Как улучшить кредитную историю и что делать, если в кредитной истории ошибки
В Интернете часто предлагают улучшить кредитную историю за деньги. Запомните: сделать это с помощью неизвестных посредников невозможно, поэтому доверять таким услугам нельзя. В статье расскажем, как человеку узнать свою кредитную историю, можно ли ее улучшить, и как это сделать.
Что такое кредитная история
Госдума РФ приняла закон №218-ФЗ «О кредитных историях» 30 декабря 2004 года. Тогда в стране началось создание бюро и агентств, куда стекается информация о кредитах и долгах физических и юридических лиц — их количестве, суммах, своевременности погашения и соблюдении графика платежей.
Простыми словами, кредитная история — это досье, в котором хранится история ваших отношений с финансовыми организациями. То есть, по сути, это информация о том, сколько у вас было кредитов, и насколько дисциплинированно вы по ним расплачивались.
Источники информации о кредитах, что такое БКИ
Основными источниками информации о кредитах, как и ее потребителями, являются следующие организации:
- Банки
- Микрофинансовые организации
- Страховые компании
- Федеральная служба судебных приставов
Согласно федеральному закону, банки обязаны предоставлять данные о кредитных продуктах своих клиентов в одно из бюро кредитных историй (БКИ). Например, СберБанк передает кредитную информацию о заемщиках в Объединенное Кредитное Бюро.
В то же время, банки обращаются в бюро кредитных историй для получения информации о потенциальном заемщике и созаемщике. А именно: какие именно кредитные продукты открыты ими в других банках, каково их количество, сумма, должным ли образом клиент относился к погашению кредитных обязательств.
На основании информации, полученной из БКИ, банк принимает решение о возможности выдачи кредита обратившемуся клиенту.
Простыми словами, БКИ обладает информаций о гражданине, имеющем кредитные обязательства, и делится этой информаций с кредитными организациями по их запросу. Физические лица также вправе запросить свою кредитную историю в БКИ. Рассмотрим, в каких случаях это может потребоваться.
Как проверить свою кредитную историю
Запросите кредитную историю в СберБанк Онлайн, это позволит узнать, что именно послужило причиной отказа в одобрении заявки. Стоимость услуги запроса кредитной истории 580 рублей, отчёт всегда будет доступен для скачивания в личном кабинете.
Еще один способ получения информации — сайт Госуслуги. При этом сначала потребуется узнать, в каком именно БКИ ведется ваша кредитная история, информация будет предоставлена в течение суток, но, в большинстве случаев, это происходит за несколько часов.
После открытия документа «Результат_оказания_услуги» вам станет доступна подробная информация от БКИ, в котором хранится ваша кредитная история.
На что стоит обратить особое внимание при изучении своей кредитной истории:
- В каком состоянии текущие кредиты, есть ли по ним просроченная задолженность
- В каком статусе находятся те кредиты, которые были погашены ранее, действительно ли информация об этом зафиксирована
- Есть ли кредиты, которые вы не брали
Ошибки в кредитной истории: пример
Рассмотрим пример из жизни. Евгений решает приобрести новую квартиру в ипотеку. Справедливо рассуждая, что вероятность положительного решения выше в том банке, на карту которого он ежемесячно получает зарплату, Евгений формирует заявку на жилищный кредит, но внезапно, получает отказ с формулировкой: «В вашей кредитной истории действующая просрочка».
На первый взгляд, информация ошеломляет, но давайте разберемся. На текущий момент у Евгения стабильный доход, отсутствуют потребительские кредиты и кредитные карты, а что же было в прошлом? Мы помним, что БКИ хранит информацию из всех банков — хранятся эти данные в течение 7 лет с момента последнего внесения информации в кредитную историю.
Что делать, если в вашей кредитной истории есть ошибки
Как же быть, если вы нашли ошибки в своей кредитной истории? Рассмотрим три самых частых типа ошибок и расскажем, как действовать.
Ошибка №1. Зафиксирована просроченная задолженность по текущему обязательству или выплаченный кредит отображается действующим.
Методы обмена данными между БКИ и кредитными организациями постоянно совершенствуются, но случается, что из-за технического сбоя информация об одном или нескольких совершенных платежах по кредиту отсутствует в БКИ. В данном случае возможно обратиться в банк, с заявлением об исправлении кредитной истории.
Кроме того, можно обратиться непосредственно в БКИ, лично, письмом или по электронной почте, обязательно указав ФИО, дату рождения, паспортные данные, суть претензии и приложить подтверждающие документы. Бюро самостоятельно свяжется с банком и запросит исправленную информацию. Срок устранения ошибки до 30 дней.
Ошибка №2. Зафиксирован кредит, который вы не брали.
