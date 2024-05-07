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Ипотека
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Перепланировка в ипотечной квартире: что можно, что нельзя и когда нужно согласование банка

Дата публикации: 07 мая 2024
Обновлено: 12 дек 2024
Перепланировка в ипотечной квартире: что можно, что нельзя и когда нужно согласование банка
Содержание

Дом — это место, где большинство людей проводит значительную часть жизни, именно поэтому квартиру хочется обустроить под себя: красиво, удобно, уютно. Для этого некоторые делают перепланировку.

При покупке квартиры в ипотеку с перепланировкой есть нюансы, которые обязательно надо учитывать. Законодательством изменения в ипотечной квартире не запрещены, но некоторые ограничения могут быть прописаны в договоре с банком.

Также при покупке ипотечной квартиры с уже сделанной перепланировкой могут быть риски получения штрафов из-за недобросовестности предыдущего собственника.

Разбираемся, что нужно знать, если вы решили переделать ипотечную квартиру или покупаете квартиру с перепланировкой в кредит.

Что говорит ипотечный договор

В договоре об ипотеке банк и заемщик фиксируют условия сотрудничества. Помимо обязательств по выплатам, в документе прописывается ответственность за имущество. Так, до погашения кредита жилье является обеспечением исполнения обязательств по кредиту и передается в залог банку, поэтому последний заинтересован в том, чтобы стоимость квартиры не снижалась.

Из-за этого некоторые банки запрещают перепланировку в принципе или ограничивают допустимые изменения простыми обновлениями, а не глобальными работами. Если в договоре нет запрета на перепланировку, то ее необходимо согласовать при определенных видах работ.

Что включает в себя перепланировка

Согласно Жилищному кодексу РФ, перепланировка — это изменение границ и площади помещения, образование новых помещений или изменение их внутренней планировки. Такую информацию нужно вносить в ЕГРН.

Перепланировку не стоит путать с переустройством — это разные виды работ. Переустройство — это изменения инженерных сетей и оборудования, которые нужно вносить в техпаспорт.

Правила перепланировки закреплены в главе 4 Жилищного кодекса России. В Москве действует отдельное постановление правительства Москвы «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах».

Согласование не понадобится, если вы хотите:

  • сделать косметический ремонт;
  • поменять двери, окна, стеклить балкон, если стены и проемы останутся нетронутыми;
  • поменять покрытие пола;
  • поменять отделку на лоджии.

Подробнее о том, что такое перепланировка в квартире: что можно, а что нельзя — мы написали в отдельной статье. Также мы подготовили инструкцию о том, как ее узаконить.

Когда перепланировку нужно согласовать с банком

Для получения разрешения на перепланировку жители обращаются в жилищную инспекцию. Именно это учреждение уполномочено согласовывать работы по перепланировке в квартире. Согласование потребуется, если вы хотите:

  • перенести или изменить границы совмещенного санузла, уборных и ванных комнат;
  • перенести и ликвидировать дверные проемы, создать новые конструкции в других местах квартиры;
  • снести межкомнатные перегородки и создать новые, в том числе с целью изменения назначения помещений;
  • расширить жилую площадь за счет дополнительных помещений;
  • переоборудовать стандартные тамбуры.

Если квартира в ипотеке, сотрудники жилищной инспекции попросят вас предоставить разрешение банка.

Вероятность отказа повышает креативность перепланировки — чем специфичнее задумка, тем меньше у банка оснований ее согласовывать, потому что кредитор всегда думает о возможной продаже квартиры, ведь она в залоге.

Сбербанк сделал шаг навстречу клиентам и в декабре 2018 года смягчил ограничения для вторичного жилья, убрав почти все требования к перепланировке и оставив только запрет на критичные работы, которые и так нельзя проводить. Важно, чтобы изменения не привели к уменьшению площади квартиры и, соответственно, ее цены.

Иногда запрет на перепланировку может быть прописан в кредитном договоре.

Как уведомить банк о перепланировке

Изучив договор и убедившись, что препятствий для перепланировки нет, следует подготовить план изменений и утвердить его в Бюро технической инвентаризации (БТИ).

С проектом и утверждением могут помочь практически в любой компании, которая занимается сделками с недвижимостью. Как только эта часть сделана, нужно написать заявление о перепланировке в банк и приложить к нему утвержденный новый план.

В случае положительного ответа банка документы необходимо отдать в Жилинспекцию, чтобы получить согласие на указанные в плане работы и приступить к ремонту.

На ожидание ответа от инспекции стоит заложить около четырех месяцев. Когда ремонт будет закончен, нужно составить итоговый план помещения, вновь утвердить его в Жилинспекции и отправить копии документов, подтверждающих завершение перепланировки, в банк.

