слову, если гражданин, выплачивающий остаток ипотеки, не соответствует требованиям, банк вправе потребовать привлечение созаёмщика или поручителя.
Можно ли застраховаться
Спасением на случай смерти ипотечного заемщика может стать страхование жизни и здоровья. Страховка при оформлении ипотеки предлагается не просто так: финансовые организации стремятся свести к минимуму свои риски и риски будущего заёмщика и его близких.
Нужно понимать, что заниматься взысканием квартиры банкам тоже невыгодно: жильё можно рассматривать как непрофильный актив, с которым будут связаны разные издержки.
Страховка по ипотеке в случае смерти
Страхование выгодно для обеих сторон ипотечного договора. Банк получает гарантию того, что задолженность будет погашена, заёмщик может рассчитывать на защиту от непредвиденных ситуаций. Оформление страхования жизни обезопасит семью от потери недвижимости после смерти заёмщика и невозможности выплачивать ипотеку. При наступлении страхового случая страховка покроет имеющийся долг, а недвижимость перейдёт в наследство супругу(-е), детям или родителям.
Условия страхования прописываются в договоре, с которым нужно внимательно ознакомиться, поскольку некоторые причины смерти заемщика по ипотеке не учитываются при определении страхового случая. Так обычно страховка не предусматривает выплат, если заёмщик умер в результате:
- суицида;
- участия в военных действиях;
- травмы во время занятий экстремальными видами спорта;
- несчастного случая или болезни во время нахождения в местах заключения;
- отравления наркотиками и алкогольной продукцией и т. д.
Страховыми случаями, за которые можно получить выплаты, является смерть по причине болезни, несчастного случая, незаконных действий третьих лиц и так далее.
Для получения компенсации после гибели застрахованного лица наследникам следует как можно скорее обратиться в страховую компанию. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие причину смерти заемщика.
При необходимости страховая компания запросит дополнительные справки для проверки. До получения положенной суммы наследники обязаны погашать ипотеку в соответствии с установленными условиями договора. При отказе заёмщика от страховки жизни все обязательства по выплате долга переходят к членам семьи с момента вступления ими в наследство.