Ипотека: как увеличить сумму кредита
При рассмотрении заявки на ипотеку и в случае положительного решения банк одобрит вам максимально возможную сумму исходя из вашего дохода.
Но бывает так, что клиенту одобрили сумму меньше, чем он указал в заявке. Что делать в таком случае?
Причин может быть несколько. Обратитесь к вашему менеджеру, он предложит вариант, подходящий именно вам. Мы лишь коротко расскажем о каждом возможном способе увеличения суммы ипотеки.
Увеличить срок кредита
Например, вы указали срок 5 лет при сумме кредита 2 млн рублей. Ваш ежемесячный платеж составит 42 тысячи рублей. Если увеличить срок кредитования до 7 лет, то платеж уже снизится до 32 тысяч рублей. А значит, и финансовая нагрузка тоже снизится. Тогда, возможно, одобренная сумма ипотеки будет больше.
Если же на момент выплаты кредита вы достигаете пенсионного возраста, то напротив, стоит уменьшить срок кредита до наступления пенсионного возраста.
Учесть дополнительные доходы
Например, если вы сдаете квартиру или подрабатываете на фрилансе. Для подверждения дополнительного дохода нужно будет предоставить соответствующие документы.
Добавить созаемщика
Для увеличения суммы ипотечного кредита заемщик может привлечь созаемщиков с учетом их платежеспособности — при рассмотрении заявки банк будет учитывать общий доход.
Созаемщиками по кредиту может выступать не более 3-х физических лиц, доход которых учитывается при расчете максимального размера кредита. Таким созаемщиком может быть любое лицо, не обязательно родственники.
Закрыть кредиты и кредитные карты
Банк может снизить сумму ипотеки, если у вас уже есть действующие кредиты. Для увеличения суммы погасите кредиты и закройте кредитные карты, даже неиспользованные.
Выйти из состава поручителей по другому кредиту
Если вы уже являетесь поручителем по другому кредиту, возможно, выход из состава поручителей по чужому кредиту поможет увеличить сумму вашего ипотечного кредита.
❗️Но, в любом случае, сначала проконсультируйтесь с менеджером. Он подскажет наиболее правильное решение. Ведь при желании увеличить сумму кредита и изменении каких-либо параметров, заявка будет повторно отправлена на рассмотрение.
Если же банк одобрил вам сумму больше, чем нужно, необязательно брать всё. В рамках одобренного лимита можно взять только необходимую вам сумму.