Что учесть при планировке частного дома: советы эксперта
Комфорт и удобство проживания в доме во многом зависят от продуманной планировки. На этом этапе важно учесть ряд факторов, чтобы создать функциональное и эргономичное пространство.
рассказала, как правильно спланировать пространство в частном доме и какие правила действуют в отношении тех или иных помещений.
Какова оптимальная площадь дома
В отличие от квартиры, в доме присутствуют такие необходимые вещи, как котельная, лестница, терраса. Поэтому площадь дома должна быть больше, чем квартиры.
Для семьи из 4 человек оптимальная площадь одноэтажного дома — 140–160 кв. м, двухэтажного — 200–220 кв. м, так как лестницы и коридоры на двух этажах будут съедать достаточно много места.
Где лучше расположить спальню, кухню, гостиную, кабинет
Спальню лучше располагать в отдалении от шумных общественных зон, в частности, от гостиной. В гостиной часто делают большие панорамные окна, поэтому будет уместно, чтобы они выходили на живописную часть участка и чтобы из комнаты можно было выйти на террасу и в сад.
Кухня должна располагаться таким образом, чтобы минимизировать маршруты от входной двери к местам хранения продуктов и от места готовки к обеденной зоне. Удобно, когда в окно на кухне хозяйка может наблюдать за играющими на участке детьми или видеть вход на участок.
Расположение кабинета требует тихого места, однако в последних скандинавских трендах кабинет размещают примыкающим к гостиной с широкими стеклянными дверями между ними.
Как расположить санузлы
Гостевой санузел должен быть расположен одновременно близко ко входу в дом (например, для удобства использования детьми, забежавшими с прогулки), а также к гостиной и местам, где собираются гости.
Хозяйский санузел с ванной или душевой должен располагаться в зоне спален, вход в него не должен просматриваться из общественных зон. В идеале при главной (мастер-) спальне хозяев должен быть свой санузел со входом из этой спальни.
Что нужно учесть в планировке комнат
При планировании комнат в доме учитываются состав семьи (количество, пол, возраст, родственные связи), сценарии жизни семьи (работающие, учащиеся, сидящие дома члены), наличие домашних животных.
Все помещения дожны планироваться сразу с учётом размещения в них мебели в соответсвии с индивидуальными потребностями жильцов и эргономическиими нормами.
Нужно ли отдельно делать топочную/котельную
Да. Размещение котла или бойлера на кухне или в санузле можно рассматривать только при самых маленьких площадях домов экономкласса и ниже.
Во всех остальных случаях надо делать отдельную котельную. Если дом с газовым отоплением, объём такой комнаты должен быть не менее 15 куб. м с окном площадью остекления не менее 0,8 кв. м.
Отдельная котельная (или топочная) позволяет изолировать жилые помещения от посторонних запахов и шумов, разместить дополнительное оборудование, например, системы водоочистки и прочее, а также обеспечить доступ к оборудованию специалистов для технического обслуживания без прохода в жилые помещения.
Как спланировать расположение окон, высоту потолков
Расположение окон надо планировать исходя из сторон света, видовых точек (куда будут выходить окна — на участок или на забор) и пожеланий хозяев по солнечному освещению в утренние и вечерние часы.
Высота потолков выбирается исходя из пожеланий и бюджета заказчиков, но не ниже 2,6 м в жилых помещениях и не ниже 2,5 м в котельной. При использовании штучных стеновых строительных материалов, укладывающихся рядами (таких как блоки или клееный брус), высота потолков привязывается к кратности рядов этого материала.
Нужен ли балкон в частном доме
Этот вопрос вызывает больше всего споров и на него нет правильного ответа. Точнее, ответ есть: нет такого закона, который обязывал бы делать в частном доме балкон. Поэтому, если такой потребности нет, можете смело его не делать.
Предусмотреть балкон можно в том случае, если вы хотите иметь прямой выход из помещений верхних этажей на воздух или если данная деталь нужна для придания архитектурному облику дома определённого стиля.
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