Такое не часто, но тоже случается. Завладев данными паспорта, мошенники могут получить кредит. Не во всех кредитных организациях обязательным требованием является личное присутствие клиента или приложение к заявке фото его паспорта.
В этом случае надо как можно скорее написать заявление в правоохранительные органы по факту мошенничества. Далее обратиться в финансовую организацию, которая выдавала кредит, оставить претензию в письменном виде, к которой приложить справку из полиции и все документы, которые могут подтвердить, что действовали именно мошенники.
Возможно, придется обращаться в суд, но высока вероятность положительного исхода и в досудебном порядке. После получения документов, подтверждающих, что вы не имеете отношения к займу, указанному в кредитной истории, направить их в БКИ для корректировки.
Срок удаления информации — до 30 дней. Периодические запросы актуальной кредитной истории помогут избежать неприятных ситуаций, обнаружить отклонения и вовремя отреагировать. К слову, в каждом БКИ два раза в год информация предоставляется совершенно бесплатно.
Ошибка №3. БКИ пока не получило информацию от банка.
Причиной ошибки в кредитной истории могут также стать действия самого заемщика в случае, когда БКИ еще не получило информацию от банка о погашении обязательств. По некоторым кредитным продуктам информация отражается в течение месяца после подачи соответствующего обращения в банк.
Согласно закону, бюро кредитных историй должно внести информацию об изменении кредитной истории в течение одного рабочего дня с момента их получения, при этом 5 дней дается, если сведения предоставлены на бумажном носителе. Получается, что после изменения данных о задолженности в банке, сведения должны отразиться в кредитном отчете в течение 5-6 дней. По факту изменения могут отразиться чуть позже, в срок до 14 дней.
После исправления недочетов и обновления кредитной истории, стоит вновь подать заявку на выбранный ипотечный продукт. С высокой долей вероятности банк пересмотрит решение, которое будет положительным.
Как улучшить кредитную историю
Что делать, если в кредитной истории зафиксирована информация о просрочках в платежах и это не является ошибкой. Надо обязательно погасить текущую задолженность, при ее наличии одобрение нового получить невозможно. В дальнейшем неидеальную кредитную историю можно улучшить, однако, сразу стоит оговориться, это не делается мгновенно и уж точно не стоит покупать подобные услуги, это уловки мошенников.
Рассмотрим некоторое способы, которые помогут улучшить кредитную историю.
Кредитная карта.
Траты по кредитной карте и своевременное обслуживание долга, несомненно один из подходящих способов. Большинство кредитных карт обладают льготным периодом погашения, возврат потраченных средств во время его действия позволит не только улучшать кредитную историю, но и делать это совершенно бесплатно.
Потребительский кредит.
Следующим способом может стать кредит на товар, бытовую технику, мобильный телефон. Вероятность получения такого кредита выше, чем ипотечного, даже с погрешностями в кредитной истории. Важно соблюдать график платежей, чтобы в БКИ попадала только положительная информация о заемщике.
Кредит наличными.
Действенный способ, однако, стоит обратить внимание на сумму. Отказ по заявке на потребительский кредит большой суммы может повлечь обратную ситуацию, поскольку он тоже фиксируется в кредитной истории. Важна именно динамика, строго положительная.
Рефинансирование.
Рефинансирование — грамотное финансовое решение. Оно позволит не только улучшить кредитную историю, но уменьшить кредитные платежи, тем самым, снизив ежемесячную долговую нагрузку. В некоторых банках возможно условие, отсутствие просрочек по текущим обязательствам за последний год.
В деле исправления кредитной истории, как правило, требуется несколько циклов получения и гашения кредита. Соблюдение порядка оплаты, выполнение договорных обязательств и финансовая дисциплина — главные факторы, влияющих на решение о выдаче ипотечного кредита.
Кредитная история: что еще важно знать
Напомним, никогда не стоит покупать услугу по исправлению кредитной истории, такие услуги оказывают только мошенники. Мы рассмотрели способы сделать это наиболее эффективно и абсолютно законно.
При получении нового отчета из БКИ, не содержащего просрочек, а, наоборот, подтверждающего факты добросовестного и партнерского взаимоотношения с банком, решение по ипотечному кредиту может быть пересмотрено в положительную сторону.
Для увеличения вероятности одобрения также важно погасить действующие кредиты и закрыть кредитные карты, если они у вас есть, или снизить лимит по ним. Также рекомендуем проверить:
- Действительность паспорта и других предоставленных вами документов на момент подачи заявки
- Просрочки по имеющимся кредитам или кредитным картам
- Задолженности по уплате штрафов или налогов
- Сведения о банкротстве
- Открытые судебные разбирательства
При наличии указанных обстоятельств рекомендуем их устранить: погасить задолженности, штрафы, исполнить решения суда, закрыть судебные разбирательства.