Одноэтажный или двухэтажный дом: что лучше строить
Вопрос о том, сколько этажей должно быть в доме, является одним из ключевых при проектировании и строительстве жилого здания. Выбор между одноэтажным и двухэтажным домом зависит от множества факторов — размер и форма участка, бюджет, предпочтения и потребности семьи.
Давайте рассмотрим оба варианта с позиции разных критериев.
Комфорт
Отсутствие лестницы — один из главных факторов, который говорит в пользу одноэтажного строительства. Комфортное передвижение по дому особенно важно для людей с ограниченными физическими возможностями или проблемами со здоровьем, а также для семей, где есть маленькие дети и пожилые люди.
И здесь речь не только про безопасность. При проживании в двухэтажном доме вы постоянно будете сталкиваться с ситуациями, когда придётся возвращаться за чем-то на второй этаж или наоборот. Это действительно утомляет.
С другой стороны, если вы ведете малоподвижный образ жизни, то наличие лестницы может принести определённую пользу. Регулярный подъём и спуск по ступеням активирует работу сердца и нормализует артериальное давление.
Лестницу можно сделать более удобной и безопасной — с боковыми ограждениями, межлестничной площадкой и с комфортной высотой и шириной ступеней. А от винтовой лестницы лучше отказаться — это наиболее травмоопасный вариант.
К преимуществам двухэтажного дома также относится возможность разделить зоны на разных этажах, что может быть полезно для семей с разными интересами или для работы из дома. В своей комнате на втором этаже вы будете чувствовать себя более уединённо, чем в одноэтажном доме.
Стоимость строительства
Чтобы ответить на вопрос, какой дом строить дороже — одноэтажный или двухэтажный, давайте сравним стоимость основных этапов:
- Фундамент. Это основная статья расходов при строительстве. Если сравнивать дома одинаковой площади, то в одноэтажном площадь фундамента будет примерно в два раза больше, чем в двухэтажном. Отсюда и более высокие затраты.
- Крыша. Принцип тот же, что и с фундаментом — затраты на покупку и монтаж кровли одноэтажного дома будут в два раза выше.
- Стены и межэтажные перекрытия. По этому параметру обычно дороже обходится двухэтажник. И не забывайте про лестницу — её приобретение и установка также ощутимо скажутся на бюджете.
- Отделка фасада. За счёт большей площади стен затраты на облицовку двухэтажного дома будут выше.
Итог — при прочих равных условиях стоимость строительства двухэтажного дома будет меньше, чем одноэтажного.
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Размер участка
Зачастую выбор между одноэтажным и двухэтажным домом зависит от площади участка. Так, на шести сотках довольно сложно разместить одноэтажник площадью более 100–120 квадратных метров с учётом всех норм по расстоянию от забора, соседних домов, хозяйственных построек, мест расположения септика.
Но даже, если это удастся сделать, на участке просто не останется места для газона, сада, бани или детской площадки.
И наоборот, если участок большой (от 10–12 соток), то в этом случае можно отдать предпочтение одноэтажному дому.
Что говорят эксперты
«Если рассматривается вариант для возрастных семей, то одноэтажный дом в эксплуатации будет оптимальным. Тренды смотрят в эту сторону. Двухэтажный дом мы рекомендуем как выбор для молодой семьи, так как он по стоимости выгоднее одноэтажного — строить в высоту дешевле, чем в ширину.
Квадратный метр двухэтажного дома стоит дешевле, чем квадратный метр одноэтажного дома, так как самое дорогое в доме — это фундамент и крыша, а у одноэтажного дома пятно застройки больше.
В любом случае мы всегда рекомендуем просчитывать количество этажей в доме в зависимости от потребностей людей, которые выбирают недвижимость».
«На данный вопрос нет однозначного ответа. Одноэтажный дом чаще выбирают в следующих случаях:
1. Когда размер участка позволяет разместить одноэтажный дом, так как площадь застройки одноэтажного дома больше , чем у двухэтажного дома.
2. Если в доме планируют постоянно проживать пожилые люди, так как с возрастом подниматься на второй этаж по ступеням становится значительно труднее, чем в молодости.
3. При наличии более высокого бюджета, так как одноэтажный дом требует больше затрат,чем двухэтажный дом в идентичной площади.
Если участок небольшого размера или на нем планируется возвести несколько строений, либо его конфигурация не позволяет соблюсти строительные нормы и отступы по расположению дома, то предпочтение отдаётся двухэтажнику.
Также заказчики чаще выбирают двухэтажный дом, если участок находится в живописном месте и со второго этажа открывается завораживающий вид. Семьи с детьми тоже обычно делают выбор в пользу этого варианта, так как на втором этаже чаще всего располагаются детские спальни и гардеробные комнаты».
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