Покупка квартиры с перепланировкой

При покупке квартиры следует обратить внимание, есть ли в ней перепланировка, и перед подписанием договора уточнить, согласована ли она. Для этого при осмотре попросите последний технический план помещения и убедитесь, что окна, дверные проемы и несущие стены находятся там, где отмечены.

Если есть несоответствие, а квартира нравится именно эта, нужно, чтобы действующий собственник провел согласование изменений, иначе этим в лучшем случае придется заниматься вам, а в худшем — возвращать все изменения в первоначальный вид согласно техническому паспорту объекта. 

При перепланировке категорически нельзя:

  • объединять кухню с жилыми помещениями;
  • размещать туалеты и ванные комнаты над жилыми комнатами и кухнями квартир этажом ниже;
  • расширять кухню за счет санузла или комнаты;
  • увеличивать ванную комнату или туалет за счет комнаты или кухни;
  • переносить батареи на лоджию;
  • прятать в стены стояки газоснабжения, канализации, водоснабжения;
  • переустраивать чердаки и технические этажи, устраивать террасы и лоджии;
  • делать полы с подогревом от общедомовых систем.

Если в выбранной для покупки квартире есть пункты из этого списка, перепланировку точно не согласуют. Все переделки придется убирать, чтобы жилье соответствовало текущему техническому плану.

В отношениях с кредитором имеет смысл соблюдать правила. Конечно, специалист банка может ни разу не прийти на осмотр квартиры, если вы дисциплинированный плательщик.

Но вопросы могут возникнуть у служб, проверяющих коммуникации, или у Жилинспекции в случае конфликта с соседями. Из этих же соображений недальновидно думать, что можно сделать перепланировку в ипотечной квартире в нарушение договора. Если это выяснится, банк может потребовать досрочно погасить долг по ипотеке.

С кем еще необходимо согласовать перепланировку

О перепланировке также необходимо уведомить страховую компанию, которая страховала ваше жилье при покупке в ипотеку, потому что все данные о площади квартиры внесены в договор со страховой, а перепланировка в некоторых случаях меняет площадь помещения. Это нужно отразить в договоре.

Можно попробовать получить заключение страховщика о том, что после ремонта квартира вырастет в цене, но такие решения — редкость.

Сроки и цена согласования

В Сбербанке согласование перепланировки занимает до 7 рабочих дней. Это бесплатно.

В некоторых банках процесс согласования платный и может занимать до полугода. Если потребуются судебные разбирательства или не удастся соблюсти сроки, отведенные банком на перепланировку, расходы могут непрогнозируемо вырасти на сумму судебных издержек и штрафов кредитора.

Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Уже согласовывали с банком перепланировку?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии12
Ю
Юлия К.
5 дней назад

Здравствуйте

Переустройство в санузле надо согласовывать в ипотечной квартире?

Квартиру еще не приняла. Приемщик квартиры сделает план переустройства. Как его согласовать в банке? Спасибо

Домклик
4 дня назад

Юлия К.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.

Т
Татьяна Р.
07 окт 2024

Здравствуйте,если квартира в ипотеке и в ней уже сделали перепланировку,хотим все узаконить?куда надо обратиться?

Домклик
09 окт 2024

Татьяна Р.здравствуйте. Обратитесь в БТИ. Подробнее о том, что это за организация и что нужно для обращения туда, читайте в статье.

И
Иван Ф.
28 сен 2024

Здравствуйте! Получил согласие банка на перепланировку, после окончания ремонта и новых обмеров БТИ площадь уменьшилась на 1 квадратный метр (0,85%).

Возможны ли в этом случае проблемы с банком или страховой компанией?

Домклик
30 сен 2024

Иван Ф.здравствуйте! После согласования плана в БТИ, вам необходимо написать заявление о перепланировке в банк и приложить к нему утвержденный новый план.

Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.

С
Сергей Ч.
23 сен 2024

как получить одобрение банка на перепланировку?

Домклик
23 сен 2024

Сергей Ч.здравствуйте! Для получения разрешения на перепланировку необходимо обратиться в жилищную инспекцию. Затем следует подготовить план изменений и утвердить его в БТИ. После необходимо написать заявление о перепланировке в банк и приложить к нему утвержденный новый план.

С
Сергей А.
09 сен 2024

Здравствуйте, что мне нужно сделать, если мне необходимо прорубить окно на существующей кухне в ипотечной квартире (1/2 частного дома), при условии, что на кухне вообще отсутствуют окна?

Домклик
10 сен 2024

Сергей А.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.

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