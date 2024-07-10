Правительство России озвучило обновлённые условия «Семейной ипотеки»
Правительство России по поручению президента продлило «Семейную ипотеку» до 2030 года, скорректировав условия льготной программы.
«Наша задача — поддержать граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, в первую очередь семьи с маленькими детьми. Важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки, поэтому необходимо снижать общее влияние льготных программ на ипотечный рынок. Это можно обеспечить за счет адресной и социальной направленности мер поддержки», — сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Обновлённые условия «Семейной ипотеки»
Как сообщается на сайте Минфина, теперь программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Ставка по программе составит 6% в том числе и для жителей Дальнего Востока. Сумма кредита — до 12 млн рублей для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов — до 6 млн рублей.
Заёмщик может оформить ипотечный кредит и на более крупную сумму: до 30 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 15 млн рублей в остальных регионах. Но в таком случае в части кредита выше установленного госпрограммой лимита будет действовать рыночная процентная ставка. Первоначальный взнос — 20%. При рождении ребенка можно рефинансировать ранее выданный кредит.
Также «Семейную ипотеку» на новостройки могут получить:
- семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тысяч человек и имеющие двух несовершеннолетних детей;
- семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства или проживающие в регионах с индивидуальными программами развития, имеющие двух несовершеннолетних детей;
- семьи, где есть ребенок с инвалидностью.
При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для этих категорий граждан доступно по всей территории России, но только в рамках 214-ФЗ или договора подряда и обязательно с открытием эскроу-счета.
Оформить льготный кредит можно только один раз. Если семья уже получала ипотеку на льготных условиях, получить её ещё раз она не сможет.
Подробнее об условиях и требованиях программы, порядке подачи заявок и рассмотрения действующих мы рассказываем в статье «Новые условия программы «Семейная ипотека»: что изменилось».
Бюджет на программу
Законом на реализацию программы «Семейная ипотека» в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 223,8 млрд рублей.
Минфин предлагает изменения в закон о бюджете, чтобы увеличить ассигнования на 66,2 млрд рублей в связи с продлением программы до 2030 года. Дополнительные расходы по программе «Семейная ипотека» будут зависеть от уровня ключевой ставки Банка России, подчеркнуло ведомство.
Можно строить своими силами дом?
Регина Х.здравствуйте! Все известные на сегодняшний момент условия программы рассказали в нашей статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/novye-usloviya-programmy-semejnaya-ipoteka-chto-izmenitsya
Домкликздравствуйте! Правда, что теперь нельзя материнский капитал использовать в первоначальный взнос при строительстве дома с аккредитованным подрядчиком по семейной ипотеке??
ДомкликПодскажите, что как понимать " проживающие в малых города" это надо иметь там регистрацию или как? Можно купить квартиру в новостройке не проживая в таких городах? какие документы будут это показывать проживание? ведь регистрация и проживание это разные вещи.
ДомкликДобрый день. Интересуют условия по семейной ипотеке...
Строительство с нуля или возможно завершение? Первоначальный взнос, какие варианты? Материнский капитал?Какие работы делает подрядчик? Залог?
Домкликздравствуйте, скажите, а при строительстве ижс под семейную ипотеку с аккредитованным подрядчиков нужен обязательно эскроу счет или же можно без него до марта 2025 года?
Юрий Б.здравствуйте. Эскроу-счет обязателен.
Домкликздравствуйте, подскажите, возможно привлечение созаемщика с ребенком до 6 лет, для участия в данной программе?
Татьяна А.здравствуйте. По условиям ИЖС с эскроу, материнский капитал можно вносить только с целью досрочного погашения.
Домкликздравствуйте. Месяц назад оформили ипотеку с господдержкой на новострой под 8%. На семейную ипотеку не прошли, так как ребёнок родился в ноябре 2017 года. Сейчас ознакомилась с новыми условиями, вижу, что на данный момент год и месяц рождения не важен, важен факт, что ребёнку есть 6 полных лет включительно, чтобы пройти по новым условиям семейной ипотеки. Как можно подать заявку на снижение процентной ставки и возможностью перехода с программы господдержки на семейную? Будет ли перерасчет в этом случае, ведь при господдержке первоначальный взнос составлял ~30%, при семейной ~20%. Получается, за счёт большего взноса при переходе на семейную можно будет либо уменьшить платеж либо уменьшить срок выплаты?