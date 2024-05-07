Перепланировка в ипотечной квартире: что можно, что нельзя и когда нужно согласование банка
Дом — это место, где большинство людей проводит значительную часть жизни, именно поэтому квартиру хочется обустроить под себя: красиво, удобно, уютно. Для этого некоторые делают перепланировку.
При покупке квартиры в ипотеку с перепланировкой есть нюансы, которые обязательно надо учитывать. Законодательством изменения в ипотечной квартире не запрещены, но некоторые ограничения могут быть прописаны в договоре с банком.
Также при покупке ипотечной квартиры с уже сделанной перепланировкой могут быть риски получения штрафов из-за недобросовестности предыдущего собственника.
Разбираемся, что нужно знать, если вы решили переделать ипотечную квартиру или покупаете квартиру с перепланировкой в кредит.
Что говорит ипотечный договор
В договоре об ипотеке банк и заемщик фиксируют условия сотрудничества. Помимо обязательств по выплатам, в документе прописывается ответственность за имущество. Так, до погашения кредита жилье является обеспечением исполнения обязательств по кредиту и передается в залог банку, поэтому последний заинтересован в том, чтобы стоимость квартиры не снижалась.
Из-за этого некоторые банки запрещают перепланировку в принципе или ограничивают допустимые изменения простыми обновлениями, а не глобальными работами. Если в договоре нет запрета на перепланировку, то ее необходимо согласовать при определенных видах работ.
Что включает в себя перепланировка
Согласно Жилищному кодексу РФ, перепланировка — это изменение границ и площади помещения, образование новых помещений или изменение их внутренней планировки. Такую информацию нужно вносить в ЕГРН.
Перепланировку не стоит путать с переустройством — это разные виды работ. Переустройство — это изменения инженерных сетей и оборудования, которые нужно вносить в техпаспорт.
Правила перепланировки закреплены в главе 4 Жилищного кодекса России. В Москве действует отдельное постановление правительства Москвы «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах».
Согласование не понадобится, если вы хотите:
- сделать косметический ремонт;
- поменять двери, окна, стеклить балкон, если стены и проемы останутся нетронутыми;
- поменять покрытие пола;
- поменять отделку на лоджии.
Подробнее о том, что такое перепланировка в квартире: что можно, а что нельзя — мы написали в отдельной статье. Также мы подготовили инструкцию о том, как ее узаконить.
Когда перепланировку нужно согласовать с банком
Для получения разрешения на перепланировку жители обращаются в жилищную инспекцию. Именно это учреждение уполномочено согласовывать работы по перепланировке в квартире. Согласование потребуется, если вы хотите:
- перенести или изменить границы совмещенного санузла, уборных и ванных комнат;
- перенести и ликвидировать дверные проемы, создать новые конструкции в других местах квартиры;
- снести межкомнатные перегородки и создать новые, в том числе с целью изменения назначения помещений;
- расширить жилую площадь за счет дополнительных помещений;
- переоборудовать стандартные тамбуры.
Если квартира в ипотеке, сотрудники жилищной инспекции попросят вас предоставить разрешение банка.
Вероятность отказа повышает креативность перепланировки — чем специфичнее задумка, тем меньше у банка оснований ее согласовывать, потому что кредитор всегда думает о возможной продаже квартиры, ведь она в залоге.
Сбербанк сделал шаг навстречу клиентам и в декабре 2018 года смягчил ограничения для вторичного жилья, убрав почти все требования к перепланировке и оставив только запрет на критичные работы, которые и так нельзя проводить. Важно, чтобы изменения не привели к уменьшению площади квартиры и, соответственно, ее цены.
Иногда запрет на перепланировку может быть прописан в кредитном договоре.
Как уведомить банк о перепланировке
Изучив договор и убедившись, что препятствий для перепланировки нет, следует подготовить план изменений и утвердить его в Бюро технической инвентаризации (БТИ).
С проектом и утверждением могут помочь практически в любой компании, которая занимается сделками с недвижимостью. Как только эта часть сделана, нужно написать заявление о перепланировке в банк и приложить к нему утвержденный новый план.
В случае положительного ответа банка документы необходимо отдать в Жилинспекцию, чтобы получить согласие на указанные в плане работы и приступить к ремонту.
На ожидание ответа от инспекции стоит заложить около четырех месяцев. Когда ремонт будет закончен, нужно составить итоговый план помещения, вновь утвердить его в Жилинспекции и отправить копии документов, подтверждающих завершение перепланировки, в банк.
Покупка квартиры с перепланировкой
При покупке квартиры следует обратить внимание, есть ли в ней перепланировка, и перед подписанием договора уточнить, согласована ли она. Для этого при осмотре попросите последний технический план помещения и убедитесь, что окна, дверные проемы и несущие стены находятся там, где отмечены.
Если есть несоответствие, а квартира нравится именно эта, нужно, чтобы действующий собственник провел согласование изменений, иначе этим в лучшем случае придется заниматься вам, а в худшем — возвращать все изменения в первоначальный вид согласно техническому паспорту объекта.
При перепланировке категорически нельзя:
- объединять кухню с жилыми помещениями;
- размещать туалеты и ванные комнаты над жилыми комнатами и кухнями квартир этажом ниже;
- расширять кухню за счет санузла или комнаты;
- увеличивать ванную комнату или туалет за счет комнаты или кухни;
- переносить батареи на лоджию;
- прятать в стены стояки газоснабжения, канализации, водоснабжения;
- переустраивать чердаки и технические этажи, устраивать террасы и лоджии;
- делать полы с подогревом от общедомовых систем.
Если в выбранной для покупки квартире есть пункты из этого списка, перепланировку точно не согласуют. Все переделки придется убирать, чтобы жилье соответствовало текущему техническому плану.
В отношениях с кредитором имеет смысл соблюдать правила. Конечно, специалист банка может ни разу не прийти на осмотр квартиры, если вы дисциплинированный плательщик.
Но вопросы могут возникнуть у служб, проверяющих коммуникации, или у Жилинспекции в случае конфликта с соседями. Из этих же соображений недальновидно думать, что можно сделать перепланировку в ипотечной квартире в нарушение договора. Если это выяснится, банк может потребовать досрочно погасить долг по ипотеке.
С кем еще необходимо согласовать перепланировку
О перепланировке также необходимо уведомить страховую компанию, которая страховала ваше жилье при покупке в ипотеку, потому что все данные о площади квартиры внесены в договор со страховой, а перепланировка в некоторых случаях меняет площадь помещения. Это нужно отразить в договоре.
Можно попробовать получить заключение страховщика о том, что после ремонта квартира вырастет в цене, но такие решения — редкость.
Сроки и цена согласования
В Сбербанке согласование перепланировки занимает до 7 рабочих дней. Это бесплатно.
В некоторых банках процесс согласования платный и может занимать до полугода. Если потребуются судебные разбирательства или не удастся соблюсти сроки, отведенные банком на перепланировку, расходы могут непрогнозируемо вырасти на сумму судебных издержек и штрафов кредитора.
Здравствуйте
Переустройство в санузле надо согласовывать в ипотечной квартире?
Квартиру еще не приняла. Приемщик квартиры сделает план переустройства. Как его согласовать в банке? Спасибо
Юлия К.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Здравствуйте,если квартира в ипотеке и в ней уже сделали перепланировку,хотим все узаконить?куда надо обратиться?
Татьяна Р.здравствуйте. Обратитесь в БТИ. Подробнее о том, что это за организация и что нужно для обращения туда, читайте в статье.
Здравствуйте! Получил согласие банка на перепланировку, после окончания ремонта и новых обмеров БТИ площадь уменьшилась на 1 квадратный метр (0,85%).
Возможны ли в этом случае проблемы с банком или страховой компанией?
Иван Ф.здравствуйте! После согласования плана в БТИ, вам необходимо написать заявление о перепланировке в банк и приложить к нему утвержденный новый план.
Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
как получить одобрение банка на перепланировку?
Сергей Ч.здравствуйте! Для получения разрешения на перепланировку необходимо обратиться в жилищную инспекцию. Затем следует подготовить план изменений и утвердить его в БТИ. После необходимо написать заявление о перепланировке в банк и приложить к нему утвержденный новый план.
Здравствуйте, что мне нужно сделать, если мне необходимо прорубить окно на существующей кухне в ипотечной квартире (1/2 частного дома), при условии, что на кухне вообще отсутствуют окна?
Сергей А.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.